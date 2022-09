Frolík zase vedle Jágra: Všichni už pochopili, že se mu nepřiblížím

Frolík proti Jágrovi, těšíte se?

„Asi to bude trochu speciální. Navíc poslední přípravu (středa) hrajeme na Kladně, kam se vrátím po hodně dlouhé době. Nevím, jak to bude s diváky, zda budou moci přijít do haly. Pokud ano, dorazí moje rodina, známí, bude to speciální. A pak repete tady doma. Uvidíme, jestli Jarda nastoupí, nebo ne. Proti Kladnu to však pro mě bude vždycky speciální.“

Jaké to je dívat se na sebe na obřím plakátu?

„Dneska jsem si toho poprvé všiml…“ (usmívá se)

Nenaboural jste?

„No, trochu to se mnou cuklo… (směje se) Ale jo, je to příjemné. Hlavní samozřejmě je, abych pomohl týmu výkony, věci okolo zase tolik neřeším.“

Asi jste rád, že na billboardu není jmenovka Baby Jágr, že?

„Jo, to jsem. Myslím, že už všichni pochopili, že se k Jardovi nikdy nepřiblížím…“ (usmívá se)

Pro extraligu je ovšem váš návrat z ciziny událostí. Dotýká se vás to trochu?

„Tlak na mě asi bude větší než v případě některých jiných kluků, ale já si sám před sebe zbytečně velké očekávání nekladu. Svůj hokej jsem měl vždycky založený na práci, budu se snažit na ledě odevzdat všechno.“

Do Liberce pendlujete z Prahy, dá se to?

„Zatím se extra problém nevyskytl, což trochu přičítám prázdninám. Teď už to bude asi trochu horší, na silnici rušnější. Ale zatím se to dá zvládat. Taky tu přespávám na hotelu. Kdykoli tu potřebuju zůstat, vyjdou mi vstříc. Rodina je teď mimo republiku, vrací se za čtrnáct dní. Děti pak nastoupí do školy a budeme bydlet v Praze.“

Čím si v autě krátíte cestu?

„Pořídil jsem si pohodlnější auto, takže se to dá zvládat… (usmívá se) Poslouchám rádio, nějaké podcasty nebo volám. Během cesty se dá vyřizovat řada věcí. Jak říkám, docela to jde.“

Na severu Čech už trénujete pár týdnů. Jak si tu zvykáte?

„Asi jako fajn… (usmívá se) Měl jsem trochu zdravotní trable, ale už je to v pohodě. Co jsem odehrál, výsledky nebyly úplně ideální, zatím jsem nevyhrál. Ale pořád je to jenom příprava, sžíváme se spolu. Trenér teď pozměnil lajny, hned se to oživilo. Asi to bylo zapotřebí. Doufám, že nám to zase trochu pomůže, sedne si to a poslední týden před startem extraligy se dobře nachystáme. K tomu máme ještě jeden přípravák, doufám, že ho zvládneme vítězně.“

Netajíte, že si po posledních ne zcela vydařených angažmá potřebujete spravit chuť. Už to pomalu přichází?

„To asi teprve uvidíme, příprava to zatím úplně neukázala… Na druhou stranu, každým zápasem se cítím líp a líp. Starty do sezony mívám obvykle pomalejší, potřebuju trochu čas. Málokdy se mi stalo, že bych rozjel sezonu velice dobře. Vím, že mi to chvíli trvá. Samozřejmě to není ideální, snažím se na sobě pracovat při tréninku, v zápasech se postupně cítím líp a líp. Věřím, že to bude tak pokračovat. Je to hodně o sebevědomí. Dva roky nehrajete… Tu sebedůvěru získáte jedině nějakým gólem nebo bodem. Věřím, že něco hned zkraje přijde a rychle se to otočí na pozitivní stranu.“

Jak moc tedy prožíváte, že vám to v předpokládané elitní formaci s Birnerem a Bulířem úplně neklapalo?

„Bavíme se o tom, teď mám v útoku nové kluky, snažíme se do toho vložit komunikaci, abychom vybudovali správné návyky, byli na stejné vlně a vypracovali si vlastní signály.“

Půjde to asi jak kde, i vzhledem k různým velikostem extraligových kluzišť, že? Nedávno jste na to upozorňoval, že je podivné hrát pokaždé na jiných rozměrech.

„Přijde mi trochu zvláštní, že na každém stadionu je to jinak. Tím pádem je jiná i hra. Celkově je to samozřejmě pro všechny stejné. Na nás je, abychom hlavně v domácím prostředí předváděli vítězné výkony. Což se nám v přípravě zatím nedařilo. Ale já věřím, že to otočíme.“

