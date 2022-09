Tři turba v Hradci, Zachara štvaly šance: Musíme je proměnit, jinak...

Tři turba vedle sebe? A proč ne! Hradec nasadil proti Liberci formaci s Radovanem Pavlíkem, Markem Zacharem a Oliverem Okuliarem, všichni tři do toho umí kopnout. Jenže všichni tři měli v prvním zápase sezony stejný problém. Do šance se dostali, žádnou ale nedali. Zachara to taky po porážce 1:2 v prodloužení pěkně štvalo. „Musíme dávat pozor na vyloučení,“ hudroval. Bílí Tygři srovnali v závěru při přesilovce, v další pak rozhodli.

Všechno jste měli pod kontrolou, nakonec si první výhru utrhl Liberec. Hodně hořký závěr?

„Ano, tři body jsme si, myslím, zasloužili. Jen jsme si nechali zápas odjet, mohla za to zbytečná vyloučení, po tom mém Liberec srovnal. Tohle si nemůžu na konci zápasu dovolit, dobře si to uvědomuju. Dvě minuty nás dělily od tří bodů, je to hrozně tenká hranice.“

Nastoupil jste v lajně tří hodně rychlých hráčů s Okuliarem a Pavlíkem. Dostat se do šancí jste problém neměli, ale žádnou se nepodařilo proměnit. Má tahle spolupráce budoucnost?

„Bruslením si vytvoříme hodně šancí, jen je musíme proměňovat, měli jsme jich fakt hodně. Musíme je ale dávat, protože jinak je všechna práce k ničemu. Tohle je klíč, nehraje se na krásu, ale na skóre.“

Jeden gól Hradci nestačil. Libereckého brankáře Petra Kváču dobře znáte, dvakrát jste na něj ujel v první třetině. Proč nad vámi vyzrál?

„Nejdřív jsem to zkoušel mezi nohy, ale Kvaky je na zemi hodně rychlý, neměl jsem moc času a nevyšlo mi to. Podruhé jsem mu trefil tágo hokejky, takže měl možná trochu štěstí, ale vyšlo mu to, vychytal mě.“

Dá se mluvit o tom, že vám zápas ukradl?

„Chytal výborně, i když štěstí mu taky trochu pomohlo. Je to každopádně skvělý brankář, ale nedá se nic dělat. Musíme na tohle zapomenout a dívat se dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:13. F. Pavlík Hosté: 57:44. Filippi, 61:05. Balinskis Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma – Lev (A), Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák (C) – Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Hosté: Kváča (Neužil) – Melancon, Balinskis, Rosandić, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Ordoš – Flynn, Jelínek (A), Vlach – A. Najman, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Pilný, Hribik – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 301 diváků