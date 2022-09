SESTŘIHY: Kladno vyhrálo v Brně, Motor poprvé prohrál. Dva hattricky!

Oceláři stále bez výhry, rozhodl Beránek

Oceláři měli po úvodních dvou kolech na kontě jen bod, ale žádný souvislejší nápor si první třetině nevytvořili. Naopak střelecky aktivnější byli hosté (10:6) a v sedmé minutě se ujali v přesilové hře vedení. Bleskovou souhru na jeden dotek zakončil z prostoru před brankou Hladonik, bývalý hráčů Ocelářů.

Třinec zatlačil soupeře až na začátku prostřední části. Vyrovnání měl na hokejce Hudáček, po přihrávce Jeřábka na něj zívala prázdná branka, ale trefil z úhlu jen boční konstrukci. Ve 28. minutě se už ale domácí prosadili. Hrehorčák se po návratu z trestné lavice zapojil do útoku a po pasu Marcinka překonal Habala.

Inkasovaný gól paradoxně nakopl Karlovy Vary. Už za minutu mohl hostům vrátit vedení Beránek, když se ocitl sám před Mazancem, ale neuspěl. Z přečíslení dva na jednoho minul Plutnar odkrytou branku. Nicméně Energie už vzápětí udeřila. Obrana Ocelářů zapomněla na Beránka, který se po vypršení trestu dostal do úniku a přelstil Mazance bekhendovým blafákem.

Karlovy Vary si těsný náskok ve třetí třetině pečlivě střežily. Sice se většinu času bránily, ale nepouštěly Třinec do žádných větších gólových šancí. Obětaví hosté odolali i dlouhé hře Ocelářů bez gólmana, přičemž posledních 41 sekund hráli čtyři proti šesti. Domácím se ale nedařily ani přesilové hry, nevyužili žádnou z pěti.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Předně chci poděkovat divákům, kteří nás povzbuzovali až do konce. My musíme hrát šedesát minut a musí hrát kompletní počet hráčů, všech dvacet. Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. Prostě musíme být připraveni a hrabat metry od začátku do konce. Nebylo v naší hře, co jsme si představovali. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet. Situace jsme často překombinovali a přihrávali někam, možná do prázdné brány, a to na hosty neplatilo. V prvním (domácím) zápase jsme neskórovali, teď jsme dali jen jeden gól, to je opravdu málo, za to se body neberou.“

Václav Skuhravý (Karlovy Vary): „Bylo to kvalitní utkání a jsem rád, že náš tým k zápasu přistoupil, jak přistoupil, a to hodně obětavě. Třinec měl ke konci zápasu převahu a hodně nás drtil, ale obětavostí jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Jsem hodně rád, protože z Třince se jen tak body nevozí a chtěl bych poděkovat týmu. Vláďa (Habal) zachytal super, hodně puků podržel a co vypadlo, tak naší obránci obětavě ubránili.“

Góly Domácí: 27:47. Hrehorčák Hosté: 06:48. Hladonik, 34:12. O. Beránek Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Zahradníček, J. Jeřábek, Jaroměřský – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Lyszczarczyk, Kurovský. Hosté: Habal (Hamalčík) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Hradil, Kika – Lederer, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 315 diváků

Lepší výkon Vervy další prohře nezabránil

Po opatrném úvodu domácí poprvé zahrozili ve 4. minutě a o pár sekund později se dostali poprvé v sezoně i do vedení. Kváču překonal Kudrna. Tygři poté nevyužili první přesilovou hru, v 10. minutě ale potrestali chybu v rozehrávce Litvínova a zaváhání brankáře Zajička, jehož prostřelil Rychlovský.

Vrátit vedení na stranu Vervy mohl Straka, proti Kváčovi však neuspěl stejně jako Stránský na začátku druhé třetiny. O pár sekund později to domácí mrzelo dvojnásobně, Zajíčka totiž z úhlu překvapil obránce Štibingr.

Ve 27. minutě mohl po zaváhání hostů vyrovnat Zygmunt, liberecký gólman ale jeho velkou šanci zlikvidoval. Litvínov se přesto druhé branky dočkal, za Kváčovými zády skončila střela Sukeľa.

