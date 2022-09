Dědek o bojích v českém hokeji i Hadamczikovi: Má těžkou pozici

V Pardubicích postavil teď velmi silný tým, který by měl útočit na titul a chystá se na oslavy 100 let od založení klubu. Vypadá to jako idyla. Jenže majitel Dynama Petr Dědek za poslední dva roky pořádně rozčísl české hokejové prostředí. „Vím, že se někomu nelíbí, jak jsme tady do něčeho tak moc píchali, až jsme to rozpíchali. Ale podle mě to byla potřeba. Žít s názorem, že o problému mlčím? To je názor starých funkcionářů desítky let zpátky,“ tvrdí. Z hokejového prostředí jako jediný velmi ostře vystupoval proti Tomáši Královi. Netají se tím, že z nabídnutých možností je Alois Hadamczik tou nejlepší možnou alternativou na pozici prezidenta.

Jste teď za sebe spokojený, co vaše aktivita a agresivní rétorika způsobila?

„Těší mě, že přišla změna. Ale o agresivitě bych nemluvil, předně je totiž potřeba vidět, jak jsme se dostali až sem. Vstoupili jsme do klubu a začali v Pardubicích dělat pořádek. Začali jsme řešit marketing, jak všechno funguje. No a já mám poměrně velkou odpovědnost k jiným akcionářům, navíc pořád musíme myslet na to, že se zástupci města (druhý největší akcionář) mění, jsou voleni na čtyři roky, když všechno pro ně dobře dopadne. A my nejdřív přišli na to, že pro klub byla dramaticky nevýhodná spolupráce s BPA.“

Jen jste mi ale utekl od změn na svazu.

„Vůbec, to s tím souvisí. Jen se na všechno musíme dívat z pohledu celku. BPA před nás položila dodatek smlouvy (na jaře 2020), že máme podepsat snížení plnění o milion korun, být solidární. Jenže my nemohli BPA vracet milion, sezonu jsme skončili před tím, než covid všechno zavřel. My všechno splnili. Proč bychom něco měli vracet? Tam přišel první střet, kdy se situace začala stupňovat. Vedli jsme několik jednání s BPA, co bychom rádi narovnali. BPA pak vnucovala extralize prodloužení smlouvy, my ho rozporovali, do toho dramatické výběrové řízení. Přinesli jsme do hokeje...“

Tašku s granáty?

„Svěží vítr. (usměje se) A taky pohled zvenčí. Některé kluby podlehnou nátlaku, že vám někdo historicky pomohl, řeknou si, že nikoho lepšího stejně neseženete. Ale jedna věc je BPA, druhá svaz. Je zásadní, jaké nastavuje prostředí. Lídrem a spolumajitelem všech práv je Český svaz ledního hokeje, což mnoho klubů ani neví. Svaz vlastní 30 % práv extraligy, 30 % práv 1. ligy. Je na něm, aby se ke všem věcem stavěl správně, trval na výběrových řízeních. Navíc vývoj legislativy se hodně posunul. Dřív jsme nebyli v Evropské unii, teď musíme dodržovat evropskou legislativu. Tady je problém našeho hokeje, zůstali jsme viset desítky let zpátky v ekonomické a marketingové stránce. Visíme tam i sportovně.“

S tím se souhlasit dá.

„Král s Randou (majitel Tipsportu – vlastník BPA) říkají, že hokej zachránili a my jim teď nadáváme. Jasně, nějaký podíl na posunu určitě mají. Jenže taky to neznamená, že by si měl někdo hokej privatizovat a dělat z národního sportu vlastní byznys. Zapomenete pak na to, že by se měl hokej posouvat.“

A jak jste se od výtek, které mířily k BPA, dostal k tomu, že začnete válčit se svazem?

„Je to logické. Ve vedení hokeje by měli být lidé, kteří jsou otevření novým věcem a hlavně chtějí pracovat. Obklopí se dalšími lidmi, kteří chtějí dělat změny.“

Alois Hadamczik takový je?

„Je, ale má strašně těžkou pozici. Pár měsíců před volbami říkal, že do nich nepůjde, protože zdědí Králův výkonný výbor. Nejsem tam, ale věci se mu určitě vrací. Má kolem sebe lidi, kteří tam byli dřív. Myslíte, že se otočí o 180 stupňů a řeknou, že toho hodně udělali blbě, ale začnou jinak, protože si to žádá nový prezident? Asi těžko. Změna bude běh na dlouhou dobu a Lojza potřebuje čas se ve všem zorientovat. Svaz a Pro-Hockey (dceřiná společnost svazu) jsou velké společnosti, věcí se tam stalo hodně, ale firmy dál musí běžet, vlaky jedou. Vy nemůžete přijít a říct, že vyhodíte strojvedoucího, topiče a tak dál. Systematicky je potřeba se na všechno podívat, počkat, jak dopadne audit. Základem všeho je samozřejmě sport, jenže nikdo teď nevymyslí systém, který nám od zítřka pomůže.“

Zimák o Hadamczikovi: Jako trenér tasil nýmandy. Uspěje v roli šéfa hokeje? Video se připravuje ...

Ano, spíš všichni čekáme na nějakou konkrétní vizi, plán, kam by se všechno mělo otáčet, ne?

„Věřím, že se ho Lojza bude snažit nastavit, bude se potkávat s odborníky a nabídne cestu. Musíme se dívat reálně na to, proč nám odcházejí mladí kluci do Finska, Švédska, do Ameriky, sem nikdo chodit nechce a nám se snižuje úroveň mládežnických soutěží. Agenti a rodiče kluky tlačí ven. My musíme