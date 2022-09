Jágr otevřel halu, popíchl Dynamo a věří: Uděláme z toho nedobytný hrad!

Společně s fanoušky to odpočítával. Deset, devět, osm, sedm… A hurá dovnitř! Jaromír Jágr, majitel kladenských Rytířů byl na pódiu u toho, když příznivci mohli poprvé vejít do nově zrekonstruované haly. „Věřím, že z toho uděláme nedobytný hrad,“ přál si legendární útočník, který poslední týdny zažil hektické období, aby se všechno stihlo. Na led se zatím nechystá. První ostrý test obstará největší favorit soutěže. Pardubice.

Právě do soupeře si Jágr lehce rýpnul. „Věřím, že atmosféra bude skvělá. Nic lepšího jsme si nemohli na první zápas přát. Než že sem přijede tým, který si myslí, že stoprocentně vyhraje extraligu. Pro nás vynikající test,“ říkal Jágr na pódiu do mikrofonu.

Pak se lehce pousmál. Fanoušci, kterých se před halou sešly stovky, to doprovodili potleskem.

Vedle Jágra promluvil o zrekonstruovaném zimáku i někdejší slavný útočník Milan Nový, nejlepší střelec československé historie. „Musím říct, že se mi to moc líbí. Kladno si takovou halu zaslouží. Je to krásný mix historie s novými prvky. Ozvučení, osvětlení. Hlavně to se mi líbí, za nás se hrálo v šeru, moc jsme toho neviděli,“ pousmál se Nový.

Jedna z dvanácti ikon, která je zobrazená na obří plachtě za brankou. Vedle něj osobnosti jako Bacílek, Pospíšil nebo hned tři zástupci klanu Kaberleů… Pak i Patera nebo Procházka. „Pochopitelně je to čest,“ hlásil Nový.

Jágr přiznal, že poslední týdny pro něj byly hodně hektické. „Kdyby někdo viděl video, jak to vypadalo před měsícem, je zázrak, že se tady bavíme a za chvíli se bude hrát zápas,“ vykládal padesátiletý majitel, jenž se do akce chystá až mnohem později.

Až natrénuje. Doteď na to neměl čas.

Připustil, že to pro něj byl až dojemný moment. Právě on se výrazně zasloužil o to, aby se stařičký zimák, jenž vychoval desítky světových hvězd, rekonstruoval.

„Chtěl bych poděkovat i městu a NSA (Národní sportovní agentuře). Je to ale jenom první krok. Pak záleží na nás, musíme hrát atraktivní hokej, abychom donutili lidi sem chodit, aby nám fandili. Abychom z toho udělali staré Kladno, které jsem zažil jako dítě. Kdokoliv sem přijel, věděl, že to budou mít těžké, ještě než přijeli k letišti,“ vykládal kladenský majitel.

„Věřím, že se nám bude dařit a uděláme z toho nedobytný hrad,“ přeje si Jágr, jehož jméno pak fandové dlouho skandovali. A než se prodral z pódia do haly, rozdal spoustu podpisů, s lidmi se ochotně fotil.

Ještě předtím vyzval kladenské příznivce, aby jeho tým podporovali co nejvíc. „Když zůstanete s námi, můžu vám garantovat, že uděláme všechno proto, aby všechny ty predikce, které říkají, že skončíme poslední, se nikdy nenaplnily,“ dodal slavný útočník.

To si přeje i Nový. „Chce to pokoru, ale předkolo by nám slušelo,“ uvedl nejlepší střelec v československé historii.

Z toho, jak stadion vypadá, je nadšený i Lubomír „Čužák“ Rys, někdejší útočník. „Dýchne na vás historie, ale pochopitelně jsou v tom i nové moderní prvky. Jsem opravdu spokojený,“ vykládala bývalá kladenská opora.

„Základy zůstaly stejné, je to pořád ten zimák. Ale přibyly komfortní věci, protože doba jde dopředu. Diváci žádají víc a víc. Věřím, že si přijdou na svý,“ přál si Jágr.



Pro Kladno je významný moment. Klub v historii získal šest titulů, několikrát už se stadion rekonstruoval. Ale za poslední dobu je to nejvýraznější zásah. Modernizace celkem stála 470 milionů korun.



Nový pak přidal i jeden postřeh: „Když si můžeme dovolit elektrickou rolbu, to už jsme na tom opravdu dobře!“ smál se na pódiu.

Ostrou zkoušku pro Rytíře nachystají Pardubice.

