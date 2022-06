Brankář Will o KHL: Snad mě nedonutí k návratu. V Dynamu vyjednává o čísle

Roman Will je posilou do brankoviště • Michal Beránek (Sport)

Když mluví brankář Roman Will o nové sezoně, cítíte z něj nadšení. Usmívá se, těší se na hokej v Pardubicích. Jakmile ale padne téma KHL a dohrávání poslední sezony v Čeljabinsku, rychle zvážní. Nejsou to příjemné vzpomínky, čelil i výhružkám z Česka. Jeho smlouva v Rusku není zrušena, spíš na rok usnula. Kdyby se nechtěl vrátit zpátky, podle řádů IIHF by jinde hrát nesměl. „Máme rok k dobru, abychom našli cestu, jak v KHL nepokračovat,“ říká upřímně.

Dvakrát si zahrál s Libercem finále extraligy, dvakrát v něm koukal, jak pohár míří na druhou stranu. Do Pardubic přišel brankář Roman Will jako jeden z nejlepších gólmanů KHL, mnohem zkušenější. Cíle? Chvíli se zamyslel. „Všichni vidíte, že si v téhle době nic nenaplánujete. Chci týmový úspěch, mám jenom stříbrné medaile,“ pronesl.

Po odchodu z Liberce jste zazářil ve Švédsku, v KHL jste se zařadil k nejlepším brankářům. Kariéra mířila nahoru. Jakým směrem je vlastně návrat do extraligy?

„Beru to tak, že naše liga je velmi kvalitní, jsou tady výborní hráči, hodně reprezentantů, skvělé týmy. Není to pro mě žádný krok zpátky. Jen hokejový život se nějak vyvíjí a je hodně věcí, které neovlivníte. Já se snažím ovlivnit to, co mohu. Teď jsem v Pardubicích a těším se.“

Jen rád chytáte hodně, že?

„Samozřejmě.“ (usměje se)

To budete s Dominikem Frodlem ovšem dva.

„Kdo by rád hodně nechytal? Bude to správný boj, abychom si to rozdali o místo. A nezapomínejte ani na Kloudyho (Milana Kloučka), on je taky výborný gólman. Ať bude v akci kdokoliv z nás, hlavně si přeju, abychom týmu pomohli ke splnění cílů.“

Dostal jste číslo 35, tím pádem jste ho přebral Milanu Kloučkovi, ne?

„Ještě ne, spolu to řešíme. (usměje se) On je hrozně hodný kluk, já sem nechci napochodovat, říct mu, ať mi číslo jen tak dá, to zase ne. Pořád jsme ve fázi nějakého domlouvání.“

Ne, že by mi do toho něco bylo, ale v NHL se za to dávají luxusní hodinky.

„Taky jsem to slyšel. Ptal jsem se Milana, jestli bych si číslo mohl vzít, říkal, že jestli ho chci, ať si ho vezmu. Ale ještě se musíme potkat, nějak se domluvíme. Ve výsledku je číslo ta poslední věc, důležité je, co máte vpředu, ne vzadu.“

Každopádně tahle situace ukazuje, kam jste přišel. Nadupaná sestava všude, i v bráně plno.

„A tak je to taky správný.“

Přesto jste na nabídku kývl, když byste si s vaší historií zachytal třeba i někde ve Švédsku nebo ve Švýcarsku víc?

„V téhle době už máte jasnou pozici někde těžko. Pardubice se k nám zachovaly férově, v docela těžké situaci, jakou jsme zažívali v Rusku, tady byly pro nás. Neměl jsem důvod ani přemýšlet o ničem jiném. Ani jsme s klukama (Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka) nevěděli, jestli nám v Rusku smlouvy ukončí, kdy to bude. Pardubice na nás čekaly.“

Čeljabinsk vám smlouvu nezrušil, jak jste asi čekali, ale na rok zastavil. Není to trochu bouda?

„Upřímně, jsem rád, že ji aspoň přerušili. Nejdřív to vypadalo tak, že nám slíbí modré z nebe. Ale sezona skončila a vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Jsem hodně vděčný agentovi, že to zvládl uhrát aspoň takhle. Máme rok k dobru, abychom našli cestu, jak v KHL nepokračovat. Všechno se děje z nějakého důvodu, je těžké o tom mluvit. Doufám, že se tam proti mé vůli nebudu muset vracet.“

Koho by asi napadlo, když jste si uhrál smlouvu v KHL, že budete najednou řešit takové věci, co?

„Je to tak. A říkám to pokaždé, když se o tom s někým bavím: my tady řešíme, jestli je pro nás těžké, že tam nebudeme hrát. Ale co se děje na Ukrajině? Nezáleží, jestli je to těžké pro mě, nebo ne. Hlavně, ať se všechno ukončí a svět se dá do pořádku. Všechno se děje kousek od nás, mrazí z toho.“

Přesto v Rusku cizinci podepisují nové smlouvy. KHL je ovšem živena z peněz z ropy, plynu, tedy státem. Každý se musí zodpovídat hlavně sobě, když teď uzavře nový kontrakt. Vidíte to stejně?

„Každý se může nějak rozhodnout. My tři v Čeljabinsku jsme měli hned jasno, že tam nechceme hrát ani ten první zápas. Nechtěli jsme tam být. Soudit nikoho určitě nebudu, jestli to má třeba jinak, vždycky záleží na vašem svědomí. Dostali jsme taky hodně zlých zpráv.“

Od Rusů?

„Ne, právě z Česka. Lidi do toho neviděli... Ale nechci se do toho zamotat. Nechci, aby mi zase někdo vypisoval.“

Bylo to hodně nepříjemné?

„O mě zase tak nejde. Mám doma manželku, malé dítě a chodí mi špatné zprávy, spíš řeším, aby se něco nestalo.“

Až tak?

„Sedím v Rusku a píší mi lidi, ať se stane tohle, nebo tamto. Není zase tak těžké si dohledat, kde kdo bydlí. Nevíte, co se komu v hlavě stane. Půjde vám hodit cihlu do okna? Přeháním, ale takhle jsme v Rusku přemýšleli. Rodiny doma, my nevěděli, jestli se dostaneme ze země, kdyby se něco stalo. Těžké téma.“

Chápu, tak ještě k hokeji. Vy jste byl v Liberci takový student profesora Lašáka. Bývalý brankář měl slušné jméno i v Pardubicích, se kterými vyhrál titul. Doporučil vám tuhle adresu?

„Jánko tady nemá slušné jméno, ale výborné. Všude, kde chytal, si ho lidi pamatují, je skvělý člověk a byl i gólman. Jsme v kontaktu průběžně, má v Pardubicích staré známé, kustody třeba, věřím, že se tady určitě potkáme. Spolu jsme tenhle krok neřešili. Ale vím, že se na něj můžu kdykoliv obrátit, kdybych něco potřeboval.“

Bilance gólmana Romana Willa:

V Česku:

2013/14 a 2016-19: průměr 2,15, úspěšnost zákroků 92,2 %

Ve Švédsku:

2019/20: průměr 2,12, úspěšnost zákroků 92,2 %

V KHL

2020-22: průměr 2,25, úspěšnost zákroků 92,3 %

