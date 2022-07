Podepsáno! Frolík neposílí Kladno, na rok si plácnul s Libercem

Michael Frolík přestoupil v NHL z Calgary do Buffala. • Profimedia.cz

Michael Frolík s Montrealem zatím jen trénuje, do zápasu ještě nenastoupil • Profimedia.cz

Zůstane Michael Frolík v NHL? Laso z nějakého klubu by mohlo přijít, pravděpodobnější je však návrat do Evropy • profimedia.cz

Čtveřice českých reprezentantů hrajících ve Švýcarsku (zleva) Michael Frolík, Roman Červenka, Jan Kovář a Matěj Stránský na tréninku v O2 areně před odletem do Pekingu • facebook.com/@narodnitym

Michael Frolík, jasná volba do české nominace pro ZOH v Pekingu, pokud by NHL nakonec nepustila své hvězdy • Barbora Reichová / Sport

Ve světové databázi hráčů u něj stále svítí jako klub pro příští sezonu švýcarské Lausanne. Klub, s nímž měl Michael Frolík platnou smlouvu i pro následující ročník, však dopředu oznámil, že s českým útočníkem nadále nepočítá. Kvapem se tak začalo řešit, kde že se zkušený borec upíchne.

Ve hře byl návrat domů do Kladna, ten však rychle padnul. Podle informací iSport.cz byl před podpisem smlouvy s Kometou, z toho ale z rodinných důvodů ve finále taky sešlo. V tu chvíli se začalo spekulovat o vážném zájmu Liberce. S Bílými Tygry si nakonec Frolík skutečně plácnul.

Klub dnes oznámil podpis roční smlouvy. Na dresu bude nosit své klasické číslo 67.

„V Michaelovi získáváme výraznou posilu do útoku. Je to výborný bruslař a pracovitý hráč, který dokáže nejen zakončit, ale i připravit akci svým spoluhráčům. Je to útočník s velmi úspěšnou kariérou v nejlepší soutěži světa i na mezinárodní scéně. Jeho obrovské zkušenosti a profesionalita pomohou celému týmu a hlavně našim mladým hráčům. Svým charakterem a kvalitou se přiřadí k lídrům nejen na ledě, ale i mimo něj. Věřím, že společně budeme úspěšní,“ říká k nové akvizici kouč Patrik Augusta.

Frolík má za sebou bohatou kariéru. Třináct sezon odehrál v NHL, během nich nastoupil k 858 zápasů v základní části a 47 v play off. V roce 2006 ho draftovala jako celkovou desítku Florida. Kromě ní později naskočil ještě v barvách Chicaga, Winnipegu, Calgary, Buffala a Montrealu.

