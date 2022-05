Dědek napadl smlouvu s BPA a chystá žalobu na Krále: Svaz je hokejová mafie

Kritický jste k práci svazu delší dobu. Říkáte, že se chová netransparentně. Dovedl byste svůj pohled přiblížit?

„Stačí se podívat na docházku pana prezidenta (Tomáš Král), viceprezidentů (Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský) a členů na jednání výkonného výboru. Ti lidi tam chodí jak do trafiky. ČSLH je chobotnice, řekl bych až hokejová mafie.“

Mafie?

„Před vypuknutím války na Ukrajině jsem dal médiím informaci, že si půjčí prezident ČSLH Král od dceřiné společnosti svazu PRO-HOCKEY.cz devět milionů korun na vlastní investici za tříprocentní úrok. Celý výkonný výbor ani nikdo jiný se už k tomu nevyjádřil. Jako by se nic nestalo, nevyvodily se žádné důsledky. To je něco za hranou. Věci, které se na svazu dějí, tamním lidem připadají normální. Ale to přeci není normální. Svaz utratil z veřejných peněz 50 milionů korun do obchodního letadla, které bylo nazvané WSM. 50 milionů korun, které mohly být použity na rozvoj hokeje, mládež, podporu trenérů. Za tak obrovské peníze by se český hokej určitě posunul dál.

Na to ovšem mluvčí svazu Zdeněk Zikmund kontroval, že kluby WSM bonusy, které vyplývaly z partnerství, obdržely a se společností WSM probíhá soudní řízení, které svaz nebude komentovat.

„Jenže peníze jsou prostě pryč. A kdo je za to zodpovědný? Nikdo! Ocitly se v položce nedobytná pohledávka. A těch věcí na svazu je daleko víc. Ale to není všechno, na svazu vidíte neprůhledné nákupy, právní služby. Tam až přijde audit, někteří se budou divit. Ti pánové vůbec nechápou, že se nechají navolit do výkonného výboru a myslí si, že se nic neděje. Jenže z titulu jejich funkce se máte chovat jako správný hospodář, když spravujete cizí majetek. Ti pánové jsou na hraně trestněprávní odpovědnosti. Musím říct, že na některé členy výkonného výboru zvažujeme podání trestního oznámení. To, co se tam děje, je za hranou lidského chápání. Takhle to do budoucna (s ohledem na český hokej) nemůže fungovat.

Na koho zvažujete podání trestního oznámení?

„Na pana prezidenta a viceprezidenty. Naši právníci už to analyzují. Na svazu se staly skutky v nesouladu se zákony České republiky. Vypadá to, že podnět orgánům činným v trestním řízení opravdu dáme. Nákupy a služby, které svaz dělá bez výběrových řízení a za nesmyslně vysoké ceny? To ukáže až právní a daňový audit. Myslím, že policie by měla konat, protože z českého hokeje se ztrácí desítky milionů korun.“

Co podle vás změní plánované červnové volby nového prezidenta?

„Pan Král pod tíhou tlaku médií nakonec ustoupil a řekl, že rezignuje. Původně ani nechtěl, naopak chtěl dovládnout své volební období. Všichni víme, že se blíží MS v Praze a Ostravě (2024) a oni u toho chtějí být. Jejich motivace je zhýralá. Jim nejde o český hokej, ale o rozebrání si peněz nebo jiných výhod. Teď rozhodli, že by chtěli zvolit loutku.“

Jaké řešení navrhujete vy?

„Všichni by měli udělat vše pro hromadnou výzvu všem členům výkonného výboru svazu, aby odstoupili, protože jsou spoluzodpovědní za sportovní neúspěch. Ale i za to, že se na svazu krade a utrácejí peníze, které patří hokeji. Ne aby z toho profitovaly jednotlivé osoby. Pan Král si z toho udělal, klidně bych až řekl, privatizaci ČSLH. Je tam čtyři volební období. Právní služby zařizují jím spřízněné firmy.“

Na druhou stranu vždycky říká, že podle auditu je vše v pořádku.

„On se schovává za účetní ekonomický audit. Až tam přijde pořádný audit, který zkontroluje, jak odtékají peníze? Jak pan Urban (Martin Urban, generální sekretář svazu) kupuje od své soukromé firmy letenky pro svaz rok dopředu a potom je svazu prodává? A tam je takových věcí víc!

Dál jste taky neodevzdali svá marketingová práva extralize. Tím pádem neplatí, že společnost BPA nabízí od roku 2023 partnerům soutěž jako celek. Jste jediní?

„Ano, jsme jediní.“

Na tiskové konferenci jste říkal, že k podpisu byl váš klub ale nucen. Jak?

„Byly přijaty stanovy, disciplinární řád a licenční řád tak, že podmínkou pro hraní extraligy je podepsání marketingové smlouvy. Pokud ji nemáte, nemůžete hrát extraligu.“

Vy jste smlouvu dali k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podepíšete ji jedině ve chvíli, kdy antimonopolní úřad řekne, že je z pohledu práva vše v pořádku?

