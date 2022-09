Tři prohry. Odvolání Růžičky? Vůbec to není téma, zdůrazňuje šéf Litvínova

Přípravu měli báječnou. Z devíti utkání vyhráli sedm, čtyřikrát udrželi čisté konto. Fungovala obrana i útok. Skvěle chytal mladý brankář Šimon Zajíček. Hráčům to jezdilo, hráli s lehkostí. Střih o necelé dva týdny. Litvínovští po sobě puky spíše náhodně hází, chybí finální fáze, útočníci mají problém s bráněním a gólmany taky jakoby někdo se startem soutěže vyměnil. Tým si evidentně nevěří.

„Být takhle hlavou dole při třetím kole je hodně předčasné, přece nemůžeme být tak brzy nervózní. Kluci si toho jsou vědomi, probíráme to s nimi. Ale v zápase se z toho musí dostat sami. Začít musí od maličkostí. Každý jednotlivec, jeden vedle druhého. A všechno dělat ve prospěch týmu,“ kroutil hlavou po utkání v Českých Budějovicích trenér Vladimír Růžička . Jeho tým tam prohrál i potřetí v sezoně.

Jak velkým problémem je špatný start do ročníku? „Myslím, že zatím je to primárně otázka na trenéry. Není to alibismus, ale oni jsou u toho dnes a denně. Mě spíše upřímně zaráží, jak se změnila hra i výsledky ve srovnání s přípravou, která byla výborná. V prvním zápase mi přišlo, že půlka mužstva byla zbytečně nervózní. Na Spartě jsme odehráli dobrých padesát minut, druhou třetinu jsme byli jasně lepší, ale neefektivní. Pak se to pokazilo. Až poslední utkání s Motorem vyloženě nevyšlo, to byl špatný zápas, zatím jasně nejslabší,“ hodnotí Pavel Hynek, generální a sportovní manažer v jedné osobě.

Když už mají hráči Vervy šanci, nedokážou s ní správně naložit. Třeba proti Spartě měli šest střel s vysokou nebezpečností. V brance neskončila žádná. Stejně tak pět gólovek s Vítkovicemi. Efekt nula. Až proti Motoru byl útok co do tvorby příležitostí ke skórování totálně jalový.

„Hoříme ve speciálních týmech. Přesilovky, oslabení. Teď na Motoru jsme soupeři dali sedm přesilovek, z toho čtyři fauly vznikly na útočné polovině úplně zbytečně,“ nechápe Hynek.

Podle dat z modulu Hockey Logic se zatím hodně trápí zejména forvardi Matúš Sukel a kapitán Petr Straka. Za očekáváním jsou taky Šimon Stránský nebo Giorgio Estephan, který se však až těsně před prvním kolem soutěže dal dohromady z nebezpečného zranění v přípravě, kdy mu spoluhráč nešťastně bruslí rozřízl krk.

Byť je vzorek tří utkání malý, ani brankáři zatím nenavázali na čísla z léta. Kolem gólmanů v Litvínově tak stále panuje nejistota. Leckdo o duu Denis Godla – Šimon Zajíček není přesvědčený. Taky proto klub aktivně jednal s Dominikem Furchem , který si však nakonec plácnul s Kometou. Posílení postu však ani stále není vyloučené. Volný je například Jakub Sedláček, Brno by se rádo pozbylo Mateje Tomeka. Z Ameriky pak může kdosi vyskočit po kempech NHL.

Jisté místo má naopak podle Hynka kouč Vladimír Růžička. Odvolání? Kdepak. „Tohle pro nás vůbec není téma. Vůbec. I kdyby těch porážek bylo pět, sedm... my našemu trenérovi věříme. Hodně toho odtrénoval, hodně toho vyhrál. Tým jsme stavěli spolu. Že by od nás teď měl nějaké bodové ultimátum, to fakt ne. Ani nás to nenapadlo,“ ujišťuje. Třesk ve stylu plzeňské škodovky se nechystá. Alespoň ne teď hned.

Hynek se nadále snaží zůstat optimistický. „Věřím, že se to otočí v dobré, že se to brzo nastartuje. Opravdu zůstávám pozitivní.“ Litvínov teď čekají tři domácí zápasy v řadě. Postupně přivítají Liberec, Kladno a Mountfield. „Lehký soupeř v extralize není. Doufám ale, že doma naskočíme na vítěznou vlnu, chytneme se a začneme vyhrávat,“ přidává.

SESTŘIH: Sparta Praha - Litvínov 3:0. Excelentní Přibyl (1+2) nasměroval domácí k první výhře Video se připravuje ...

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE