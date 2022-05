Vrána lanaří Krejčího! Kapitán Třince by si znovu rád zahrál s parťákem

Petr Vrána a David Krejčí jsou přátelé od dětství. V rodném Šternberku spolu hráli od první do páté třídy v jedné lajně. Společně šli i do Olomouce, kde získávali jeden žákovský titul za druhým. V roce 2001 se jejich cesty rozdělily. Krejčí šel do Třince, Vrána do Havířova. Zahrát si ještě jednou spolu? To by si přáli oba.

„Častokrát jsme se bavili o tom, že bychom si rádi spolu ještě jednou zahráli,“ nijak se netajil Petr Vrána. „Když se před rokem spekulovalo o Davidově konci v Bostonu a návratu do extraligy, zeptal jsem se ho, zda nechce k nám do Třince. Říkal jsem mu, že je tu špičkové zázemí a že se tady bude cítit jako v NHL. Ale cítil jsem z něho, že už je rozhodnutý. Upřednostnil rodinu a klub, za jehož áčko si chtěl v extralize vždycky zahrát. Chápu ho, v jeho kůži bych se asi zachoval stejně.“

Po návratu ze zámoří se David Krejčí dohodl s Olomoucí. A v extralize ukázal, proč patřil k nejuznávanějším centrům v NHL. V předkole play off sice „kohouti“ nestačili na vítkovické chasníky, ale Krejčí si na slavnostním galavečeru přebíral cenu pro hokejistu, který byl nejčastěji vybrán jako Hráč utkání. A jeho první věty patřily... Ocelářům.

„Chtěl bych pogratulovat Třinci, klobouk dolů, vyhrát třikrát po sobě, kluci, to je něco nádherného, neskutečného,“ říkal Krejčí. Třinecký dres v mládežnických kategoriích oblékal v letech 2001 až 2003. Za Oceláře odehrál 114 zápasů v dorostu a juniorce, nasbíral v nich 133 bodů (62+71). S Třincem získal dorostenecký titul a juniorské stříbro.

Šéfové klubu by ho zpátky přivítali s otevřenou náručí. Navíc tým má po odcházejícím Václavu Varaďovi převzít trenér Zdeněk Moták, který si spolupráci s Krejčím v Olomouci nemohl vynachválit. Nadšený by byl i Vrána. Zákulisím proběhla spekulace, že by se mohli potkat v Olomouci, ale třinecký kapitán je i pro nadcházející ročník vázaný u Ocelářů.

„Já smlouvu mám a David se podle mě ještě rozhoduje,“ komentoval Vrána během mistrovských oslav. „Netuším, jak se rozhodne. Jestli ukončí kariéru, nebo bude pokračovat. Nevím, jestli má chuť.“ Klíčový podle Vrány bude hlas rodiny. „Pro Davida je na prvním místě. Nevím, netuším.“

S úsměvem ovšem přidává, že znovu zkusí zalobbovat. „Řekli jsme si, že si po sezoně dáme pivo a pokecáme. Musím něco zkusit, nebudu jen sedět a mlčet. Zkusím, ale bude to na něm. Věřím, že se rozhodne pro správné řešení. Bylo by úžasné si s ním zahrát. My jsme to už plánovali, ale já měl smlouvu tady v Třinci a nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce, když se David vracel z NHL.“

Krejčí má momentálně hlavu nastavenou jediným směrem – úspěch s českou reprezentací na mistrovství světa. O budoucnosti se bude rozhodovat až po šampionátu. „Pojedu zpátky za rodinou, manželka už s dětmi odletěla do Ameriky,“ popisoval na srazu národního týmu. „Bez nich to bude dlouhý, děti mi budou chybět. Ale po mistrovství se užijeme, uděláme si pohodu. Dám si pár týdnů volno, pak začnu zase trénovat, abych se udržoval. Dám si na rozmyšlenou minimálně dva měsíce, pak se rozhodnu, co a jak.“

Olomouc? Třinec? Boston? Švýcarsko? Konec kariéry? „Fakt nevím,“ pousmál se Krejčí. „Po sezoně musím z hokejového kolotoče vypadnout, utřídit si v klidu myšlenky. Děti jsou starší, chodí do školy, o tom taky musím přemýšlet. Faktorů, podle kterých se rozhodnu, je hodně. Třeba ukončím kariéru, nevím. A jestli řeknu konec, tak konec. Bude mi jedno, co si o tom ostatní budou myslet, jestli jsem ještě mohl někde hrát. Pokud někam příští rok přijedu, tak přijedu. Je mi jedno, co by na to někdo říkal, kdybych se rozhodl jinak.“

Na klíčové rozhodnutí bude čekat i Vrána. Připouští, že změn v mistrovském týmu bude znovu dost. Ovšem Oceláři podle svého kapitána nohu z plynu dávat nechtějí. „Bude hodně změn,“ přitakal Vrána. „Všichni víme, že přijde nový trenér, nějací hráči, hodně kluků odejde. Takže to bude jiné, nová zkušenost. Věřím, že i když tu nebude Venca (Varaďa), budeme se snažit udržet standard, na který jsme zvyklí. Takové nasazení v tréninku i ve hře, abychom měli zase výsledky. Aby si tým znovu sedl a zaběhl se v kolejích, které si nový trenér bude přát. Aby mezi nás zapadli příchozí kluci. A zase jsme hráli a bojovali jeden za druhého.“

