Zohorna do Komety? Zase ne. Stojí o něj tři další kluby z extraligy

Chybí jeden centr jako poslední dílek puzzle, které v Kometě celé léto usilovně staví. Jde to dobře, na Tomáše Zohornu (34) však klub nedosáhne. „Chce moc peněz,“ uvedl zdroj iSport.cz. Tahle „maličkost“ může brzdit i dohodu zkušeného útočníka s hradeckým Mountfieldem. Do hry ale vstoupil ještě jeden silný hráč. Navíc úplně nereálně nemusí vypadat ani odchod do zahraničí.