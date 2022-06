Mistři lepí díry po odchodech. Třinec získal reprezentanta, co hrál i v NHL

Po odchodech Tomáše Kundrátka a Davida Musila získali třinečtí Oceláři posilu do obrany. Přichází reprezentant Jakub Jeřábek (31), který má zkušenosti z NHL v dresu Montrealu, Washingtonu a St. Louis. Naposledy hrál ve Spartaku Moskva.

„Třinec je momentálně jedna z nejlepších destinací v Česku,“ řekl pro klubový web Jeřábek. „Před podpisem jsem mluvil s vedením i hlavním trenérem, rozhodování bylo jednoduché, obě strany měly zájem se domluvit.“

V mistrovském týmu se potká s bývalým parťákem z Plzně, za kterou v extralize před odchodem do zahraničí hrával. S brankářem Markem Mazancem byl v roce 2013 u plzeňského titulu. „Na Marka Mazance se moc těším, je to člověk, co má pořád dobrou náladu. Přes léto se snažíme s rodinami navštěvovat, takže jsme spolu o Třinci mluvili.“

Jakub Jeřábek v NHL nastupoval za Montreal, Washington a St. Louis, celkem si připsal 39 startů (2+7). V ruské KHL hrával za Podolsk a Spartak Moskva (210/ 25+63). Hodně zkušeností má i z české reprezentace (90/ 5+26). „Kuba Jeřábek je komplexní bek, který má zkušenosti z dvou mistrovství světa, z olympiády, z NHL a KHL,“ říká sportovní ředitel Jan Peterek.

Posilu uvítal i trenér Zdeněk Moták. „Jakuba máme nakoukaného, známe jeho přednosti a myslím, že přesně zapadne do systému hry, který budeme chtít hrát,“ řekl Moták. „Zatím se stejně jako většina zkušených hráčů připravuje individuálně. Společně se sejdeme a uvidíme v polovině června na soustředění v Tatrách“