Domácí se následně tlačili do útoku, naráželi ale na výborně chytajícího Kváču. Liberečtí čekali na svou šanci a jedinečnou příležitost posunout se do vedení měli v polovině třetí části, kdy byli současně vyloučeni Berka a Havelka. Litvínov se ale dvě minuty ve třech ubránil.

Když poté oba týmy nevyužily jednu klasickou početní výhodu, zápas se prodlužoval. V případě Liberce již potřetí v sezoně. I přes několik šancí se nerozhodlo ani v nastavené pětiminutovce. Nejblíže byl gólů hostující Balinskis, jenž před sezonou přestoupil do Liberce z Litvínova. Trefil ale jen tyč.

V nájezdech byli úspěšnější hosté. Zajíčka překonali Birner a Flynn, Kváču jen Estephan.

Góly Domácí: 03:50. Kudrna, 27:04. Sukeľ Hosté: 09:43. Rychlovský, 21:03. Štibingr, 65:00. Flynn Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Jaks, Demel (A), Šalda, Zile, Zeman, Strejček, D. Kolář – Zdráhal (A), Š. Stránský, Straka (C) – Abdul, Estephan, Kudrna – Hlava, Sukeľ, Zygmunt – Havelka, Helt, Berka. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Bulíř (C), Flynn – Vlach, Filippi, Frolík – Ordoš, A. Najman, Faško-Rudáš – Rychlovský, Jelínek (A), Šír. Rozhodčí Daniel Pražák, Tomáš Micka – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 2873 diváků

Najman sebral Motoru neporazitelnost

Jihočeši sice přijeli k zápasu v roli lídra soutěže, jenže úvodní dvacetiminutovka vyšla mnohem lépe domácím. Nejprve prověřil pozornost Hrachoviny Fořt, pak si domácí vynutili svou aktivitou dvě přesilovky, z nichž tu druhou využil Stránský. V 16. minutě navíc využil Abergovu parádní nabídku Najman a bylo to 2:0.

Hosty vrátila do hry bleskově využitá početní výhoda zkraje druhé části, kdy vrátil provinilce Jeřábka do hry po pouhých sedmi sekundách Hanzl. Štichův tečovaný pokus zazvonil ve 28. minutě na brankovou konstrukci, ale netrvalo dlouho a Bruslaři měli na své straně opět dvougólový náskok, když ve 34. minutě přetavil v branku další Abergovu nahrávku opět Najman.

V úvodu třetího dějství zmáčkli Jihočeši domácí tým před gólmanem Novotným, který měl i velkou porci štěstí, když povedená Hovorkova rána skončila na tyčce. V končící 45. minutě chyběla jen o trošku lepší muška Bindulisovi - také při jeho ráně zastoupila Novotného branková konstrukce. Místo snížení Jihočeši vzápětí inkasovali, když se před brankovištěm skvěle zorientoval Najman a mohl slavit hattrick.

Oživit naděje hostů na zvrat mohl v přesilovce Gulaš, jenže Novotný byl proti. Když pak trefil Pláněk do ramene clonícího Šťastného a puk skončil za Hrachovinovými zády popáté, bylo definitivně rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Začátek určitě nebyl z naší strany ideální, pak jsme si po dlouhé době pomohli přesilovou hrou. Už jsme potřebovali, aby se ta speciální formace chytla. Bohužel vstup do druhé třetiny zase nebyl z naší strany nic moc. Jsem rád, že jsme byli schopní odskočit znovu na rozdíl dvou branek. Musím pochválit hráče, že pak byli schopní zvládnout ten zápas dohrát tak, abychom ho vyhráli.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, pak se staly nějaké věci, které nemůžeme kontrolovat a ovlivnily začátek toho zápasu. Nechali jsme se celkově vylučovat moc, nemůžeme mít tolik vyloučení, musíme být v těch osobních soubojích a dohrání hráče inteligentnější. Pak ale musíme také říct, že Boleslav byla v důležitých momentech utkání efektivnější, produktivnější a nasázela nám tam pět gólů. Kluci bojovali a pracovali, ale tohle je realita.“

