Přestup Jeřábka do Třince: KHL nebyla ve hře. Zapadne do systému, těší kouče

Dvakrát byl členem nejlepších týmů ve Stanley Cupu, ale jeho jméno na nejcennějším hokejovém grálu chybí. Obránce Jakub Jeřábek (31) se po šesti letech vrací do extraligy. Ovšem ne do Plzně, se kterou vybojoval mistrovský titul v roce 2013 a odkud do světa vyrazil, ale do Třince.

Dva reprezentační beky Oceláři po třetím mistrovském titulu ztratili. David Musil odchází do Pardubic, Tomáš Kundrátek do Komety Brno. Nahradit by je měli další dva členové národních týmů – lotyšský pořízek Karlis Čukste (24) a právě Jakub Jeřábek. Zkušený zadák, který si zahrál NHL i ruskou KHL, naposledy oblékal dres Spartaku Moskva.

Do ruské KHL se Jeřábek kvůli válce na Ukrajině vracet nechtěl. Z několika nabídek si vybral třinecké Oceláře. „Před podpisem jsem mluvil s vedením i hlavním trenérem, rozhodování bylo jednoduché, obě strany měly zájem se domluvit,“ pochvaloval si Jeřábek pro klubový web.

V mistrovském týmu se potká s bývalým parťákem z Plzně, za kterou v extralize před odchodem do zahraničí hrával. S brankářem Markem Mazancem byl v roce 2013 u plzeňského titulu. „Na Marka Mazance se moc těším, je to člověk, co má pořád dobrou náladu. Přes léto se snažíme s rodinami navštěvovat, takže jsme spolu o Třinci mluvili.“

Zajímavou bilanci má Jakub Jeřábek ze zámořské NHL. Přestože tam odehrál pouze dvě sezony a celkem naskočil do 39 zápasů (2+7), pokaždé byl na konci sezony v klubu, který slavil Stanley Cup. Jméno však mezi vítězi na poháru nemá.

V sezoně 2017/18 Jeřábka vytrejdoval Montreal do Washingtonu. Za Capitals odehrál v základní části 11 zápasů (1+3), v play off další 2 (0+1). S Jakubem Vránou a Michalem Kempným byl u oslav Stanley Cupu na ledě v dresu, zvedal pohár nad hlavu.

Jenže oba své zápasy v play off odehrál v prvním kole proti Columbusu. Aby byl veden mezi vítězi, musel by odehrát buď 41 zápasů v základní části, nebo alespoň jednou naskočit ve finále. To se nestalo.

O rok později byl Jeřábek pro změnu členem kádru vítězných St. Louis Blues, ale za ty si připsal v sezoně jediný start. Většinu ročníku strávil na farmě v AHL. Ani tady mezi vítězi vedený není.

Po odchodu ze zámoří hrával ruskou KHL za Podolsk (hrál tam i v sezoně 2016/17) a Spartak Moskva (210 zápasů/25+63). „Kuba Jeřábek je komplexní bek, který má zkušenosti ze dvou mistrovství světa, z olympiády, z NHL a KHL,“ doplňuje sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

Posilu uvítal i trenér Zdeněk Moták. „Jakuba máme nakoukaného, známe jeho přednosti a myslím, že přesně zapadne do systému hry, který budeme chtít hrát,“ řekl Moták. „Zatím se stejně jako většina zkušených hráčů připravuje individuálně. Společně se sejdeme a uvidíme v polovině června na soustředění v Tatrách.“

Oceláři měli při hledání případných posil políčeno i na další reprezentační beky. Intenzivně se zajímali o služby Davida Skleničky (25), ovšem ten dal nakonec přednost švédskému klubu Brynäs IF. A Jakub Krejčík (30), Skleničkův bývalý parťák z finského Jokeritu, bude v nadcházející sezoně nastupovat za Spartu.

Ještě před příchodem Jakuba Jeřábka se Třinec domluvil na přestupu obránce Karlise Čuksteho z Lahti. Na nedávném mistrovství světa si za Lotyšsko připsal v 7 zápasech 4 body (0+4). A z Českých Budějovic přichází útočník Daniel Voženílek.

Jakub Jeřábek o přestupu z KHL do Třince řekl: „Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, jsem v Rusku zůstat nechtěl. Naštěstí mi skončila smlouva. Když si vezmu podmínky a zázemí, Třinec je pro mě v extralize stoprocentně nejlepší varianta."

