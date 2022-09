Pardubice představily dres. Rozpočet jde nahoru, rekordní zájem fanoušků

Pardubice našlapaly tým a je to znát i na zájmu. „Prodej permanentek je rekordní,“ oznámil pyšně na tiskové konferenci majitel Petr Dědek. Přesné číslo neřekl, protože do počtu zabraných míst v hale se počítají i partneři, ale Dynamo by mělo mít pryč zhruba 5 tisíc vstupenek na celý ročník. Rozpočet posíleného klubu by se měl blížit 200 milionům. Jednou se na tiskovce rozpálil i trenér Radim Rulík. Už se mu zdálo, že se o titulu mluví až moc samozřejmě.

„Bez hokeje to bylo dlouhé. Těším se na první zápas v neděli a věřím, že budeme mít proti Třinci plný barák,“ odstartoval pardubickou předsezonní tiskovku majitel Petr Dědek. V dálce proti němu stál pohár, který tým vybojoval za 1. místo na Dolomiten Cupu zkraje léta. „Ten si může nechat předseda představenstva, ten z extraligy bych si nechal já. Ne, to je samozřejmě vtip,“ rozesmál se.

Dynamo před sezonou přivedlo brankáře Romana Willa, dozadu tři beky Petera Čerešňáka, Davida Musila, Tomáše Dvořáka, dopředu trio Lukáš Radil, Tomáš Zohorna, Tomáš Hyka. Na dotaz iSport.cz, jak se nyní nafoukl pardubický rozpočet, majitel jen vydechl: „No, je pěkný.“ Konkrétnímu údaji se ovšem vyhnul: „Museli jsme doplnit pozice v trenérském štábu, do toho máme teď B tým v Chrudimi. Je to vyšší rozpočet, než v minulé sezoně, přesné číslo zatím říct nedovedu, Ivan Čonka (ředitel společnosti) všechno ještě počítá.“

Nicméně před rokem touto dobou Pardubice prozradily, že se rozpočet pohybuje mezi 140-160 miliony. Tím pádem se tak nyní přiblížil sumě 200 milionů, možná je i lehce pod ní. Spekuluje se, že jen výdaje na A tým by neměly být daleko od 100 milionů. Na akci se představil i nový dres, který s čísly koresponduje. Je plný reklamních log, na sociálních sítích se hned vzedmula kritická vlna. Na druhou stranu, barevná omalovánka zároveň znamená, že rozpočet klubu mohl nabobtnat.

Našlapaný soubor patří mezi favority extraligy, od vedení o tom nyní nezaznělo ani slovo, ale už několikrát Petr Dědek avizoval, že klub by měl mířit k medaili. Silná soupiska s sebou logicky i přináší riziko, že si ne každý hráč zahraje tak, jak byl zvyklý a jak by si sám přál. Podle kapitána Patrika Poulíčka by tohle problémy ale dělat nemělo: „Troufnu si tvrdit, že jsme tady všichni rozumní, zkušení kluci. Každý dovede přijmout roli, kterou dostane a jsme schopni se poskládat tak, aby každý přidal svůj dílek k úspěchu.“

Pardubice v přípravě měly problémy se střílením gólů. Malý alarm? Ne, kouč Radim Rulík tady velké závěry nevyvozuje: „Nejde to hodnotit podle přípravy, hráči jsou v plné zátěži, jede se na objem, hrajete hodně zápasů, kdy máte těžké nohy, jsou tam různé fragmenty. V sezoně se dělá všechno proto, aby hráči měli lehčí nohy a podali dobrý výkon. Vývoj mužstva se ukáže až v lize. Naší prioritou je, abychom tým zlepšovali čtvrtinu od čtvrtiny, ať je vidět, že se mužstvo posouvá a jde správným směrem k play off.“

Když se pak otázky na tiskové konferenci motaly nějakou dobu kolem titulu a že Pardubice jsou jedním z hlavních aspirantů na nejvyšší mety, kouč Rulík si sám vzal mikrofon. „Prosím vás, já bych chtěl k tomu jednu věc. Do ligy přišlo sto hráčů, bude úplně jiná, než byla. Kdo bude výborný, kdo nebude, se ukáže, až to začne,“ rozjel se. A pokračoval: „Chci říct, že tlačíte Pardubice do něčeho, do čeho se v lize tlačí dalších osm týmů. My jsme v maximální pokoře, posílili jsme, ale konkurence taky. Bude to o milimetrech, čeká nás bitva od prvního do posledního zápasu. Kdo si to neuvědomuje, hodně brzy na to přijde.“

V pátek Dynamo začíná na Kladně. Pardubice, Sparta, Třinec, Kometa i Vítkovice utratily hodně peněz, aby tým posunuly k medaili. Minimálně dva z téhle skupiny žádnou nezískají.

