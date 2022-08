Mikuš po konci v Pardubicích: Peníze nezaručí úspěch, Ostrava dává smysl

Peter Mueller zamířil do Vítkovic z Komety • Michal Beránek / Sport

Sám je hodně výraznou posilou pro Vítkovice. Když se však zkušený obránce Juraj Mikuš (33) dozvěděl, že jeho novým spoluhráčem bude i útočník Peter Mueller, málem u snídaně spadnul pod stůl. „Říkal mi to Rasťo Dej, hned jsem ho poslal někam,“ usmívá se Mikuš v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Jsem blázen, abych ti tohle věřil? Myslel jsem, že si ze mě dělá srandu.“

Ostravané staví hodně zajímavý tým. Přišli sice o kapitána Romana Poláka, který se rozhodl ukončit úspěšnou kariéru, ale do obrany kromě Juraje Mikuše z Pardubic přivedli i Mário Grmana z Hämeenlinny, Willieho Raskoba z Nitry nebo odchovance Daniela Krenželoka. Do útoku pak s Peterem Muellerem dorazil i Peter Krieger ze Zvolena. „Jsem mile překvapený, jak pracovitý mančaft tu je. Kluci jsou super. I Američani. U nich je to někdy ohledně povahy sázka na jistotu. Doufám, že vytvoříme dobrou partyju,“ říká Mikuš.

Přiznám se, Juraji, že jsem měl vždycky trochu zmatek ohledně Mikušů a Mikúšů v extralize. Uděláte mi v tom jasněji?

(usměje se) „Co vím, tak jsme čtyři, co jsme hráli hokej a všichni čtyři jsme hráli i českou extraligu. Ale rodina nejsem s žádným. Jen ti dva útočníci, co mají dlouhé ú, jsou bráchové. Jeden (Juraj) byl v Litvínově, druhý (Tomáš) ve Varech. A obránce Peter hrával v Boleslavi a Hradci.“

Ptají se vás na tohle často?

„Ano, často. Někdy mě i zarazí, když se ptají, zda jsem bratr s Jurajem Mikúšem. V takovém případě odpovídám, jestli si myslí, že moje máma byla padlá na hlavu? Jestli nezná jiné křestní jméno? Kdybych byl aspoň Juraj II. (usmívá se) Ano, tohle se mi děje často.“

V Pardubicích jste měl velmi slušnou sezonu, byl jste zástupcem kapitána. Proč ta změna?

„Neudělal se výsledek, jaký jsme chtěli. Opět jsme vypadli v prvním kole a vedení je v Pardubicích hladové po úspěších. Udělali změny v sestavě a jednou z nich jsem byl já. Ano, bylo mi v Pardubicích dobře, i rodině se tam líbilo, ale je to za námi. Teď se soustředím na Ostravu. Jsem rád, že jsem se stal součástí tak dobrého týmu.“

Pardubice slaví výročí, staví našlapaný kádr. Nemrzelo vás, že u toho nebudete?