„Ano, v tu chvíli nám nic nezbude. My se musíme chovat jako řádní hospodáři, argumentujeme, dost věcí se nám ve smlouvě podařilo upravit. Jsme aktivní, nechali jsme si udělat právní i daňové připomínky, něco se do smluv zapracovalo, něco ne.“

Reakce BPA sport marketing Reakce BPA sport marketing na tiskovou zprávu z dnešní tiskové konference Hráčské asociace a jejích hostů P. Dědka ze společnosti DD Real, R. Spálenky ze společnosti Sport Invest a hráče M. Vondrky. Dovolte nám touto formou objasnit informace, které byly v tiskové zprávě zmíněny. Některé z nich jsou přitom zavádějící či zcela nepravdivé. APK LH a BPA sport marketing uzavřely v srpnu 2021 na základě poptávkového řízení Smlouvu o spolupráci v sezónách 2023/24 až 2027/28. Smlouvu revidovali právní zástupci všech klubů. Body týkající se problematiky ochrany hospodářské soutěže jsme konzultovali se specialisty z předních advokátních kanceláří. Pro spolupráci s BPA se kladně vyjádřilo podpisem smlouvy s APK LH celkem 14 klubů. Pan Dědek prostřednictvím společnosti Relmost v soutěži o práva ELH neuspěl. Vše proběhlo zcela transparentně, BPA navýšila finanční plnění a vyhověla podstatným připomínkám všech klubů včetně Dynama Pardubice. Jediným klubem, který se přesto vyslovil proti, bylo HC Dynamo Pardubice, který dosud kontrakt s APK LH nepodepsal. Ve věci šetření, ÚOHS se na BPA sport marketing dosud neobrátil, jsme však připraveni v případě potřeby s ÚOHS v maximální možné míře spolupracovat a jistě tak budou činit i kluby ELH, které byly k tomu vyzvány. Protože APK LH od 1. 5. 2022 převzala řízení soutěže od ČSLH, APK LH zpřesnila drobně i hráčskou smlouvu, aby sama APK LH měla veškerá práva k plnohodnotnému řízení, propagaci soutěže a centrálnímu marketingu. Pro bližší vysvětlení - osobnostní práva jsou kluby ELH užívána k prezentaci například na webech klubů, v TV přenosech, billboardech – včetně prezentace partnerů klubů či oficiálních marketingových partnerů ELH. Smlouva BPA s APK LH pamatuje i na to, že spojení nesmí být dehonestující či jinak nevhodné a je předem nutný souhlas klubu ve spolupráci s hráči. Více k tomuto tématu se jistě vyjádří APK LH sama. BPA sport marketing má zájem na neustálém zvyšování kvality a prestiže nejvyšší hokejové soutěže. Věříme, že je to z našich dosavadních kroků i dalších plánů jednoznačně patrné a vnímáme v tomto směru velkou podporu ze strany klubů, fanoušků, partnerů.

Co je pro vás tedy na smlouvě APK s BPA nepřijatelné?

„Celá je pro nás nepřijatelná. Zažalovali jsme valnou hromadu, na které se o všem rozhodlo. Teď kluby převzaly extraligu, na valné hromadě byly diskutovány nové stanovy a licenční řády, nehlasovali jsme pro ně. Proto jsme dali podnět k ÚOHS a nezbude nám nic jiného, než zažalovat i poslední valnou hromadu. Jsme v právním státě a všichni se musí chovat dle zákonů České republiky. My si myslíme, že se tak neděje a máme to opřeno o posudky. Ale pokud vyšší instance řeknou, že pravdu nemáme, většinovému rozhodnutí se podvolíme. Je mi některými kluby neustále podsouváno, že se nechceme podvolit.“

Není to tak?

„Nemám problém přijmout něco, co chce většina, i když je to třeba obchodně špatně. Jen vše musí být v souladu se zákony.“

Ostatní kluby jsou stejnými právními subjekty jako vy. Proč jste jediní, kteří vidí nesoulad v zákonech?

„Protože oni ho vidět nechtějí. Nezajímá je to, nepracují. Jen pro příklad, necelých 14 dní před jednaním valné hromady nám přišla dokumentace, která měla stovky stran stanov. Měli jsme na to dva týdny, přesto jsme poslali připomínky, jeden ze členů APK to udělal taky, tak v tom byl trochu zmatek. Některé připomínky se přijaly, některé, pro nás zásadní, se nepřijaly. Byli jsme donuceni, abychom podnět podali. Je to nepříjemné, ale řešit se to musí. Pokud vás někdo nutí konat například v rozporu s daňovými řády, nemáme jinou možnost. Nechci být v roli, že nás minoritní akcionář, tedy město, nařkne, že neodvádíme dobrou práci.“

Z vašeho pohledu, pokud smlouvu podepíšete, smlouvu napadne město Pardubice, vám hrozí sankce?

