Hokejista sezony Chlapík: Střelu jsem dřív nevyužíval. Líbí se mi Matthews

Z osobního hlediska zažil sezonu jako hrom. Sparťanský útočník Filip Chlapík vyhrál bodování v základní části i v play off extraligy. V dlouhodobé soutěži byl navíc nejlepším střelcem (31 gólů), takže právě za to na úterním galavečeru převzal cenu deníku Sport. „Je pecka, že mi to tam tak padalo. Konečně jsem víc využíval svoji střelu,“ reaguje kanonýr, který získal i celkové ocenění Hokejista sezony.

Cena deníku Sport je pravidelně nachystaná pro nejlepšího střelce soutěže. Převzal ji komplexní hráč, který se přitom sám za kanonýra nepovažuje. „Radši přihrávám,“ netají 24letý sparťanský lídr Filip Chlapík, který se teď už chystá na šampionát a angažmá ve Švýcarsku.

Takže o to víc to pro vás znamená?

„Ano, je to super. Zvlášť, když jsem vždycky byl spíš nahrávač a playmaker. Je pecka, že mi tam padlo tolik gólů. Snažil jsem se víc střílet.“

Kdy jste to v sobě probudil?

„Spíš to bylo tím, že jsem vždycky měl dobrou střelu, ale nikdy jsem ji tak nepoužíval. (směje se) Nejsem typ hráče, který by střílel odevšad. Spíš pálím jenom vyloženě v případě, kdy cítím, že můžu dát gól. Proto jsem ani neměl tolik střel jako ostatní.“

Vyloženě čekáte na příležitost, až to bude tutová šance?

„Nikdy jsem nebyl vyložený střelec. Ale když jsem cítil, že příležitost je, tak místo toho, abych něco vymýšlel, jsem to hodil na bránu. Je pravda, že i tak jsem to někdy překombinovával. To je prostě ve mně… Každopádně se mi tentokrát osvědčilo pravidlo, že je lepší vystřelit.“

Zůstane to ve vás?

„Těžko říct. Protože pořád je víc ve mně, že chci kombinovat. Mám větší radost, když můžu někomu předložit puk do prázdné, než sám dát gól.“

Opravdu?

„Ano. Protože v tu chvíli člověk může slavit s parťákem přímo na ledě. Když dá gól, je na to v podstatě sám. (směje se) Ale je fajn, když to tam člověku začne víc padat. Pokud mi to bude lepit, góly chci dávat.“

Vytýkají vám trenéři, že málo střílíte?

„Musím říct, že v tomhle ohledu musím dát kredit svému tátovi, který mi vždycky kladl na srdce, abych střílel. Takže bude rád, když si přečte, že jsem si vzal k srdci jeho rady. Takže i proto to říkám. (směje se) Ale ne, v tom mi opravdu pomohl.“

Kdo je váš oblíbený střelec?

„Hodně se mi líbí Auston Matthews z Toronta. Šedesát gólů v základní části NHL? Nádhera. Jde i o to, jaké branky dává. Většinou jsou to pěkné góly. Nejsem vyloženě jeho megafanoušek, ale střelu má super.“

Máte radost, že jste v lize předčil i osvědčené kanonýry, jako jsou Milan Gulaš nebo Martin Růžička?

„Před sezonou jsem věděl, že jsou tady výborní kanonýři. Takže jsem dopředu nečekal, že vyhraju střelce. Jak už jsem povídal – věděl jsem, že mám dobrou střelu, ale moc jsem ji nepoužíval. Takže z toho mám radost.“

Už přebolela prohra ve finále s Třincem?

„Pořád to štve. Ono je taky trochu něco jiného, když člověk skončí třeba v semifinále, protože hokej v televizi pořád běží, přijde na jiné myšlenky. Ale my jsme prohráli, a hned byl konec. Takže o to je těžší se s tím vypořádat. Bude to ještě nějakou dobu bolet. Měli jsme pár společných akcí se spoluhráči, což bylo fajn, ale chtěli jsme slavit titul. Ne druhé místo…“

Jak dlouho to ještě budete mít v hlavě?

„Pár dní jo, ale pak už se musím koukat dopředu. Vím, že s minulostí už člověk nic neudělá. Teď už se budu soustředit na to, abych co nejvíc pomohl národnímu týmu na Švédských hrách a věřím, že si pak zahraju i na šampionátu.“

Do Česka jste se vracel poté, co jste se neuchytil napevno v NHL. Našel jste tady zpátky chuť do hokeje, jak jste čekal?

„Ano, stoprocentně. V tomhle to bylo super. Akorát škoda, že se nepodařila zlatá tečka. Jinak to byla paráda, ve Spartě jsme měli výbornou partu.“

Takže platí klasická fráze, že byste cenu vyměnil za titul?

„Jo jo. Když jste na ledě, a koukáte, jak slaví druhý tým, není to nic příjemného. Všechny góly bych vyměnil za titul. Jinak ale sezona byla výborná.“

Na jaký gól v sezoně nezapomenete?

„Asi při třetím semifinále s budějovickým Motorem, když jsem se trefil na konci základní hrací doby, a potom hned v prodloužení. Dostali jsme se do vedení 3:0 a už jsme věřili, že sérii nepustíme.“

Teď vás čeká švýcarská mise, budete hrát za tým Ambri-Piotta. A potom věříte, že by mohla vyjít znovu NHL?

„Přál bych si to. Bude mi v létě pětadvacet, pořád se do zámoří ještě můžu dostat, nejsem zas tak starej. Když se mi povede Švýcarsko, mohlo by to dopadnout dobře.“

Filip Chlapík v sezoně

základní část 53 zápasů 70 bodů (31+39) play off 16 zápasů 15 bodů (5+10)

Nejlepší střelci extraligy