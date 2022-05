Stop hokeji (zatím) nehrozí, ale řeší se smlouvy. Mohou být protizákonné

Nestává se moc často, aby vedle sebe seděl majitel hokejového klubu (Petr Dědek), prezident hráčské asociace (Libor Zbořil), k tomu hráč (Michal Vondrka), agent (Robert Spálenka) a měli společné téma. Teď ho našli. Dědek i Zbořil podali podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Hlavní problém podle nich zní, že smlouva mezi extraligou (asociací profesionálních klubů – APK) a marketingovou agenturou BPA je v rozporu se zákony.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže náš podnět neshodil ze stolu. Mám informaci o tom, že zahájili šetření. Mám rovněž informaci, že již úřad obeslal jednotlivé kluby s dotazem k vyjádření našeho podnětu,“ uvedl Zbořil.

Od sezony 2023/24 má platit nový pětiletý kontrakt mezi BPA a kluby, podle kterého obdrží každý klub 14 milionů korun ročně za reklamu, televizní práva a další plnění. Vše se prodalo v jednom balíku. „Nemyslím, že tendr proběhl v souladu se zákonem. Výběrové řízení proběhlo v absolutně krátkém čase a za nestandardních podmínek, proto jsem nabyl určité podezření. A z toho důvodu jsem se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ přidal Zbořil.

Kromě toho i tvrdí, že nový kontrakt je útokem na osobní práva hráčů: „Když to trochu přeženu, hráči mohou najít své obličeje třeba na kondomech a nezabrání tomu.“ Proti tomu se ovšem v prohlášení ohradila BPA, že prezentace hokejisty nesmí být dehonestující a vždy probíhá v souladu s názorem klubu.

Do soutěže o extraligová práva se přihlásila i společnost Petra Dědka. Dala sice vyšší nabídku (ročně o 2 miliony korun pro každý klub + nabízel vyšší jednorázový bonus), ale kluby si v poměru 8:5 (Zlín se zdržel za rozhodnutého stavu hlasování), zvolily nabídku BPA.

Všechny celky extraligy měly podepsat, že APK může prodávat hromadně jejich práva, za něž obdrží předem stanovenou sumu od BPA. Nyní dostávají 10 milionů korun ročně, marketingová agentura plánovala nabídnout 12, ale konkurence v podobě Dědkova Relmostu sumu vytlačila na zmíněných 14 milionů. Háček je v tom, že Pardubice smlouvu o poskytnutí marketingových práv nepodepsaly. Stav je tak extraliga minus jeden.

„My se musíme chovat jako řádní hospodáři. Zažalovali jsme valnou hromadu, na které se o všem rozhodlo. Teď kluby převzaly extraligu, na valné hromadě se diskutovaly nové stanovy a licenční řády, nehlasovali jsme pro ně. Proto jsme dali podnět k ÚOHS a nezbude nám nic jiného, než zažalovat i poslední valnou hromadu. Jsme v právním státě a všichni se musí chovat dle zákonů České republiky. My si myslíme, že se tak neděje a máme to opřeno o posudky,“ řekl Dědek.

Vadí mu, že extraliga prodává práva jako celý balík, když mohla vše rozdělit na jednotlivé části. Tím by si podle něj přišla i na víc peněz. Smlouva navíc z jeho pohledu nemá ani další zásadní náležitosti včetně inflační doložky: „Vysvětlil jsem představenstvu APK, že se nezachovali jako správný hospodář. A největší ostuda? V představenstvu sedí dva právníci. Smlouvu nechali napsat BPA, což je strašné. Nedovedu si představit, že v jakémkoliv obchodu necháte napsat smlouvu protistranu.“

Na chybějící inflační doložku poukazuje i Zbořil: „Náš podnět je hlavně o tom, že tady někdo vytvořil miliardový obchod po dobu pěti let bez jakékoliv inflace. Tratí na tom kluby, ale i hráči. Já jsem tady za hráče. Nikdo se nenašel, aby řekl s prominutím: ‚Kur..! Už dost! Pojďme se bavit trošku reálně.‘ Situace je rok od roku horší,“ rozohnil se.

