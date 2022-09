Gulaš hattrickem sundal Kometu: Jsem překvapený, hned se líp lítá

Necelých 22 minut Milanu Gulašovi stačilo k tomu, aby hokejové Brno dostalo bolehlav. Po čtvrteční líbivé premiéře 6:1 nad Karlovými Vary následoval drsný návrat na zem. Zatímco Motor zůstal na vlně a prvně od podzimu 2006 (Třinec 3:1, Plzeň 3:0) zapsal šestibodový vstup do extraligové sezony.

Hráč jako vy nemusí nikomu nic dokazovat. Když docílí hattrick, který srazí soka do kolen, jak mu je po těle?

„Tyhle mety už v sobě nemám, ale samozřejmě, pokud se vám podaří hattrick v prvním domácím zápase, navíc při tak dobrém a před skvělou kulisou, vždycky to potěší. Každý hráč vám poví, že když se mu podaří zkraje sezony dát pár gólů, hned se mu po ledě líp lítá. Je to prostě fajn.“

Vaše rány po nápřahu jsou v extralize jedinečné, pořád ji trénujete, anebo jde o rutinu?

„Mimo led se stále snažím dělat věci, které kvalitě střely pomáhají. Kolikrát je to o tom, kde dotyčný brankář stojí. Při první střele (na 3:1) jsem zavřel oči a vypálil, plus minus víte, kam puk poletí. Před třetím gólem (na 5:2) jsem měl plno času podívat se na postoj gólmana, první tyč byla otevřená, tak jsem to zkusil.“

Motor po 16 letech urval všechny body v prvních dvou utkáních. Start snů? Anebo zůstáváte v módu maximální pokory?

„Jak říkáte, hlavně s pokorou. Nedávno jsem do novin říkal, že nesmíme zpychnout a do sezony jít maximálně obezřetně. O to víc s tak mladým mančaftem. První kola jsme odehráli výborně, upřímně říkám, že jsem sám překvapený. Dobré pro vědomí, že práci děláme dobře.“

O čem všem svědčí, že jste dokázali plynule navázat na minulou výtečnou sezonu?

„Odešli kluci, kteří patřili do jádra týmu. Na nás starších, co tu zůstali, je zařídit, aby se ostatní hráči cítili komfortně a fajn. Omladili jsme, o to víc musíme tyhle kluky přijmout a nabídnout jim pomocnou ruku. Pokud do toho dáme hokejovost a kluci si plní úkoly, které si před utkáním vytýčíme, pak z toho může vzejít výsledek jako proti Kometě. Pro mladší hráče je to skvělá věc, roste jim sebedůvěra, která je velmi důležitá pro to, aby se v zápase cítili dobře.“

Třetí a pátý gól přišly po vašich výstavních perdách. A mezi ně vklouzl nešťastný vlastní gól Patrika Fajmona. Ale zase, nebýt vaší tvrdé rány z křídla, branka by nepadla.

„Štěstí k tomu patří. Pokud dostanete puk do plné jízdy na pravý mantinel jako v tomto případě, snažíte se vypálit na beton tak, aby kluci, dojíždějící z první a druhé vlny dávali gól. Takže to bylo pro ně. Akorát, že tady si to shodou okolností srazil bek sám. Šťastný gól, ale velmi důležitý.“

Za stavu 3:2 jste šli do třetího dějství bránit brněnskou přesilovku. Vyšlo vám to a brzy poté jste navýšil na 4:2. Ležel právě tady klíč k bodům?

„Jo, všechny důležité momenty jsme odehráli výborně. Před zápasem jsme se velmi pilně připravovali na jejich přesilovku, věděli jsme, že zvlášť Holas (Petr Holík) je v ní výborný a umí to druhým klukům hodit. Měli jsme pár tipů na přežití oslabení a i díky nim jsme je k ničemu nepustili. Ubránit se jejich přesilovkám bylo naprosto zásadní.“

Zatímco vaše přesilovky psaly. V Třinci i proti Brnu…

„Celé léto jsme ji trénovali a jsme rádi, že funguje. Všichni vědí, že přesilovky rozhodují a my jsme i díky nim vyhráli zápas.“

Hattricky v základní části

8 Jaroslav BEDNÁŘ (1998 – 2018)

Viktor HÜBL (2006 – 2015)

Martin PROCHÁZKA (1994 – 2008)

Martin RŮŽIČKA (2010 – 2017)

Petr SÝKORA (2000 – 2009)

7 Milan GULAŠ

(2012/13: PLZEŇ-Liberec 6:5n – 4 góly)

(2017/18: PLZEŇ-Pardubice 10:2)

(2018/19: Zlín-PLZEŇ 2:3p

(2018/19: PLZEŇ-Litvínov 7:1)

(2018/19: PLZEŇ-Zlín 9:2 – 5 gólů)

(2019/20: PLZEŇ-Pardubice 5:3)

(2022/23: Č. BUDĚJOVICE-Kometa 6:2)

