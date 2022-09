Nejhorší start za 6 let. Plzeň padla i pod novým trenérem, Straka dohlížel

Petr Kořínek před premiérou na střídačce plzeňského týmu hodně mluvil a povzbuzoval, GM Martin Straka v šedé mikině do dění nezasahoval a jen sledoval, co se děje před ním. A žádné Bombic k tyči to nebylo. Tým působil zaraženě. První pozdrav hostujícímu gólmanovi Willovi poslal Nicolai Meyer v 11. minutě. Tehdy už Indiáni prohrávali 0:1. „Bojujte za Plzeň!“ hřmělo na konci druhé části z kotle fanoušků.

S asistentem Františkem Bombicem do toho Kořínek spadl v pondělí. Na přípravu měli čtyři dny, překopali složení útoků, krapítek i obranu, do branky se poprvé postavil Dominik Pavlát. „Chceme hru zjednodušit, nevštěpovat jim moc systémů. Prohry mají asi v hlavách, snažili jsme je nastavit i po téhle stránce. Bohužel se zápas nepovedl. Chce to naší strany trošku zklidnit. Hrát na sto procent, ale s nadhledem a časem se to srovná,“ věřil nový trenér.

Zápasu předcházelo obrovské očekávání, následovalo však další zklamání. „Myslím, že tam byla znát přemotivovanost. Kluci chtěli, ale byli i nervózní. Z toho pramenily chyby, málo jsme se udrželi v pásmu. První tři, čtyři střídání dobrá, pak jsme trošku odpadli, druhá třetina se nepovedla. Třetí byla z naší strany asi nejlepší. Tlačili jsme se do brány, víc stříleli, ale výsledek jsme už jen honili. Ale končí zápas, začíná další. Musíme na tom stavět a jet dál,“ hodnotil Kořínek.

Před prvním gólem z 9. minuty se Petr Kodýtek po vhazování v útočném pásmu včas nerozhodl, zda si držet Zohornu, nebo vyrazit vstříc k mantinelu Radilovi. Ten prohodil kotouč na středový kruh, tam proklouzl kolem Hyky, jenž zaměstnal Budíka. Zmocnil se ho rozjetý Zohorna, střela šla do tyčky, odtud k Pavlátovi, až od jeho zad však puk zamířil do branky. Smůla.

Druhý zásah Dynama padl po parádním výstřelu Ondřeje Vály poté, co si kličkou položil clonícího Sedláka, třetí po Zohornově dorážce z brankoviště, opět po Válově ráně. Bojovnost se Indiánům nedala upřít, ale dopředu byli dlouho marní, v útoku nebylo koho si všimnout. A ve chvíli, kdy jevili náznak nástupu, následovala další ťafka. Dynamo je přehrávalo u mantinelů, jakmile začalo v útočné zóně rotovat, dostávali bránící hráči motolici a nevěděli, kam skočit.

Na začátku třetí části se domácí bijec Bitten pustil do Kousala, jal se pomstít jeho předchozí tvrdý zákrok na Filipa Suchého. Do největší plzeňské šance za rovnovážného stavu pak Blomstran vyslal Tomáše Mertla, ale úspěchu se dočkali Indiáni až při přesilovce zásluhou Kryštofa Hrabíka. Byl to však jediný zásun domácích, v závěru Zámorský trefil horní tyč.

Třemi porážkami zahájila Plzeň naposledy ročník naposledy v sezoně 2016/17, dokonce ztratili šest z prvních sedmi utkání. Současný tým chce sérii ukončit už zítra proti Spartě.

„Když budeme pokračovat tak, jak jsme hráli posledních deset minut, jsme na dobré cestě. Přesilovky vypadaly slušně, gól, co jsme dali, nám pomohl, něco takového jsme přesně potřebovali. Trenéři přinesli do týmu novou energii, pár věcí se změnilo, snaží se nás hlavně motivovat. Ale ve finále je to o nás, na ledě jsme my hráči. Trenéři nám můžou pomoct, říct nám, co a jak, ale záleží na nás, jestli to budeme plnit. Jsme mladý tým, musíme žít, pořád mít hlavy nahoře. A střídačka žila. I když to nelepí nebo to nejde směrem, kterým bychom chtěli, kluci se povzbuzují. Ta soudržnost je dobrá,“ shrnul jediný plzeňský střelec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:27. Hrabík Hosté: 08:06. Zohorna, 25:41. Vála, 30:27. Zohorna, 58:02. Zohorna Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček (A), Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban. Rozhodčí Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4390 diváků