Dědek tvrdí, že neměl jinou možnost, než nechat smlouvy prověřit: „Nechci být v roli, že nás minoritní akcionář, tedy město, nařkne, že neodvádíme dobrou práci.“

Pokud ÚOHS řekne, že se majitel Dynama plete a vše je v souladu s právními předpisy ČR? „Není to tak, že bych se nechtěl podvolit většině, jen vše musí být podle zákonů. Pokud vyšší instance řeknou, že pravdu nemáme, většinovému rozhodnutí se podvolíme.“

Opačná varianta v tuhle chvíli neznamená zastavení extraligy. Vzhledem k tomu, že smlouva mezi BPA a APK začne platit až od sezony 2023/24, úřad by patrně nejprve vybídl k úpravě problematických pasáží. „V současné době to funguje tak, že za celou dobu mé funkce se dozvídáme o změnách hodinu až pět hodin poté, co svaz o nějakých rozhodne. Nás nikdo nebere ke stolu. Věřím, že ÚOHS dospěje k radikálnímu rozhodnutí, bude sankční, nebo bude upravovat stávající stav. Věřím, že jedna z těchto variant nastane,“ je přesvědčen Zbořil.

„Dali jsme návod APK, jak vše udělat, vypsat výběrové řízení na jednotlivé balíčky, neprodávat marketing extraligy najednou, ale zvlášť reklamu, zvlášť televizní práva atd. Dosáhne se vyšších příjmů, kluby dostanou víc peněz a hlavně bude vše podle zákonů,“ přidal ještě Dědek.

Krajním řešením by bylo vydání předběžného opatření na nejvyšší soutěž, pokud by nastavený systém neodpovídal zákonům a nepodařilo by se vše upravit, ať vše běží v souladu s nimi. V tu chvíli by se extraliga přestala hrát, ovšem černý scénář je ještě daleko.

Reakce BPA sport marketing: Dovolte nám touto formou objasnit informace, které byly v tiskové zprávě zmíněny. Některé z nich jsou přitom zavádějící či zcela nepravdivé. APK LH a BPA sport marketing uzavřely v srpnu 2021 na základě poptávkového řízení Smlouvu o spolupráci v sezónách 2023/24 až 2027/28. Smlouvu revidovali právní zástupci všech klubů. Body týkající se problematiky ochrany hospodářské soutěže jsme konzultovali se specialisty z předních advokátních kanceláří. Pro spolupráci s BPA se kladně vyjádřilo podpisem smlouvy s APK LH celkem 14 klubů. Pan Dědek prostřednictvím společnosti Relmost v soutěži o práva ELH neuspěl. Vše proběhlo zcela transparentně, BPA navýšila finanční plnění a vyhověla podstatným připomínkám všech klubů včetně Dynama Pardubice. Jediným klubem, který se přesto vyslovil proti, bylo HC Dynamo Pardubice, který dosud kontrakt s APK LH nepodepsal. Ve věci šetření, ÚOHS se na BPA sport marketing dosud neobrátil, jsme však připraveni v případě potřeby s ÚOHS v maximální možné míře spolupracovat a jistě tak budou činit i kluby ELH, které byly k tomu vyzvány. Protože APK LH od 1. 5. 2022 převzala řízení soutěže od ČSLH, APK LH zpřesnila drobně i hráčskou smlouvu, aby sama APK LH měla veškerá práva k plnohodnotnému řízení, propagaci soutěže a centrálnímu marketingu. Pro bližší vysvětlení - osobnostní práva jsou kluby ELH užívána k prezentaci například na webech klubů, v TV přenosech, billboardech – včetně prezentace partnerů klubů či oficiálních marketingových partnerů ELH. Smlouva BPA s APK LH pamatuje i na to, že spojení nesmí být dehonestující či jinak nevhodné a je předem nutný souhlas klubu ve spolupráci s hráči. Více k tomuto tématu se jistě vyjádří APK LH sama. BPA sport marketing má zájem na neustálém zvyšování kvality a prestiže nejvyšší hokejové soutěže. Věříme, že je to z našich dosavadních kroků i dalších plánů jednoznačně patrné a vnímáme v tomto směru velkou podporu ze strany klubů, fanoušků, partnerů.

Smlouva APK a BPA