„Ano.“

Tím pádem to ale hrozí celé extralize...

„Neřeší to, nebojí se. Pro nás je to jednoznačné. Vyhrožují nám, že nás vyloučí z extraligy. Teď je to za nás za hranou.“

Pak je ale přeci 14 dalších klubů extraligy samo proti sobě, ne?

„Je otázka, jak jsou kluby s hokejem propojené. Stanovy byly třeba dřív nastavené tak, že dvě třetiny klubů musí souhlasit, jak bude fungovat marketing. Když jsme do toho vstoupili my, tak první hlasování bylo o tom, aby stačilo vyhrát nadpoloviční většinou. Nakonec hlasování o marketingových právech skončilo tak, že 8 klubů hlasovalo pro BPA. Problém je, že získat nadpoloviční většinu je lehko ovlivnitelné, tenhle problém tady existuje. Je za tím vliv některých lidí, takže kluby jsou schopny přijmout smlouvy, které by vůbec přijímat neměly.“

Pokud vám dá ÚOHS za pravdu, zruší se smlouva APK s BPA, která začíná platit v roce 2023?

„Může i zrušit celou smlouvu. Ale vzhledem k tomu, že smlouva začne platit až za rok, velmi pravděpodobně vyzve k nápravě smlouvy, třeba i ke zrušení. Dali jsme návod APK, jak vše udělat, vypsat výběrové řízení na jednotlivé balíčky, neprodávat marketing extraligy najednou, ale zvlášť reklamu, zvlášť televizní práva atd. Dosáhne se vyšších příjmů, kluby dostanou víc peněz a hlavně bude vše podle zákonů.“

APK nabídku nepřijala?

„Bylo mi řečeno, že je vše podepsáno, ať to neřeším a nechám to na rok 2028, že na tom budeme pracovat. Ale když ostatní zjistili, že tam není ani inflační doložka, sami z toho mají hlavu v pejru. Vysvětlil jsem představenstvu APK, že se nezachovali jako správný hospodář. A největší ostuda? V představenstvu sedí dva právníci. Smlouvu nechali napsat BPA, což je strašné. Nedovedu si představit, že v jakémkoliv obchodu necháte napsat smlouvu protistranu. Snažili jsme se tam prosadit, ať je povinnost poptat i Českou televizi, aby dostala šanci. Do teď ji nedostala a soutěž má začít za rok a půl.“

Což je pořád ale docela daleko.

„To se jen zdá. Jak my, kluby, máme podepisovat dlouhodobé smlouvy s partnery, když nevíme, kde se bude hokej vysílat? To jsou základní otázky. Pak si říkáte, proč to ostatním nevadí. Pak vás napadne, že tam je nějaké vedlejší ujednání. Jiné vysvětlení není, hlava vám to nebere, že se dobrovolně chováte proti vlastním zájmům. Dnes je dvouciferná inflace, bude dál. Je strašidelné, co se stane s hodnotou smluv v roce 2028. Bude menší, než je teď. Tahle smlouva je za hranou.“

Nepustil jste se do téhle bitvy jen proto, že vaše společnost Relmost souboj o marketingová práva s BPA prohrála a kluby si nevybraly vás?

„O to vůbec nejde. My bojujeme za to, ať je vše v souladu se zákony. Jsem rád, že se nám podařilo zařídit, že BPA přidala oproti původnímu návrhu 400 milionů. Cítila konkurenci, přidala víc peněz. K tomu nám ale dodali soupis všech podmínek. My říkáme, že takhle smlouvy podepsat nemůžeme. Současně ale tvrdím, že pokud všechno rozbalíčkují, dostaneme jednou tolik peněz a vše bude podle zákona. Naše marketingová agentura chtěla vyvolat tlak na BPA, stejně to chodí i v politice, protihráč podlehne jedině tlaku nabídky.“

Co by se v tom případě stalo, kdybyste vyhráli, když to byl jen tlak?

„Nabídli jsme o 200 milionů víc než BPA, ale hokej je nechtěl, vybral si menší nabídku. Dobře, pak je ale potřeba, ať je vše dle zákonů a norem. A to se neděje.“

Když jste mluvil o hrozbě vyřazení z extraligy. Plánujete stavět novou arénu blízko letiště v Pardubicích. Nekalkuloval jste před konfliktem na Ukrajině, že to sem třeba dospěje a Pardubice přihlásíte do KHL?

„Ne, vůbec. To už se tady stalo několikrát v historii, problémy měla juniorská soutěž, padlo na ni předběžné opatření. Zásadní je, že se musí začít jednat. My se podvolíme většině, když nám soudy a úřady řeknou, že nemáme pravdu.“