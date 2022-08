Kouč Vejvoda o Jágrovi i konci kariéry: Naposledy jsem byl zdravý ve Vídni

V něčem se nemění. Publicitu nevyhledává, nekouká na televizi, nesleduje sociální sítě. I o tomto rozhovoru s úsměvem prohlašuje: „Číst ho nebudu, nevadí?“ Žije hokejem. Otakar Vejvoda (50), hokejový mistr světa z roku 1996 a člen obávaného komanda s Paterou a Procházkou, se vrátil do Kladna, které vede jako kouč. „Pro úspěch udělám maximum,“ hlásí pro iSport Premium někdejší skvělý útočník, jenž kariéru musel ukončit už ve 26 letech kvůli bolestem stehenních svalů. I na to padne řeč.

Dlouhé roky působil ve Švédsku, kde se věnoval mládeži v klubu Lidingö. Vypiplal řadu talentů, rukama mu prošlo i spoustu českých hráčů. Teď je zpět. Rytíře vede spolu s Jiřím Burgrem a Miroslavem Machem. Svou genialitou na ledě se vymykal. I životním stylem, pro leckoho to je podivín. O hokeji ale mluví s vášní. „Hlavně se z něj nesmí vytratit kreativita,“ hlásí světový šampion, jenž mluví i o Jágrovi nebo o tom, že mu v mládí vadilo, když v hledišti byli fanoušci…

Dýchla na vás v Kladně nostalgie?

„Žil jsem pětadvacet let venku, sem jsem přijížděl vždycky jen na pár týdnů. Vidím, že se země mění, není to stejný Česko, které jsem v roce 1996 opustil.“

Jsou to změny k lepšímu?

„Snad jo. Tedy určitě jo.“

Kladenský zimák prošel rekonstrukcí. Má ale pořád svoje kouzlo?

„Základ je stejný, což se mi líbí. I když bude trošku vyšší a hezčí.“

Vedete váš mateřský klub. Takže to berete jako srdeční záležitost?

„Já se na to takhle nedívám. Jsem rád, že je to Kladno, jinam bych ani nešel. Pochopitelně vnímám, kde jsem, ale v hlavě mám jenom hokejové věci.“

Co očekáváte od extraligy?

„Soustředím se na to, abychom hráli to, co chceme. Jinak to moc neřeším. Je nás tady pětadvacet, každý musí svým dílem přispět k tomu, abychom byli jednolití. Když jsem viděl české týmy v Lize mistrů, hrály slušné zápasy. Určitě má soutěž úroveň.“

Po téměř pětadvaceti letech ve Švédsku přišel správný čas se vrátit domů?