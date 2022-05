Chlapík Hokejistou sezony. Varaďa obhájil mezi kouči, cenu má i Kacetl

„Hodně si toho vážím, Jsou to hlasy od hráčů, proti kterým jsem hrál. Body jsou hezké, ale já chci být hráč, který je komplexní a dokáže hrát dobře. Dominovat. To, že to vidí i hráči, mě hrozně těší,“ řekl Chlapík, který získal hlasy od 146 hráčů z 408 hlasujících. Sám zvolil plzeňského útočníka Michala Bulíře. „Hlasoval jsem snad jako úplně první a až poté jsem si vzpomněl na další kluky, kteří by si cenu také zasloužili. Například na Davida Krejčího,“ podotkl s úsměvem.

Stejně jako Stránský nyní i Chlapík míří do Švýcarska a nově bude hrát za tým Ambri-Piotta. Jen ho mrzí, že se nemohl rozloučit titulem; Sparta ve finále prohrála s Třincem. „Konec jsem si představoval jinak a cítím tady nějakou nedokončenou práci. Když ale budu sobec, tak pořád jsem mladý a chci se někam posouvat. Na Spartu nedám dopustit, a když se někam vrátím, tak jedině sem. Je mi ale čtyřiadvacet a cítím, že se ještě mohu někam posunout,“ dodal Chlapík, jehož cílem je vrátit se do zámoří a prosadit se v NHL.

Čtyři ceny si z galavečera odnesli představitelé mistrovského Třince. Nejlepším trenérem se v anketě vyhlašované ČTK stal stejně jako před rokem Václav Varaďa, nejlepším brankářem byl zvolen Ondřej Kacetl a nejlepším hráčem play off obránce Tomáš Kundrátek. Oceláři symbolicky opět převzali i Masarykův pohár pro vítěze play off.

Cenu za oddanost hokeji získal útočník Zbyněk Irgl, nejlepším nováčkem byl vyhlášen slovenský útočník Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi a nejlepším obráncem jeho krajan Peter Čerešňák z Plzně. Cenu pro nejlepšího hráče utkání převzal David Krejčí, jenž se před rokem vrátil z NHL do Olomouce. Vítězem Radegast indexu se stal obránce Richard Nedomlel z Hradce Králové a nejlepší akci v soutěži Zlatá helma předvedl kapitán Sparty Michal Řepík.

Anketa Tipsport extraligy ledního hokeje Hokejista sezony 2021/22:

Hokejista sezony (vyhlašují Tipsport, Generali ČP): Filip Chlapík (HC Sparta Praha)

Nejlepší hráč Generali Česká pojišťovna play off - Cena Václava Paciny (MF Dnes): Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec).

Nejlepší trenér (ČTK): Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec).

Nejlepší brankář (Právo): Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec).

Nejlepší obránce (Blesk): Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň).

Nejlepší střelec (Deník Sport): Filip Chlapík (HC Sparta Praha).

Nejproduktivnější hráč základní části (Škoda Auto): Filip Chlapík (HC Sparta Praha).

Cena za oddanost hokeji (O2 TV): Zbyněk Irgl.

Nejlepší nováček - Cena Otakara Černého (Česká televize): Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav).

Zlatá helma Komerční banky: Michal Řepík (HC Sparta Praha).

Nejlepší hráč utkání (Kaufland): David Krejčí (HC Olomouc).

Vítěz Radegast indexu (Radegast): Richard Nedomlel (Mountfield HK).

Nejlepší rozhodčí (BPA): Daniel Hynek.

Pohár prezidenta ČSLH - vítěz základní části (Český hokej): HC Mountfield Hradec Králové.

Mistr České republiky (Tipsport, Generali ČP): HC Oceláři Třinec.

Vítěz 1. ligy (Chance): HC Dukla Jihlava.

Enyaq Hockey League (Škoda Auto): HC Dynamo Pardubice.