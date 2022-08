Kladenské posily: lotyšská zkušenost, předělaný útočník i nejistý Michnáč

Oskars Cibulskis

(Lotyšsko)

obránce

věk: 34

poslední klub: Brynäs IF/Švéd.

Do Tipsport extraligy se v kladenském dresu vrátí známá tvář. Ostříleného lotyšského reprezentanta si mohou pamatovat především fanoušci Hradce Králové, se kterým se před čtyřmi lety dostal až do semifinále play off. Po třech sezonách se však rodák z Rigy stal jedním z hráčů, kteří od Východočechů dostali okamžitou výpověď. Příležitosti se tak chopil Litvínov, kde zadák, jenž reprezentoval Lotyšsko na osmi mistrovství světa, strávil předminulý ročník. Následně si na rok „odskočil“ do dobře známého Dinama Riga, které před přestupovou uzávěrkou vyměnil za elitní švédskou ligu.