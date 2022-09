Litvínov je na úvod nulový. Růžička se zlobí: Náš hokej je jen předstírání

Tohle se nečekalo. Avizovaný černý kůň extraligové sezony zahučel do červených čísel. Litvínovští hokejisté po porážce 3:6 v Českých Budějovicích zaknihovali třetí nulu a topí se v rozpacích. „Nechápu, že děláme tak hrozné chyby,“ popsal složitou situaci kouč Vladimír Růžička pro deník Sport a web iSport.cz chvíli poté, co vyslal své hráče běhat kolem budějovické arény.

V premiéře proti notně posíleným a nažhaveným Vítkovicím doma těsně padli 2:3. Budiž. Spartu venku zlobili padesát minut, aby veškeré úsilí padlo do koše po porážce 0:3. Čekali byste, že na jihu Čech Krušnohorci předvedou vitální výpad za prvními body. Vylezla z toho spíš parodie v podobě tří střel na branku v první části a výkon připomínající vlažnou vodu. V lepším případě. „Totálně jsme propadli,“ hřímal trenér Vladimír Růžička .

Napadá vás, kam se poděl Litvínov z přípravy, kterou jste suše zvládli a většinou vyhrávali?

„Příprava není ostrá sezona, ale vypadali jsme v ní velice slušně. První zápas byl nervózní, vyrovnaný, pak jsme odehráli výborné utkání na Spartě, když však nedáte padesát minut gól, je těžké pomýšlet na body. Tady jsme totálně propadli. Od první minuty. Sice jsme se pak dostali zpátky na 2:2, ale zase nás srazily hrozné chyby. Všechno obrovské hrubky. Dáváme málo gólů, nedaří se hráčům, kteří v přípravě skórovali. A k tomu góly kasírujeme.“

Při pohledu na vaše hráče mě zarazilo, jak si nevěří a brzy podléhají splínu. Přijde první přesilovka, začnete ofsajdem, následuje zakázané uvolnění… To není normální, ne?

„Přesně tak. Ofsajd, icing a do toho kvantum špatných přihrávek, kdy si puk dáme metr za nohy. Být takhle hlavou dole při třetím kole je hodně předčasné, přece nemůžeme být tak brzy nervózní? Kluci si toho jsou vědomi, probíráme to s nimi. Ale v zápase se z toho musí dostat sami. Začít musí od maličkostí. Každý jednotlivec, jeden vedle druhého. A všechno dělat ve prospěch týmu.“

Hráče jste vyslal běhat ven kolem budějovického stadionu, to je reakce na výkon?