Kladenský „Prochy“ II: taky pravák a střelec. Nechce dělat jménu ostudu

Ještě fotku s fanouškem v útrobách stadionu - a šlo se na to. (Zatím) nehrající legenda Jaromír Jágr si stoupnul nad hráče Rytířů v bílém tričku s krátkým rukávem. Rozbitá hra ho nezahřála, takže na druhou třetinu už oblékl mikinu. V ní už mu bylo teplíčko a šikly se i tři body.

Vyčapal je při svém prvním startu v sezoně Adam Brízgala. „Chytal suprově, podržel nás při spoustě šancí,“ pochválil Martin Procházka obvyklého náhradníka Landona Bowa.

Jelikož Kometě vypadl na dlouhé týdny lídr defenzivy Tomáš Kundrátek a v trestu byl naposledy Marek Hrbas, klub povolal do obrany Roberta Černého (27) z Přerova. Posuny v útocích po Strömbergově úrazu (pauza až dva měsíce) dostaly do sestavy Jakuba Malého (20), jenž rozjel ročník v Třebíči. „Oba zranění nám moc chybí,“ uvedl kouč Martin Pešout. „Celý měsíc jsme pracovali na nějakých vazbách a po prvním víkendu se nám všechno rozpadlo. Přesilovky i oslabení, první dvě lajny. Ale to ke sportu patří, není možné se na to vymlouvat. Takovou atmosféru nechci vytvářet. Máme v kádru dost hráčů, kteří se s tím musí poprat. Koukat zpátky nemá cenu.“

Právě při trestu novice Černého posvětilo video Zikmundovu trefu. Jakmile kladenský útočník vypustil střelu ze slotu, vychýlil Dominik Furch branku ze základního postavení. Ovšem o fous později, než by se domácím hodilo. Šlo o regulérní gól. Šikula Andrej Kollár pak po brejku vyrovnal, ale když Procházka zakončil podobně jako Zikmund, bylo s Kometou zle.

Už se nezvedla. „Bylo to tak rychlé, že jsem se jenom snažil trefit bránu,“ přiznal Procházka, jenž měl v lajně exkomeťáka Jakuba Klepiše a Adama Michnáče. Právě ten mu zadovkou krásně připravil puk na gólový švih k tyči. „Klépa to řídí a my s Michnym se snažíme dávat góly a nedostávat je. Zaplaťpánbůh se to zatím daří,“ konstatoval s úlevou. „Chtěli jsme si pohlídat jejich založení útoku, což se nám až na ten gól a pár úprků povedlo,“ pochvaloval si střelec, jenž se trefil už předtím v Liberci.

Martin Procházka a Kladno holt patří k sobě. „Je to zajímavé, potkávám se s tím všude. Spousta lidí se mě ptá, jestli nejsme rodina,“ narážel na olympijského vítěze a čtyřnásobného světového šampiona. „Je příjemné, že se tohle jméno vrátilo na Kladno.“ Příbuzenský vztah mezi nimi není, stávající útočník Rytířů se narodil v Roudnice a je odchovancem Sparty. V Brně skóroval s červenými, odřenými klouby prstů na ruce. „Den před zápasem jsem nešikovně vlezl na led s chrániči a spadl jsem,“ popsal pobaveně.

V Jágrově celku už křídelník krátce působil před šesti lety a také v rámci výpomoci minulý ročník. Před touto sezonou se sem přesunul napevno z Litoměřic. Se svým jménem byl v kabině vítán. „Pár vtípků proběhlo,“ nezapíral. Humornou historku k tomu přidal kouč Vejvoda. „Mému bývalému spoluhráči jsem omylem málem poslal sekvenci jeho střídání,“ sdělil s úsměvem. Na ledě mu však tento „Prochy“ někdejšího dlouholetého spoluhráče nepřipomíná. „Oba jsou praváci. Jinak nemají nic společného,“ uvedl.

Pešoutově souboru to krutě nešlo. V první přesilovce trefil reprezentační bek Jan Ščotka dvakrát protihráče před sebou, na první bod dál čekají obvyklí tahouni Petr Holík s Martinem Zaťovičem. Tentokrát to nešlo ani dvojici Koblížek-Flek, hrubky vyráběl vzadu Rhett Holland. Diváci odcházeli z haly naštvaní. „Konec už byl v křeči,“ hlesl Pešout. „Kladno hrálo výborně a my jsme nebyli produktivní,“ shrnul.

V neděli už využije služeb Marka Hrbase, ale jen to Kometu nenastartuje. Jedna výhra a dvě porážky je začátek, který náročné fanoušky neuspokojuje.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Kollár Hosté: 06:04. Zikmund, 33:20. Procházka, 59:21. Klepiš Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši (A), Černý – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour – Dufek. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Cibulskis, Sotnieks, Ticháček, Babka, Kehar, Veber – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – Procházka, Klepiš, Michnáč – Filip, Zikmund (A), Beran – Bláha, Indrák, Melka. Rozhodčí Hribik, Vrba – Lhotský, Svoboda Stadion Winning Group Arena Návštěva 6635 diváků

