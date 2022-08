Dynamo se rozjíždí v Itálii. Slibný útok z posil, prý to bude ještě lepší

Gólman Roman Will na tréninku Pardubic • facebook.com/@hcpce

Poprvé Pardubice ukázaly, co se v jejich kuchyni peče. Nasadily posily, v Itálii porazily německý Augsburg 2:0. Hlavní body? Bezchybný výkon vytáhl Roman Will, nový brankář zářil jistotou. Pár divokých kousků v útočném pásmu vytáhla trojice Hyka-Zohorna-Radil. Ohromila Zohornova utajená gólová nahrávka na Radila. Dynamo si laťku nastavilo docela vysoko.

Pro první zápas na Dolomiten Cupu vyslalo Dynamo do akce to nejlepší, co najdete na soupisce. Doma zůstali pouze marodi Jan Kolář a Adam Musil. Rébus se složením útočných formací vyhodil zatím první řešení. Tři noví útočníci k sobě!

Tomáš Hyka, Tomáš Zohorna a Lukáš Radil jsou zvyklí za poslední roky na vyšší úroveň, než je česká soutěž. Obě křídla nastupovala za mořem, plus v KHL, Zohorna má za sebou šest let v KHL a poslední sezonu ve Švédsku. Herní inteligenci mají velkou, několikrát to předvedli, i když šlo o první přípravný zápas.

„Myslím, že budeme ještě lepší, máme dost času se připravit na půlku září. Pár super věcí jsme ukázali, ale taky je potřeba toho ještě dost natrénovat. Určitě si o tom na mítincích promluvíme,“ pronesl po zápase Zohorna.

Nejlepším kouskem byla jeho nahrávka od zadního mantinelu na Radila, který bleskově vypálil a zvýšil náskok Dynama na 2:0. Všechno se odehrálo v rychlosti, zdálo se, že i poslepu. Autor nahrávky se ale prý díval. „Věděl jsem o Ráďovi, to nebylo úplně naslepo. Asi tam máme nějaké lehké propojení,“ usmál se Zohorna.

První gól vstřelil Robert Říčka, kterého se nejspíš stále drží střelecká forma z poslední sezony, kdy nasázel 27 branek. Když je Radim Rulík s dvacítkou na MS v Kanadě, role hlavního trenéra se ujal asistent Richard Král. Po sezoně skončil v roli hlavního kouče, vzápětí ale nastoupil do služby znovu jako Rulíkův pomocník. Často zaujímal svůj klasický postoj s rukama založenýma na prsou. Žádné problémy řešit nemusel.

„Na to, že jsme hráli první zápas, měl velmi dobrou úroveň. Hrálo se před parádní kulisou a podali jsme velice dobrý výkon, směrem dozadu nějaké chyby samozřejmě přišly, ale na to, že tady máme pár nových kluků a se vším se sžíváme, to bylo opravdu slušné,“ pochvaloval si Král.

A co nového Dynamo ukázalo? Náznak z Mladé Boleslavi vidět byl. Párkrát si pomohlo akcí, že rychle vypálilo puk nahoru, kde si pro něj sprintoval útočník. „Záleží, jak soupeř stojí. Byl tam někdy i postupný útok, ale vycházíme z toho, že chceme být aktivní a hru vytahovat k modré. Variant tam máme víc, hlavně potřebujeme, aby hráči byli spolu a zůstávali jsme kompaktní,“ přidal Král.

Našli byste ale i jeden šok. Asi nejofenzivnější obránce extraligy Jan Košťálek si stoupl na oslabení. V minulé sezoně tady odehrál za celý ročník 13 minut, teď početní nevýhodu začínal. „Je to příprava, tak uvidíme, jestli to takhle necháme. Proč ne?“ usmál se Král.

Košťálek byl součástí signálu, kdy po vyhraném buly napálil puk po dlouhém mantinelu, aby si ho sebral Tomáš Hyka. Díky své rychlosti uháněl z boku sám na bránu. Sice nedal, ale tahle věc přitáhla pozornost dost.

Hráčem zápasu na straně Dynama se stal brankář Roman Will, který při premiéře vychytal čisté konto. Působil hodně jistě. „Víme, co dovede. Má obrovskou kvalitu, v bráně máme velkou jistotu,“ pochvaloval si i Zohorna. „Ale všechno se bude ještě posouvat, opravdu to byl jen první zápas,“ přidal.

V neděli si Pardubice zahrají ještě s vítězem duelu Eisbären Berlín-Biel. A pak? Domů. Dál už nemají přípravných zápasů tolik. Dvakrát si to rozdají s Mladou Boleslaví, dvakrát s Libercem. Pak generálka s nově vytvořeným béčkem a sezonu odpálí 16. září na Kladně.

