Dynamo chystá jízdu na titul. V obraně má poklad: esa, která přerostla ligu

Jedním z trumfů Pardubic pro útok na titul by měly být i dvě hvězdy v defenzivě. Jan Košťálek je spíš poloútočník, libero, v létě ho doplnil ještě Peter Čerešňák. • koláž iSport.cz

Obránce má bránit. Vážně jenom? Jsou hráči, u kterých tohle pracovní zařazení tak úplně nesedí. Jedním z trumfů Pardubic pro útok na titul by měly být i dvě hvězdy v defenzivě. Jan Košťálek je spíš poloútočník, libero, v létě ho doplnil ještě Peter Čerešňák. Dohromady v minulé sezoně nasbírali 81 bodů! Stejní ale nejsou, dost se liší. Zajímavé je, jak se Čerešňák vytáhl mezi smetánku soutěže, pěkně postupně, sám mluví o nastavené hlavě. A Košťálka možná čeká Kundrátkova cesta.

Na dálku se prali, kdo se stane nejproduktivnějším bekem extraligy. Nakonec si trůn utrhl Jan Košťálek (41 bodů), Peter Čerešňák z Plzně zůstal jeden zápis za ním. Pardubicím se povedl poměrně unikátní kousek, dva výrazní beci teď nastoupí v jednom dresu. Žádné, že máte vzadu jednoho alfa samce, kolem něhož se všechno točí. Jeden je málo.

„Oba jsou na extraligu určitě velmi nadstandardní beci. Kdyby ve světě panovala normální situace, nejspíš jsou v KHL. Mají výkonnost i na to, aby se přes kempy pokoušeli dostat do NHL, velká kvalita,“ komentoval své svěřence pardubický asistent Marek Zadina.

Ofenzivní bombarďáci vzadu, nebo defenzivní borci, kteří umí dopředu? Říkejte jim, jak chcete. Jen Pardubice od první chvíle nemyslí na to, že by dva výjimečné praváky měly skládat vedle sebe. Plán zní úplně jinak. Každý k sobě dostane jedno defenzivní zvíře, rozdělí si Davida Musila s Tomášem Dvořákem (další dva příchody), což by měla být základní esence k cestě za nejlepší defenzivou ligy. Chybí drobnost, předpoklady uvést v realitu.

Dynamo má dva obranné páry, které mohou hrát vysoko přes 20 minut, když na to přijde. Tah s příchodem Čerešňáka se dá chápat i jako pojistka.