Zohorna objíždí Česko a sází hattricky: Šest gólů mám až před Vánocemi

Objevil jste nějaké kouzlo cizích zimáků?

(usměje se) „Jsem z toho překvapený, ale potěší to. Přišel jsem do hodně silného týmu a hlavně jsem rád, že nám první zápasy vyšly, vyhráváme, tohle je zásadní věc. Padají góly, naší pětce se daří, kluci kolem mě jsou skvělí ( Radil a Hyka ), klobouk dolů, není lehký se mnou hrát, ale zvykáme si na sebe. Už v přípravě jsme si sedli, každý jsme trochu typově jiný hráč, klape nám to.“

Pozorujete sám na sobě, že na vás sedla střelecká forma?

„Jsou třetiny, kdy se dobře necítím vůbec, abych řekl pravdu. Nic speciálního ale nedělám, snažím se chodit hodně před branku, dělat prostor klukům. A když ujedu někdy sám, tak to proměnit. První hattrick na Kladně moc hezký nebyl, góly byly takové špinavější.“

V Plzni to bylo hezčí?

„Ne, to samý. Ale dnešní hokej je o práci před bránou a dorážkách. Střílí se hodně nahoru, pak si chodíte pro dorážky, zatím mi to svědčí, puky tam vypadávají, dostávám se k nim.“

Nejste ale sám překvapený, jak vám to lepí? Vyložený zabiják jste nikdy nebyl.

„No jo, šest gólů mám většinou až před Vánocemi, co? (usměje se) Po zápase tomu nemůžu uvěřit, říkám si teď to samý, co po Kladně.“

A tedy?

„Ježiši, co to vlastně je? Je to pro mě nezvyklý, ale teda taky strašně příjemný. Důležité je, že jsme u toho i vyhráli. Kdyby pro nás zápas skončil špatně, radost taková určitě není.“

Plzeň - Pardubice: Dorážející Zohorna našel prostor pod lapačkou Pavláta, 0:3 Video se připravuje ...

Porážky taky přijdou. Ale je hlavní balvan, kdy se čekalo, jak Pardubice začnou, pryč?

„Myslím, že na tohle hodnocení je ještě brzy, máme před sebou ještě hodně zápasů, které potřebujeme zvládnout. Musíme dělat body, makat, v neděli nás čeká těžký zápas s Boleslaví.“

Máte v týmu hodně kvalitních borců. Ale celkově na mě Pardubice působí hodně pracovitě, nejdete si jen tak strčit puk do prázdné. Jak to vnímáte vy?

„Nebojíme se práce, máme skvělé hráče, důrazné i technické. Je to dobře zkombinované, máme nějaký systém, který musíme plnit všichni, snažíme se ho držet. V útoku máme určitou volnost, ale hokej se dnes už opravdu musí hrát systémově, musí to dodržovat celý tým. Nejde hrát žádný hurá hokej.“

V Plzni válel i brankář Roman Will . Potřeboval i on takový zápas, kdy vytáhne těžké zákroky, ukáže, že má formu, dostane se i sám do klidu?

„Měl neuvěřitelné zákroky, několikrát se to tam odráželo do prázdné brány a Willda tam třeba strčil lapačku, kotouč vytáhl ven. Myslím, že dva zápasy předtím asi ani neměl tolik zákroků, kolik by potřeboval. Dnes si zaslouží velkou pochvalu.“

Vnímáte stoupající nadšení v Pardubicích, které kolem hokeje teď roste? Na zápasy mizí rychle lístky, je vyloženě „in“ chodit na hokej.

„Lidi tady milovali hokej vždycky, chodili sem pokaždé. Ukazovalo se to i v minulých letech, jen to bylo trochu nahoru, dolů s výsledky. Ale asi je zájem ještě větší, to je pravda. V neděli jsme s klukama zažili neuvěřitelnou atmosféru a skvělou děkovačku. Doufám, nás takových děkovaček v naší plné hale čeká ještě hodně. Teď je před námi Bolka, tak se na ni musíme nachystat.“

Plzeň - Pardubice: Bitten se popral s Kousalem. Zkušený útočník hostí jej srazil na led Video se připravuje ...

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 1:4. Noví trenéři Indiánům nepomohli. Zohorna je sestřelil hattrickem Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:27. Hrabík Hosté: 08:06. Zohorna, 25:41. Vála, 30:27. Zohorna, 58:02. Zohorna Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček (A), Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban. Rozhodčí Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4390 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE