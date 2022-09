Zastupitelé ve Varech schválili nákup 40 procent HC Energie za korunu 

Zastupitelé Karlových Varů dnes po diskuzi schválili majetkový vstup města do hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary. Město získá za jednu korunu 40procentní podíl v extraligovém klubu a zároveň poskytne klubu jednorázový příspěvek mimo základní kapitál ve výši deseti milionů korun. Proti byla opozice, podle které je vstup města do klubu rizikem do budoucna. Investoři, kterými jsou Dušan Šenkypl a Daniel Tobolka a kteří převezmou zbývající 50procentní podíl dosavadního majitele Karla Holoubka, vstup do klubu podmínil tím, že do něj vstoupí i město Karlovy Vary.

„Ekonomicky a finančně to neznamená nic, podíl kupujeme od Karla Holoubka za jednu korunu. A vzhledem k tomu, že jde o společnost s ručením omezeným, tak žádné další závazky nám z toho neplynou. I ve společenské smlouvě to máme ošetřeno tak, že majoritní vlastník ví, že nebudeme ručit za další závazky. A věřím, že to znamená, že dostaneme pro HC Energii nový impuls k tomu, aby se hospodaření a vize HC Energie změnila a že noví majitelé přinesou nový vítr,“ řekla ČTK po schválení vstupu zastupitelstvem primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Pokud by investoři z nějakého důvodu od svého záměru odstoupili, mají podle smlouvy následující tři roky možnost městu svůj podíl za korunu převést. Ale s tím, že společnost nesmí mít žádné závazky. Pak by podle Pfeffer Ferklové město muselo rozhodnout, jestli licenci prodat a rozprodat hráče, nebo hledat jiného investora.

Část opozičních zastupitelů dnes navrhovala, aby bod jednání, který se týkal vstupu města do HC Energie, nebyl zařazen na program vůbec. Podle zastupitele Josefa Janů (Piráti) celý záměr nebyl dostatečně projednán se zastupiteli a o tak zásadním kroku by mělo být vyhlášeno referendum, ve kterém by se vyjádřili přímo občané město.

POHLED: Sbohem, trenére! Energie jako překvapení ligy? Proč ne! Video se připravuje ...

Podobně i opoziční zastupitel a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA) dnes navrhnul nezařazení bodu na program jednání. Řekl, že sice rozumí snaze o záchranu extraligového hokeje, ale nemělo by to být formou majetkového vstupu do klubu, který je „strkáním hlavy do pomyslné oprátky“. Podle něj existuje riziko, že pokud investor, který přebírá nyní většinu v HC Energii, od svého záměru někdy upustí, převede svůj podíl na město. „Nevím o jediném případu, kdy by vstup municipalit do klubů dopadl dobře,“ uvedl dnes Kulhánek.

Primátorka Pfeffer Ferklová dnes vysvětlovala, že zájem města tkví především v udržení mládežnické základny hokeje. „Nejde tady ani tak o extraligový hokej, jako spíš o mladé. Jen tím, že jsme nechali vystavět KV Arenu, tak tím potvrzujeme, že jsme podporovatelem tohoto sportu. Podporujeme ale i další sporty. KV Arena spolu s propojenými sportovišti neslouží jen pro hokej, ale je to sportoviště, které nenajdete v rámci republiky. Základní motiv je mládežnický hokej a zachování hokeje v Karlových Varech,“ řekla dnes na zastupitelstvu Pfeffer Ferklová.

V extraligovém klubu bude mít nyní město 40procentní podíl, deset procent má zapsaný spolek Hockey Club Karlovy Vary a zbytek patří investorům, přičemž 43 procent má Dušan Šenkypl, sedm procent má Daniel Tobolka. Poloviční podíl loni koupili od Holoubka za korunu.

Opoziční zastupitelé dnes varovali mimo jiné před tím, že město vstupuje do obchodní společnosti, o jejímž fungování mnoho neví. Vytýkali také vedení města, že by stejně mělo postupovat i vůči ostatním sportovním klubům, které by rovněž mohly požádat o vstup města. Podle opoziční zastupitelky Michaely Tůmové (KOA) by město mělo hledat jinou formu, jak hokeji pomoci.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE