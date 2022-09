Moderní kostka i Jágrův obří klíč. Oslavu Rytířů ale zhatil závěr...

Na moderní kostce, jedné z dominant zrekonstruované haly, svítilo ještě na začátku 56. minuty lichotivé skóre 4:2. Ovšem potom Pardubice, do té doby ne tak výrazné, ukázaly sílu. A hlavně útočník Tomáš Zohorna .

Ten povstání za premiérovou výhrou v sezoně vedl hattrickem. Jinak ale volil střídmá slova. Věděl, že od nadupaného týmu, hlavního adepta na titul, se čekalo dominantnější představení.

„Dlouho jsme se trápili, Kladno nás přehrávalo. Což není úplně dobré na začátek. Musíme se dát do kupy. Protože v tom bylo hodně přečíslení, častokrát jsme propadali,“ vykládal navrátilec ze švédské ligy.

Dlouho se zdálo, že bojovné Kladno si hokejovou show podmaní. Drželo si nadějný náskok. „Z toho závěru se musíme poučit. Je to škoda,“ litoval útočník Albert Michnáč.

Byl to on, kdo v nastavení mohl udeřit, ale šanci nedal. Po souboji zůstal ležet, nestíhal dobruslit, a kladenská pohroma byla na světě. Rozhodl Robert Říčka.

Takže natěšení kladenští příznivci nakonec odcházeli přepadlí. Dlouho si malovali, že si ze zmodernizovaného stadionu odnesou s kupou zážitků i tři body… Fanoušci o přestávkách korzovali po hale, rozhlíželi se a kochali se pohledem na modernu s nádechem historie.

Jaromír Jágr zápas sledoval ze střídačky, kam na třetí část donesl obří klíč. Tím symbolicky spolu s kladenským primátorem Milanem Volfem zimák odemkli. „Když zůstanete s námi, můžu vám garantovat, že uděláme všechno proto, aby všechny ty predikce, které říkají, že skončíme poslední, se nikdy nenaplnily,“ říkal kladenský majitel ještě před utkáním, když vystoupil na jevišti.

Ještě dopoledne před zápasem byly stavební práce u haly v plném proudu. Stavělo se pódium, dodělávala se dlažba, lidé z klubu se klepali, aby se všechno stihlo. Podařilo se! I tak bylo znát, že se stavba zkolaudovala teprve nedávno, i během utkání se vychytávaly drobné nedostatky.

A v parku zůstaly zapíchnuté cedule: Zákaz vstupu. Nebezpečí úrazu!

Lidé si mohli užívat i pohled na moderní kostku. Na ní běžely jak opakované záběry, tak i zajímavosti z historie. Třeba to, že kladenský zimák, postavený v roce 1949, už prodělal čtyři rekonstrukce. Ta aktuální byla největší. Celkově stála 470 milionů korun.

V rámci zábavy byl na kostce vidět i nápis: Ukažte svaly! Rytíři je ukázali hned na první pokus a moc nechybělo k tomu, aby favorita obrali o všechno.

Právě soupeře Jágr ještě před utkáním popíchl. Před fanoušky pronesl: „Věřím, že atmosféra bude skvělá. Nic lepšího jsme si nemohli na první zápas přát. Než že sem přijede tým, který si myslí, že stoprocentně vyhraje extraligu. Pro nás vynikající test,“ pousmál se do mikrofonu.

Dynamo málem lehnulo, ale povstalo. „Ale myslím si, že jsme odehráli to, co jsme mohli. A to, co po nás trenéři chtěli. Musíme to vyladit, ale když budeme hrát takhle dál, můžeme porazit každého,“ myslí si domácí bojovník Michnáč, střelec druhého gólu.



„Přišlo jedno prohrané buly, střela a dorážka a to dalo soupeři energii," okomentoval závěr kouč Otakar Vejvoda. I pro něj to byl silný moment. V místě, kde s hokejem začínal, si poprvé stoupl na střídačku svého mateřského klubu v elitní soutěži.

Aréna si zachovala dřívější ráz, je ale doplněná moderními prvky. To ocenil i Milan Nový, nejlepší střelec v historii československého hokeje. „Musím říct, že se mi to moc líbí. Kladno si takovou halu zaslouží. Je to krásný mix historie s novými prvky. Ozvučení, osvětlení. Hlavně to se mi líbí, za nás se hrálo v šeru, moc jsme toho neviděli,“ pousmál se Nový.

Jedna z dvanácti ikon, která je zobrazená na obří plachtě za brankou. Vedle něj osobnosti jako Bacílek, Pospíšil nebo hned tři zástupci klanu Kaberleů… Pak i Patera nebo Procházka. „Pochopitelně je to čest,“ hlásil Nový. Právě o tohle ocenění bývalých legend se Jágr osobně zasadil. Vybral i místo, kde obří nápis bude umístěný.

„Chtěl bych poděkovat městu i NSA (Národní sportovní agentuře). Věřím, že se hala bude fanouškům líbit a uděláme z ní nedobytný hrad,“ přál si kladenský majitel.

Málem se mu to v prvním utkání splnilo.

Pozor, hrozí nebezpečí!

Pohled Zdeňka Jandy Během tiskové konference se rozeznělo: „Pozor, hrozí nebezpečí! Prosím opusťte budovu nejbližším únikovým východem.“ Byl to planý poplach, jenom důkaz, že v čerstvě rekonstruované hale je potřeba ještě vychytat detaily. Ale i tenhle alarm byl výmluvný. Soupeřům v Kladně opravdu hrozí nebezpečí. Pardubice se o tom přesvědčily. Bojovní Rytíři vedli 4:2 a jasně ukázali, že v sezoně nemusí být na odpis. Mají skvěle hrajícího Adama Kubíka, který se trefil dvakrát a rázně ťuká na bránu reprezentace. Mají kapitána Tomáše Plekance . A v záloze pořád ještě číslo 68. A oproti poslední sezoně jsou doma, zbavili se otravného dojíždění. Takže soupeři, pozor…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:00. Kubík, 26:48. Michnáč, 30:40. Beran, 45:57. Kubík Hosté: 20:34. Zohorna, 26:34. Zohorna, 56:05. Poulíček, 58:55. Zohorna, 64:40. Říčka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Filip, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Brodecki, Zikmund (A), Beran – Melka, Indrák, Bláha. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák (A), T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna (A), Hyka – Říčka, A. Musil, Rohlík – Paulovič, Poulíček (C), Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Rozhodčí Pražák, Micka – Ondráček, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků