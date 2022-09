Přednosti a slabiny Simona: zábavný a kreativní, ale s nedostatky ve střelbě

Po sedmi letech strávených v NHL znovu oblékne dres mateřského klubu. Od návratu Dominika Simona do Sparty si Pražané hodně slibují. Události z posledního mistrovství světa ve Finsku vicemistři extraligy nechávají minulosti , nyní věří, že bude už v tak nabitém útoku přínosem. Osmadvacetiletý forvard má předpoklady pro to být jedním z nejužitečnějších hráčů soutěže. Pittsburgh i Anaheim dokázaly z pražského rodáka dostat jeho nejlepší schopnosti. V článku iSport.cz se podívejte na analytický rozbor největších předností, ale i slabin sparťanského navrátilce ze zámoří.

Největším Simonovým problémem zámoří byla naprosto jednoznačně střelba. Pokud se totiž ohlédneme čistě za jeho tvorbou šancí a střelami, které sám vyslal na bránu soupeře, patřil mezi lepší polovinu všech útočníků v NHL! Bohužel ani v jednom ročníku nedokázal dorovnat či překonat hodnotu v individuálních očekávaných gólech. V extralize by to ovšem měl vynahrazovat kvalitními přihrávkami, tedy dovedností, která mu jde jednoznačně lépe.

Získává přesilové hry

Mezi stále obecně nedoceněné statistiky patří tresty pro a proti. Tedy poměr faulů hráče proti faulům, které na něm byly spáchány. Přitom každý trenér by chtěl mít ve svém týmu hráče, kteří jsou častěji faulovaní, než aby byli posíláni na trestnou lavici. Simon tuto definici v NHL splňoval do puntíku. Nebyla jediná sezona, ve které by nasbíral víc dvouminutových trestů, než kolik vybojoval přesilovek pro svůj tým. Je to důsledek zejména vynikajícího bruslení, kterým by měl bezpochyby zatápět i extraligovým obráncům.