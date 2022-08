Rozlučka legend v Litvínově: dojatý Hübl, nechyběl ani Stanley Cup

Mělo to všechno. Jejich čísla 16 a 26 vyvěsili před zápasem pod střechu. Nechyběl ani Stanley Cup. Pavel Francouz kroužil po ledě s jeho napodobeninou. Mistři 2015 pak nastoupili proti Týmu hvězd a vyhráli 11:10 po nájezdech. „Původně jsme nechtěli nic velkolepého, ale byla to nádhera,“ děkoval Hübl a byl naměkko.

Uprostřed léta se stal Litvínov opět středobodem hokejového vesmíru. Na poslední vystoupení Františka Lukeše a Viktora Hübla přišel plný dům, sjely se hvězdy minulosti i současnosti. A že jich bylo hodně. Představovací ceremoniál se protáhl, každý dostal svou chvilku slávy. Nastoupili i olympijští vítězové a mistři světa Robert Reichel, Jiří Šlégr a Martin Ručinský, jejichž odkaz si na litvínovském stadionu připomínají už dávno. Tentokrát všichni tři jako kmotři rozvinuli prapory s čísly a jmény dalších dvou končících legend a předali jim zlaté helmy.

Bylo to stylové, bylo to hezké. „Jak jsem to viděl, měl jsem slzy v očích. Bylo to něco nádherného a zároveň smutného. Úžasná atmosféra, jsem rád, že nám umožnili tuhle akci udělat, uspořádali ji výborně. Měl jsem tu mamku s manželkou, když jsem sledoval všechny ty kluky kolem sebe, ukápla mi slzička. S většinou jsem hrál, jsem rád, že přijeli. Přece jen jsem tu odehrál 16 let, mám to tu rád, přirostlo mi to k srdci a považuji se téměř za Litvínováka. jsem rád, že tu bude můj dres viset,“ přiznal Lukeš, který pochází z Kadaně.

Úvodní vhazování obstarali herci Ondřej Vetchý, David Čermák a Leoš Noha, kteří společně vystupovali v seriálu Okresní přebor. Poslední z nich přišel na led bos. „Bavili jsme se, že není moc hokejových měst, abychom tam jeli, když máme třeba po čtvrt roce volný víkend a nechali si ho rozbít. Ale Litvínov nám prostě stojí za to. Vychoval tolik hráčů, kteří udělali radost nejen Litvínovu, ale i nám a lidem z celé republiky. Tak jim za to chceme poděkovat. Kdo to nezakusil, nepochopí, jak město hokejem žije, jak je to tady útulné a jak jsou lidi z hokeje šťastní. My jim můžeme jen závidět. Tahle jména znám, protože si asi třicet let každý den ráno kupuju Sport. Takže jsem během tří dekád znal jména skoro všech hráčů a tahle tam zůstávala zatraceně dlouho,“ vyprávěl Vetchý.

Dcery Viktora Hübla předvedly o jedné z přestávek krasobrulařskou kreaci, Lukešův brzy jedenáctiletý syn František nastoupil za výběr hvězd. A dokonce dal gól blafákem do bekhendu. „Domluvili jsme se, abych mu to dal. On tohle umí, ale pak jel dvakrát sám na bránu, zkusil ho znovu i při nájezdu, ale puk mu sjel. Dává takhle góly. Nastoupil na jednu třetinu, i když chtěl hrát celý zápas. Ale na to jsem mu řekl, že na to je ještě malej,“ smál se Lukeš, jehož mladší bratr Štěpán chytal jednu třetinu za Tým hvězd. V něm si spolu zahráli taky Robert a Kristián Reichlové. Takhle se potkali naposledy, když se s kariérou loučil slavný otec.

Dvojčata Lukeš s Hüblem oblékli dresy obou výběrů, v 16. a 26. minutě se na jejich počest hra přerušila a lidé v hledišti vytáhli cedulky s příslušným číslem. S hokejem úplně nekončí, budou spolu hrát druhou ligu za Chomutov, druhý z nich bude pro Litvínov pracovat jako skaut.

„Předčilo to všechna očekávání, klub odvedl neskutečnou práci, uspořádal nádhernou akci a patří mu dík, všichni jsme si to užili. Potkali jsme se s kluky z týmu, s nímž jsme získali titul, s dalšími jsme tu trávili část kariéry, člověku se vybaví, co tady všechno prožil. Sám od sebe bych nic velkého nedělal, možná bychom se sešli někde u pivka nebo po tenise. Ale tohle byla paráda,“ líčil Hübl.

Pavel Francouz v první třetině dostal dva góly, při nájezdech ho nepřekonali oba oslavenci, ani Lukeš junior. Mezitím proměnil na opačné straně nadvakrát Filip Pavlík, a když po Francouzově vyjetí netrefil Petr Krátký odkrytou bránu a to byla tečka. „Máme připravené ještě jídlo, pivko, bude písnička. Bude to pokračovat, rozloučíme se pořádně,“ dodal Hübl. Bubnování a potlesk však otřásaly stadionem ještě dlouho. Děkovačka nebrala konce. Jako by litvínovská kariéra dvou legend neměla skončit nikdy.

Jak nastoupili

Mistři 2015:

Francouz, Franěk

Šlégr, Baránek

Sklenička, Kubát

Gula, Frolo

Chaloupka, Štindl

Zeman

Ručinský, Trávníček, Petružálek

Jurčík, Martynek, Jánský

Majdan, Piroš, Gerhát

V Hübl, F. Lukeš

Tým Hvězd:

J. Hübl, Š. Lukeš, Pinc

Ščotka, Nikolov

Pilař, Štich

Škoula, Krátký

Hranáč

R. Reichel, K. Reichel, O, Kaše

Kašpar, Kubinčák, Prorok

Dejdar, Branda, Vak

L. Válek, Skořepa, F. Lukeš ml.

Černý, V. Hübl, F. Lukeš

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE