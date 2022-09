Žabka o Olomouci a Tomajkovi: Jsme i přátelé. Pro beky udělám maximum

Zlepšovat obránce individuálním přístupem, mnohdy i speciálními dovednostními tréninky. A vytahovat mladé odchovance. Takovou agendu má v Olomouci v péči Žabka.

Před vámi měl beky na starosti populární Zdeněk Moták, bude složité ho nahradit?

„Takhle to v hokeji je. Zdeňka osobně neznám, ale určitě je to skvělý trenér. Nepřišel jsem však s tím, abych ho vyloženě zastoupil. Chtěl jsem co nejrychleji zapadnout mezi výborný kolektiv lidí, který je tady dlouhodobě. Udělám maximum pro to, aby to fungovalo. Hlavně tedy beci.“

Asi nemá cenu ptát se, kdo bude nejen v zadních řadách lídrem, že?

„Jasně že ne. Jirka Ondrušek je kapitán, odvádí neskutečnou práci na ledě i v kabině. Určitě bude hrát první přesilovku, takže pro nás je to jeden ze stěžejních lidí.“

Obráncem je i váš syn, osmnáctiletý talent slovenského hokeje. Potatil se?