Pardubice vytasily posily: Víme, že titul se koupit nedá. Ještě chtějí centra

Když máte plný ruksak výrazných hráčů, je škoda ho jen tak vyklepnout na led. Pardubice načančaly nástup nových jmen tak, ať si je lidi trochu užijí. Každý z šesti borců se prošel po betonu v hale na pódium, kolem šlehaly ohně a od majitele všichni převzali dres. „Co víc si přát,“ pokýval hlavou Roman Will, když si prohlížel dav, který přišel omrknout nová jména. „Vážíme si, že jste se na nás přišli v takovém počtu podívat. Snad tuhle důvěru splatíme,“ pronesl reprezentační brankář.

Když skončila oficiální část, on, beci David Musil, Peter Čerešňák a Tomáš Dvořák, plus útočníci Lukáš Radil s Tomášem Hykou usedli za stůl, proklepli si ruku a šli se podepisovat. Za pár sekund se vytvořil hodně dlouhý had.

„Jsem mile překvapený, jaké odhodlání a nasazení u týmu teď v přípravě vidím,“ pronesl směrem k letní dřině kouč Radim Rulík. „Vždycky nejvíc rozhoduje, jak pevný máte charakter a sem přišli hráči, který charakter rozhodně mají,“ dodal.

Jeho balík posil by v extralize bral asi každý trenér. Will, Čerešňák a Radil s Hykou jsou hráči, kteří by se v soutěži v následující sezoně určitě neukázali. Kdyby? Kdyby byl svět v pořádku a Rusko nespustilo svoji válku na Ukrajině. Váleli by dál v KHL, případně Čerešňák, nejlepší bek uplynulé sezony, by tam mířil.

Situace využily Pardubice a podařilo se jim upsat velká esa. Klub slaví 100 let od založení, i proto se chce co nejvíc nabít. „Věřím, že všechny posily pomohou a třeba jsme ještě neskončili,“ pousmál se majitel klubu Petr Dědek. Ano, Pardubice jsou pořád ještě na lovu. Posil bylo původně sedm, jenže Lukáš Sedlák podepsal smlouvu s Coloradem. „Není nic tajného, že ještě jednoho centra potřebujeme. Ale netlačíme na to. Určitě chceme českého hráče, chceme jít našemu hokeji příkladem. Musíme najít někoho, kdo nám tam zapadne,“ přidal.

Pokud na trhu nebude Čech, může volba padnout i na borce ze Slovenska. Dynamo sonduje situaci kolem útočníků v Evropě i za mořem. Spekulovalo se, že stojí třeba o Marka Hrivíka, který ovšem podepsal smlouvu ve Švédsku. Za mořem aktuálně nemá podepsaný kontrakt třeba bombarďák Martin Frk, ovšem on nesplňuje prioritu, není centr. Jenže zase by se hodil místo Matěje Blümela, který se upsal Dallasu.

„Postavili jsme silný tým, chceme medaili. Uděláme všichni maximum, abychom byli úspěšní. Samozřejmě, že slyšíme, jací jsme blázni, že přivádíme tolik skvělých hráčů,“ rozpovídal se ještě Dědek. Pak hned přidal: „Titul se koupit nedá, to všichni víme. Jsme pokorní, trenéři udělají maximum, aby se dal tým dohromady, hráči udělají maximu, aby všechno fungovalo. O tohle pak vždycky jde, když odvedete maximum a věříte, tak úspěchy postupně přijdou.“

Fanouškům z pódia ale taky ohlásil: „Dynamo medaili potřebuje. Byl bych rád, kdyby se tady hrálo finále.“ Ambice v Pardubicích budou vzhledem k nákupům obrovské, o tom nemá cenu dlouze debatovat. „Když přicházíte do takového klubu, musí být každý rok. Teď je to ještě speciální v tom, že klub slaví výročí 100 let,“ bere očekávání Tomáš Hyka. Stejně mluví i Peter Čerešňák: „Všichni víme, že tlak tady bude. Nákupy před sezonou se dělaly proto, aby Pardubice útočily na nejvyšší příčky. Podle toho musí vypadat i naše hra.“

Pardubice jsou favoritem sezony 2022/2023, ať ještě přivedou ještě jednoho středního útočníka, nebo ne. „Zaměřili jsme se na to, abychom tým doplnili, co se týká výšky a síly vzadu. Všichni beci, co sem přišli, mají dobré fyzické parametry, tady jsme mezeru trochu měli. Lukáš Radil je Pardubák, nikde jinde nechtěl hrát než doma. Získal zkušenosti venku, věřím, že nám hodně pomůže, velkou kvalitu v útočné fázi má Tomáš Hyka. A Roman Will je reprezentační brankář a doplnil tým tak, že moc mezer nemáme,“ doplnil ještě Dědek.

Změny v kádru Dynama Pardubice PŘÍCHODY Roman Will (b) Čeljabinsk

Peter Čerešňák (o) Plzeň

Tomáš Dvořák (o) Sparta

David Musil (o) Třinec

Tomáš Hyka (ú) Čeljabinsk

Lukáš Radil (ú) Dinamo Riga ODCHODY Juraj Mikuš (o) Vítkovice

Matt Petgrave (o) ?

Dennis Robertson (o) Salcburk

Jurij Sergijenko (o) ?

Lukáš Anděl (ú) Olomouc

Matěj Blümel (ú) Dallas/NHL

Anthony Camara (ú) ?

Marek Hecl (ú) Zvolen

Ondřej Roman (ú) ?

Lukáš Sedlák (ú) Colorado/NHL

Igor Švyrjov (ú) ?

