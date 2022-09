Zohorna reaguje na Jágra a hodnotí zimák: Už tady v rohu nevoní klobásy...

Na první zápas do zrekonstruované kladenské arény přišlo vyprodáno • Michal Beránek / Sport

Hned při prvním utkání po návratu z ciziny ukázal sílu. A že je to na extraligu opravdu velký kalibr. Pardubický útočník Tomáš Zohorna pomohl hattrickem otočit duel s Kladnem, v němž Dynamo prohrávalo 2:4. „Je vidět, že máme kvalitu, a podařilo se nám to otočit,“ vykládal tahoun největšího favorita extraligy. Ale moc nechybělo, aby hned na úvodu klopýtnul. Utkání se neslo ve slavnostním duchu, domácí křtili rekonstruovanou arénu…

Prohrávali jste 2:4, čím jste si pak našli cestu k výhře?

„Hráli jsme od začátku špatně, bylo vidět, že Kladno na nás nastoupilo, prohrávali jsme hodně puků. Právě díky tomu soupeř vedl. Nevypadalo to s námi úplně dobře sedm osm minut před koncem. Ale tým to odmakal, je vidět, že máme kvalitu a podařilo se nám to otočit. Každopádně dobrá práce od Rytířů.“

Přitom se zdálo, že v úvodní části máte hodně střel a Kladno jste přehrávali.

„To asi přišlo vám, my jsme to tak neviděli. Měli jsme hodně propadů ve středním pásmu, měli na nás spoustu přečíslení. Tahle jsem to viděl já. Nějaké šance jsme měli, ale ne takové jako Kladno.“

Co říkáte na váš hattrick?

„Je to super, ale hlavně jsem rád, že máme dva body a neodjíždíme s nulou. Hattrick je velké plus, ale důležitější jsou body.“

Jak jste viděl atmosféru na vyprodaném stadionu?

„Otevírání zimáku je vždycky velká show, bylo to super pro domácí. My jsme ale přijeli jako soupeř, moc jsme to nesledovali. Byli jsme tady kvůli něčemu jinému než koukat na show.“

Je pro vás důležité, že jste to nakonec otočili, když jste bráni za největšího favorita extraligy?

„Favorita z nás děláte vy… Ale je to těžký, v dnešní době není špatný tým, každý zápas je těžký. Měli jsme dobrou přípravu, jsme rádi, že sezona začala. Už se těšíme na další zápas.“

Kvalita ledu asi nebyla nejlepší, že?

„To asi bude bez komentáře.“

Jak se vám líbily vaše góly?

„Ani jeden nebyl hezký, ale to nikoho nezajímá. Je to prostě gól a to se počítá.“

Jaromír Jágr před utkáním na pódiu říkal, že jste tým, který si stoprocentně myslí, že vyhraje titul. Co na to říkáte?

„To je jeho názor… (smích) Každý na něj má právo. Samozřejmě papírově můžeme být silný tým, ale je na nás, abychom to odmakali jako tým a dali se do kupy. Protože jednotlivci v kolektivním sportu nevyhrávají.“

Je obrat důležitý pro vaše sebevědomí?

„To si úplně nemyslím. V úvodu jsme se hodně trápili, Kladno nás přehrávalo, což není úplně dobré na začátek. Takže teď nás, myslím, čeká dlouhé video, je potřeba to dát do kupy. Jak už jsem říkal, bylo tam hodně přečíslení a propadů, to musíme vyřešit.“

Jak na vás rekonstruovaný zimák působí?

„Úplně si nepamatuju, jak to tady vypadalo dřív, sedm let jsem v extralize nehrál. Je to hodně podobný. Ale už tady v rohu nevoní klobásy, to bude velká změna.“ (smích)