Frolík dostal od Liberce pomocnou ruku. Nechte ho v klidu, pak všem ukáže

POZNÁMKA MIROSLAVA HORÁKA | Velká a nová hvězda extraligy? Pod touto formulkou si Michaela Frolíka nepředstavuju. Zvlášť po prodělaných nesnázích posledních dvou sezon, kdy mu okolí dávalo významně najevo, že nestačí a ať to zkusí jinde. Borec s devíti stovkami startů v NHL a vítěz Stanley Cupu před rokem seriózně uvažoval, že hokeje nechá. Ve 33 letech by se jednalo o poměrně pochopitelné, ovšem unáhlené rozhodnutí.

Přes veškeré nedávné trable, kdy Frolík tápal v Montrealu a nesedlo mu to ani ve Švýcarsku, mu Liberec může posloužit jako ideální destinace pro restart. Ze sportovního i osobního pohledu. Spolu to úzce souvisí.

Pokud budeme Frolíka poměřovat pouze utrženými góly a body, těžko se jeho působení v extralize bude označovat za fantastickou akvizici. Jeho kariéru nezdobí numera, mnohem víc poctivost, univerzálnost, fyzická připravenost. Někde bývá vidět víc, jinde méně. Ale Frolík je v mých očích pořád zatraceně dobrý hokejista s velmi slušnou šancí to razantně dokázat.

Paradoxní je, že i přes interesantní profi dráhu je to on, kdo nyní potřebuje pomocnou ruku. V čem nejvíc? Nevystavovat ho na odiv jako superstar soutěže, mnohem víc mu poslouží poskytnutý čas na sžití se s novým prostředím. A byť to zní zvláštně, nechte ho v klidu nabrat zpět sebevědomí. To se vám v hokeji rozkutálí raz dva, ani nevíte jak. A moc nezáleží na tom, jak se jmenujete, co máte za sebou.

Liberec sem tam mívá období, kdy individuální choutky tlačí do kouta týmové potřeby. Přesně tady může zabrat Frolíkovo nastavení.