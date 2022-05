Šéfka BPA odmítá, že by se hráčům odebírala práva. A rýpla si do asociace

Středeční tisková konference šéfa hráčské asociace Libora Zbořila vzbudila v hokejovém prostředí dost emocí. On a jeho host Petr Dědek oznámili, že dali podnět k antimonopolnímu úřadu na podobu marketingové smlouvy mezi BPA a APK, která začne platit v roce 2023. V krajním případě by se soutěž mohla i zastavit. Majitel Pardubic pak tvrdě zaútočil i na vedení svazu a řekl, že nejspíš brzy podá žalobu na členy výkonného výboru. Svaz označil termínem mafie.

Se Zbořilovým výkladem, že hokejistům extraligy jsou odebírána osobnostní práva, nesouhlasí ředitelka společnosti BPA Jana Obermajerová: „Nikdo hokejistům jejich práva neodebírá. Kluby platí hráče za jejich práci pro klub, ale též zjednodušeně řečeno za ´účinkování v extralize´. Hrají v televizi, jejich fotky se objevují v souvislosti s klubovým angažmá v médiích, v reklamních kampaních spojených s partnery klubů a oficiálních partnerů ELH.“

Zbořil pak nadhodil příklad, že by se hráči mohli v extrémní situaci dostat například na kondomy, což by se jim zrovna nezamlouvalo. „Smlouva BPA-APK pamatuje i na to, že spojení Klub-Hráč-Partner nesmí být pro hráče ani kluby dehonestující. Vizuály předem odsouhlasí kluby ve spolupráci s hráči,“ vysvětluje ale Obermajerová. A dodala: „Rozhodně nemáme za partnery soutěže sex shop jako hráčská asociace, zřejmě odtud pramení prezentovaná obava.“ Její rýpnutí vychází z toho, že na Zbořilově webu najdete mezi partnery právě i internetový sex shop.

Dědek dal podnět k antimonopolnímu úřadu na smlouvu taky. Navíc se pustil do vedení svazu, které označil za mafii: „Všichni by měli učinit hromadnou výzvu k výkonnému výboru svazu, ať celý rezignuje. Jsou spoluzodpovědní za sportovní neúspěch. Ale i za to, že se na svazu krade a utrácejí peníze, které patří hokeji.“ Zvažuje prý i podání trestního oznámení na prezidenta Tomáše Krále a jeho viceprezidenty (Aleš Pavlík, Libor Zábranský, Petr Bříza).

„Jestli se někdo pohybuje nikoli na hraně, ale daleko za hranou trestní odpovědnosti, je to právě pan Dědek. Na dalším postupu se domluvím s ostatními členy výkonného výboru, které obviňuje,“ uvedl Král pro sport.cz. A dodal: „Názory pana Dědka jsou tak mimo mísu, že mediálně nemá cenu na ně reagovat.“

Jana Obermajerová už ve středu řekla, že její společnost BPA bude Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nápomocna ve všem, co si vyžádá. Ale rovněž si nemyslí, že by smlouva s extraligou měla být protiprávní, jak tvrdí Petr Dědek. „Věřím, že právní specialisté, se kterými jsme smlouvu BPA-APK konzultovali, nám vše pečlivě zrevidovali a smlouva je v pořádku. Stejně tak postupovalo i APK LH a jednotlivé kluby. Je to výsledek několikaměsíční práce všech zainteresovaných subjektů a jejich právních zástupců,“ říká šéfka BPA.

