Arény, které (ne)vyrostou v Česku: Brnu stoupá částka, nejistá Olomouc

Velké plány s arénou na Výstavišti mají v Brně dlouho. Reálné obrysy dostala hala v roce 2019, mluvilo se o ceně 1,9 miliardy. Za tři roky suma vyskočila, před volbami se různě žongluje s čísly, takže zaslechnete i cenu přes 7 miliard (počítají se i úpravy v okolí haly). Město plánovalo, že si 2 miliardy půjčí, 500 milionů přispěje stát a kraj, 4 miliardy zaplatí Brno z rozpočtu, částka ale roste. Na hokej by se sem mělo vejít přes 12 tisíc diváků. Jak stoupají náklady, bojíte se, aby se koplo někdy do země.

Stadion vznikl v roce 1955, za 4 měsíce. Nejprve to byla jen ledová plocha, pak začaly přibývat tribuny. Velká rekonstrukce v Litvínově se plánuje už dlouhou dobu. Třeba v roce 2012 vznikla rozsáhlá studie, ale stavět se nezačalo, dlouho tady platila legendární věta: „V Litvínově se neopravuje, v Litvínově se natírá.“ Opravovat se tedy už začalo, stavět ale pořád ne. V roce 2020 přijel stadion do města řešit Andrej Babiš. V únoru 2021 město schválilo vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci arény. Podle plánů se mělo pracovat od prosince 2022, takže čas je...

Olomouc

Vizuál z roku 2021

Cena arény: 1,8 miliardy (2022)

Když situace žádá, „plechárna“ v centru města se vždycky nějak opraví. Skvost moderní architektury to není a vlastně ani žádná národní památka ne. Kdyby se stávající stavba měla rekonstruovat, vyšlo by to podle propočtů magistrátu na 600 milionů. Proto se rozjela akce, že by aréna vznikla na pozemcích soukromého investora. Jenže hala by prý vyšla na 1,8 miliardy, počítalo se s veřejnými penězi, které se ovšem krátí. Momentálně je to hodně nejistý projekt, u ledu úplně není, ale spíš počítejte, že tři mikiny na starý zimák jsou pořád normou.