Budeš to mít těžké, říkají Motákovi. Napsal si s Varaďou. A co Krejčí?

Budeš to mít těžké. Taková je první, maximálně druhá, věta, kterou teď slýchá trenér Zdeněk Moták (57). Prakticky od každého, s kým se potká. „Bude to těžké, ale já se výzev nebojím,“ usmívá se nový kouč mistrovských Ocelářů. S Vladimírem Országhem (44) přebírají tým, který pod Václavem Varaďou třikrát za sebou zvedal nad hlavy mistrovský pohár. „Věřím poctivé práci. Když se dělá dobře, kvalitně a jdete tomu naproti, výsledek se dostaví.“

Klidný, soustředěný, natěšený. Tak se trenér Zdeněk Moták poprvé oficiálně uvedl v Třinci. Stejně tak jeho asistent Vladimír Országh. Oba dobře vědí, že je čeká náročná mise. Oba jsou připravení udržet třinecké Oceláře na špici extraligy.

„Velmi si vážím toho, že mě Honza Peterek (sportovní ředitel klubu) oslovil. I toho, že jsme se domluvili,“ byly první věty trenéra Motáka v Třinci. „Přicházím s obrovským respektem a pokorou ke špičkové organizaci. Nabízím poctivou a fair play práci. Tak, aby nároky a plány byly naplněny.“

Když vám teď všichni na potkání říkají, že to budete mít těžké. Co odpovídáte?

„Že to vím a jsem na to připraven. (usmívá se) Budu se snažit poctivě pracovat, aby ta práce byla kvalitní a pro všechny radostná.“

Jak jste vlastně reagoval na první nabídku Ocelářů?

„Když přišla, tak jsem se v prvé řadě dovolil v Olomouci, že můžu jednat (smlouvu v Olomouci měl Moták do konce aktuální sezony). A řekl jsem, že si nesmírně vážím toho, že jsem byl osloven. Stejně si vážím toho, že jsme se domluvili. Nějakou dobu na přemýšlení jsem si určitě vzal.“

Vašim asistentem bude Vladimír Országh, vybíral jste si ho sám?

„Hledal jsem a nakonec jsem rád. S Vladem (Országhem) jsme se poprvé setkali v Žilině, byla to příjemná hodinka, předtím jsme se vůbec neznali. Posléze jsme si řekli, že do toho jdeme a budeme spolu dělat. Vyšlo to z mé hlavy, chtěl jsem spolupracovníka, který bude mít i jiný názor, protože potřebujete argumenty. Když budou správné, jsem ochotný je přijmout. Nikdo není dokonalý.“

Na tlak a vysoké ambice jste připravený?

„Já se výzev nebojím a věřím poctivé práci. To je to, čemu věřím. Chtěl bych, aby ambice byly naplněny, ale cesta to bude těžká a dlouhá. Příprava, CHL, základní část, play off. Jsem rád, že budeme hrát Champions League, potkáte různé soupeře, jiné systémy, to nás obohacuje. V Ostravě jsem se teď byl podívat na České hry a náš nároďák. I z tréninků, na které se díváte, si vezmete určité vjemy a třeba si potvrdíte, že to neděláte v uvozovkách vůbec zle. Jdu do toho poctivou prací, ta vás posune dál. Já jsem ochotný a schopný si trhat nohy ze zadku, aby mužstvo bylo úspěšné a všichni kolem měli radost.“

Třinec přebíráte na vrcholu. Je to pro vás velká výzva?

„Musím říct, že jsem Vencovi (Varaďovi) upřímně pogratuloval. Napsal jsem mu sms, že to, co se mu podařilo, je obdivuhodné. Jinak - nároky jsou všude. Ať pracujete v jakékoliv organizaci, tak jsou nároky maximální. A já jsem rád, že tady budou větší. Doufám, že mě to zase posílí.“

Reagoval Varaďa, dal vám třeba i nějakou radu do startu?

„Ne, ne. Po vítězném finále jsem mu poslal krátkou textovou zprávu, záhy odpověděl, druhý den. Poděkoval.“

Potkáte se?

„To není špatný nápad (pousměje se) Ale zatím jsem o tom neuvažoval. Každý trenér má na kádr svůj pohled, možná je lepší se na to podívat ze startu svýma očima, udělat si svůj vlastní názor, než začínat nějakým zbytečným haló efektem.“

Oceláři se netají tím, že by rádi získali Davida Krejčího, kterého jste teď vedl v Olomouci. Oslovil jste ho i vy sám?

„Já jsem měl s Davidem výborný vztah, vůbec jsme se o tom nebavili. Myslím si, že to udělá podle sebe. I to říká, že se rozhodne někdy v srpnu. Nemělo by ani cenu s ním o tom teď mluvit.“

Zbytečná otázka, přesto – byl platným hráčem Třince?

„David Krejčí bude platným hráčem všude.“

Už jste ho za uplynulý rok dostatečně poznal. Čemu si myslíte, že se přikloní?

„Vypneme si mikrofony? (zasměje se) Těch aspektů, které to ovlivní, je strašná spousta. Manželka je Američanka, neveselá situace v Evropě. Na druhé straně je zase radost Krejči pracovat doma v Česku, potkávat se s rodinou, známými, kamarády. Já si opravdu netroufám říct, co ho ovlivní úplně nejvíce.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE