S Jágrem slavil poslední české zlato. Teď se mistři světa spolčí na Kladně

„Na Kladno se hodně těším. S Jardou jsem navíc hrál, bude to fajn. V příchodu k Rytířům hrála velkou roli dojezdová vzdálenost. Bydlím v Praze a mám dva malé kluky, takže to je velká výhoda. A také jsem měl dobrý pocit z rozhovoru s Jardou, když jsme jednali, dávalo mi to smysl,“ řekl Klepiš klubovému webu.

V minulém ročníku si v dresu Bílých Tygrů připsal ve 40 zápasech v základní části extraligy 20 bodů za osm branek a 12 asistencí. V 10 duelech play off zaznamenal devět bodů za tři góly a šest přihrávek. V extralize má i za mateřskou Slavii, Třinec, Mladou Boleslav a Kometu Brno na kontě 542 zápasů a 313 bodů za 114 gólů a 199 asistencí. Se Slavií získal v letech 2003 a 2008 titul.

V roce 2011 s Ufou a o rok později s Dynamem Moskva vybojoval i Gagarinův pohár. Má na kontě i 66 utkání a 14 bodů (4+10) v NHL za Washington. V Severní Americe hrál také v AHL na farmě v Hershey, kde v roce 2006 získal Calder Cup. V KHL vedle Omsku, Ufy a Dynama Moskva nastupoval i za Lva Praha, ve Švédsku působil ve Färjestadu.

Za Rytíře by měl nastoupit už ve středu, kdy Kladno přivítá Liberec v přípravě poprvé na zrekonstruovaném stadionu. „Hrát už bych měl a budu chtít dát gól a porazit je. Hrát budeme na novém stadionu, který je zahalen modrou a moji synové ji mají nejraději, takže se jim tu bude líbit. A mně se to také líbí, jsou vidět změny a vypadá to dobře,“ uvedl Klepiš.

