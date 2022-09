Kometa ztratila Kundrátka i skvělou náladu. Zpátky na zem, uznal kapitán

Ve čtvrtek okázalá vstupní výhra 6:1 nad Karlovými Vary, v neděli podobné skóre. Jenže opačně… Kometa se po burácivém nástupu do extraligové sezony dočkala velmi bryskního vystřízlivění. Brňané ve druhém kole narazili v Českých Budějovicích, kde je rozložil rozdováděný Motor v čele s třígólovým Milanem Gulašem. Po porážce 2:6 hosté odjížděli domů se sklopeným zrakem. „Jo, vrátilo nás to tady na zem,“ souhlasil kapitán Martin Zaťovič.

Kometě nešlapaly speciální formace, v obraně předvedla nepřípustná okna. Když vám jen během úvodní části letí soupeřovi hráči třikrát sami na brankáře, víte, že je něco v nepořádku. Ne nutně v celém herním systému, ale v daný den určitě.

Malé alibi? Týmu chybí elitní obránce Tomáš Kundrátek.

Což je o dost horší zpráva než jedna nedělní porážka, byť tvrdá. Kundrátek stihl odehrát za Kometu 6:40 minuty v první části čtvrteční předehrávky s Energií a mašíroval do špitálu. Nákladná letní akvizice z Třince bude na několik týdnů mimo kvůli zlomenému prstu na ruce. Na ní už má 32letý bek sádrovou ozdobu. Bronzový medailista z květnového MS má být přitom defenzivní jedničkou souboru Martina Pešouta. Tomu zkraje ročníku schází i Marek Hrbas, jenž doplácí na distanc z konce minulé sezony. Tehdy ještě litvínovský zadák se vyfauloval na olomouckém útočníkovi Nahodilovi. Hrbas nesmí do akce ještě dvakrát.

Jak se výprask Komety zrodil? Zásadní moment přišel ve druhé části, při manku 1:2 měli hosté mezi 27. a 31. minutou k dispozici dvě početní výhody, ovšem ani jednu nebyli schopni zúročit ve srovnání. Naštvání se znásobilo chvíli poté, co Motor stejnou možností nepohrdnul a báječnou pumelicí Milana Gulaše odskočil na 3:1. Hosté se ještě přichytili drápem, když Luboš Horký v brejku za nešťastného přispění beka Hovorky překonal ošáleného gólmana Hrachovinu. Jenže pak to vzal do pracek Milan Gulaš a dvěma trefami dal Brnu najevo, že na jihu se bodovat nebude… „Vrátilo nás to tady na zem. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Chtěli jsme tu uhrát body, protože v dlouhé sezoně se každý bude počítat. Bohužel se to nepovedlo. Kdyby se nám první třetina povedla líp, mohli jsme si na body sáhnout,“ hodnotil duel kapitán Martin Zaťovič.

Kundrátkova ztráta bolí, nicméně i bez šéfa obrany by si tak velký tým měl v defenzivě vést lépe. „Nevím, jestli to bylo způsobené absencí Kundrce, my hlavně na ledě musíme mezi sebou víc mluvit. Nemůžou nám tolikrát ujíždět sami, třikrát za první třetinu,“ kroutil hlavou Zaťovič. „Přitom první třetina mohla skončit vítězně pro nás, nakonec jsme ji ještě prohráli. Tam jsme měli ty góly dát, ale špatně jsme to sehráli.“

Měl pravdu. Brno nastoupilo směrem dopředu solidně, cítili jste, že dovede zatopit. Po gólu Eduarda Šalého vedlo, jenže... Na druhé straně měli rozdíloví hráči lepší pohodu. Hlavně Milan Gulaš. „Milan to hraje stejně řadu let, věděli jsme, jak to v přesilovce dělají, přesto nám z ní dali dva góly. Špatně jsme to ubránili, vyloženě naše chyby. Sami jsme měli dost přesilovek, ale nedali jsme nic. To rozhodlo,“ dodal Martin Zaťovič.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:48. Valský, 19:37. Přikryl, 34:07. Gulaš, 42:15. Gulaš, 55:57. Gulaš, 59:49. Valský Hosté: 11:55. Šalé, 35:10. Horký Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis, Hovorka, L. Doudera – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Tomeček, Koláček, Doležal – Strnad, Toman, Valský – Dzierkals, Hanzl, Karabáček. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Holland, Ďaloga, Gulaši (A), Kučeřík, Fajmon – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Vincour, Kratochvíl, Süss – Dufek. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Hnát, Brejcha Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 102 diváků