„Kváčoviny“ zastavily Hradec. Dal nám šanci vyhrát, chválil gólmana Filippi

Po zápase se liberecký brankář Petr Kváča rozjel a skočil rybičku před vlastní kotel. Takhle si král utkání užíval výhru 2:1 po prodloužení. Dá se říct, že to byla klasická „Kváčovina“. Když to Liberci přestane lepit, je na muže v masce spoleh, v Hradci to platilo na 100 procent. „Byl fantastický celý zápas, dal nám šanci vyhrát,“ vydechl pak útočník Tomáš Filippi.