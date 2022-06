Posily Plzně: nový „Čero“, nástupce Hollwega, šikovný Fin i finský Čech

Posily Indiánů: nový Čero, nástupce Hollwega, šikovný Fin a finský Čech • FOTO: Koláž isport.cz Obranná věž ze Slovenska, rozrážeč před branku, zámořský bijec. K tomu quarterback na přesilovku Petr Zámorský, šikovný Fin a finský Čech. Plzeň látá mezery po oporách jako Čerešňák nebo Bulíř. Tým omládne. Parametry a styl většiny nově příchozích zároveň svědčí o tom, že zadání znělo nabrat na výšce, kilogramech a svalech. „Chyběl nám důraz, hledali jsme velké, silné hráče,“ přiznal sportovní manažer Tomáš Vlasák. Právě na tohle minus Indiáni v play off dojeli. V článku iSport.cz se podívejte na všechny plzeňské posily.

Martin Vitaloš Peter Čerešňák v Plzni vyzrál v beka světové třídy. Po šesti sezonách se rozloučil, přivábily ho Pardubice. Západočeši hledali náhradu opět na Slovensku – 188 centimetrů vysoký a 95 kilo vážící Martin Vitaloš už si zahrál za tamní reprezentaci. Ve Škodovce věří, že půjde ve šlépějích bronzového medailisty z olympiády v Pekingu a vyroste z něj nový „Čero“. „Peter byl v Plzni oporou a pro nás Slováky nastavil laťku hodně vysoko. Budu se snažit hrát svůj hokej. On byl spíš ofenzivnější, ale třeba se tomu časem přiblížím. Určitě bych chtěl být dobrou posilou týmu,“ řekl 21letý zadák, který naposledy s Nitrou došel do finále play off.

Petr Zámorský Ofenzivní práci by po Čerešňákovi mohl zastat spíš o osm let starší Petr Zámorský. „Jednání byla velice rychlá, domluvili jsme se během dvou telefonátů. Jsem rád, že takhle brzy, loni jsem skoro do srpna ještě nevěděl,“ svěřil se svého času nejužitečnější hráč a nejlepší obránce extraligy a účastník tří světových šampionátů, který v minulé sezoně hrál za švédské Örebro. S Plzní podepsal Zámorský na rok. „Padala i jiná jména, všechno cizinci, ale pár už jich máme a nechtěli jsme úplně naplnit kvótu. O jeho kvalitách víme, ve Švédsku hrál pravidelně 18 minut, je pravák a bek na přesilovky. Martin Straka ho měl v nároďáku, má velké ofenzivní předpoklady, dobrou rozehrávku, střelu. Věříme, že to u nás naplno ukáže,“ vysvětloval manažer Vlasák.

Aleksi Rekonen Při výběru cizinců škodováci nemáchali do tmy. Aleksi Rekonen prošel elitními finskými kluby a hrál druhou švédskou soutěž za Karlskogu, kde byl se 40 body (12+28) druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Ve stejném klubu dřív působili Gustaf Thorell a Viktor Lang, kteří mezitím taky prošli Plzní. Ve 28 letech je Rekonen v nejlepším hokejovém věku. Má se stát posilou do prvních dvou útoků a na přesilovku, sbírat body.

Zdeněk Sedlák mladší „Čau Plzeňáci, jsem Zdeněk Sedlák a jsem zpátky po dvaceti letech,“ hlásil další útočník na klubovém videu, kde ho provádí po plzeňském stadionu jeho otec Zdeněk Sedlák. Světoběžník, který si zahrál na mistrovství světa, v roce 2000 získal s Plzní extraligový bronz a s přestávkami v týmu strávil tři sezony. Na led při děkovačkách po zápasech bral i svého syna. „Byl jsem malinký, moc si toho nepamatuju. Jen to, že jsme měli dvoupatrový byt nebo jak jsem spadl do řeky, když jsem krmil káčátka,“ rozesmál novináře při rozhovoru 22letý rodák ze Zlína, který strávil kus života ve Finsku, hrál tam od patnácti. Nejprve v Oulu, naposledy v Lappeenrantě, sezonu však končil v celku RoKi z Mestisu, sídlícím v Rovaniemi u polárního kruhu. „Jestli se cítím víc jako Čech, nebo Fin? Tak šedesát na čtyřicet. Byl jsem tam dlouho, pochytil trochu jejich mentality a návyky, umím pokecat s Fiňákem. Plzeň se mi zamlouvala. Táta o ní mluvil vždycky hezky, ale do výběru nezasahoval. Ale když jsem mu řekl, jak jsem se rozhodl, byl rád. Těší se, až sem bude jezdit, už si našel i vlaková spojení,“ usmíval se Sedlák, který stejně jako otec bude nosit číslo 23.

Řízný poctivec, vyvážený bek i duo z Poruby Se 190 centimetry není Jan Piskáček žádné tintítko. Většina dalších nově příchozích svými parametry i herním založením jasně svědčí o tom, že Plzeň poslední rekonstrukcí týmu přibrousila ostří. Řízného poctivce chtěla do obrany už loni, ale ještě dal přednost Českým Budějovicím. Marek Baránek je vyvážený bek. V Kladně chodil na přesilovky, ale dovede přitvrdit. Zbytek, to je hlavně bum, prásk. Navrátilec Michal Houdek, s ním přišel z Poruby Samuel Bitten. Mihl se ve Vítkovicích, v Södertälje hrával s Ludwigem Blomstrandem. Jeho bratranec Sebastien Piché působil v extralize dvě sezony. Umí dát gól a stejně tak shodit rukavice. Rýsuje se nástupce Ryana Hollwega?

Kryštof Hrabík V AHL dostal kladenský odchovanec za opičí gesto distanc na 30 zápasů a přišel o druhou polovinu minulé sezony. „Trest si odpykal, věříme, že to je za ním. V Americe chtěl skončit. Nebudeme mu zakazovat, aby hrál hokej, ale chceme od něj práci v předbrankovém prostoru, jak se to v zámoří naučil, a hlavně přinese důraz. Hledali jsme velké a silné hráče jako on,“ dodal Tomáš Vlasák. Ten Plzni v předchozích letech chyběl. V nové sezoně bude hodně jiná.