Góly Domácí: 12:37. J. Stránský, 15:07. O. Najman, 33:19. O. Najman, 46:19. O. Najman, 52:35. Šťastný Hosté: 22:17. Hanzl Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský – P. Kousal, O. Najman, Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa, L. Doudera – Přikryl, Pech, Gulaš – Dzierkals, Hanzl, Karabáček – Strnad, Toman, Valský – Tomeček, Vopelka, Doležal. Rozhodčí Pilný, Šindel – Ondráček, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Noví trenéři přihlíželi prohře, bitce i jízdě Zohorny

Plzeň tak i po premiéře nového hlavního trenéra Petra Kořínka a jeho asistenta Františka Bombice, kteří nahradili odvolané kouče Václava Baďoučka a Miloše Říhu mladšího, čeká na bodový zisk.

Domácí vstoupili do utkání důrazně, ale záhy museli ubránit oslabení po faulu Zámorského. Hokejovější hosté si dlouho větší příležitost nevypracovali. Až v 9. minutě po zaváhání Indiánů ve středním pásmu vysunul Radil Zohornu, ten sice ze samostatného úniku trefil jen pravou tyč, ale gólman Pavlát si kotouč nešťastně srazil za brankovou čáru. Plzeňští se snažili rychle odpovědět, jejich snahu však srážela nejistá kombinace.

Do prostřední části Indiáni doslova vlétli a pořádně zaměstnali gólmana Willa. Plzeňský odchovanec ale dokázal skvěle zasáhnout i proti zakončení osamoceného Mertla z mezikruží. Paradoxně z první vážnější akce udeřili ve 26. minutě hráči Dynama, když zaváhání Baránka v rozehrávce potrestal Vála přesným švihem z levého kruhu.

Lépe kombinující hosté přečkali nebezpečnou teč Schleisse a po polovině zápasu zvýšil už na 3:0 bekhendovou dorážkou Válovy střely znovu Zohorna. Nervózní snaha domácích o korekci výsledku narážela na kompaktní hru Dynama. Především první formace Východočechů si dokázala opakovaně vytvořit tlak v útočném pásmu.

Začátek závěrečné třetiny okořenila bitka mezi Bittenem a Kousalem a poté přišel nápor domácích. Mertl ovšem po kombinaci s Blomstrandem nepřekonal bekhendovým blafákem Willa a strážce pardubické svatyně odolal během vyloučení Čerešňáka i Hrabíkově dorážce a při pokusu Rekonena ho zachránila pravá tyčka.

Definitivně mohl zlomit odpor soupeře Zohorna, ale zblízka minul a v 53. minutě snížil na 1:3 úspěšnou tečí Hrabík. Výrazně střelecky aktivnější domácí sahali při dlouhé hře bez brankáře po snížení při Zámorského bombě do horní tyčky, ale na konečných 4:0 upravil trefou do prázdné branky Zohorna a dokonal tak svůj hattrick.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina mi od nás po slušném úvodu přišla taková zakřiknutá. Kluci byli hodně přemotivovaní a pramenily z toho chyby, přesto jsme prohrávali jen 0:1 Druhá třetina měla podobný obraz. Měli jsme tam zbytečné ztráty a umožnili jsme tím soupeři dvakrát skórovat. Ve třetí třetině už to bylo těžké, ale zvedli jsme se. Víc jsme se tlačili do brány, měli jsme střeleckou převahu a podařilo se nám skórovat. Přes břevno už jsme ale tahali za kratší konec.“

Richard Král (Pardubice): „Vyhráli jsme zaslouženě, utkání jsme měli pod kontrolou. První třetina byla z naší strany velice slušná, vytknul bych tam jen laxnost v koncovce. Měli jsme se víc tlačit do branky. Druhá třetina byla naše nejlepší. Měli jsme dobrý pohyb i napadání. Vytvořili jsme si tam tlak a dali jsme góly. Pak jsme trochu zvolnili a měli jsme tam pár zbytečných ztrát, Plzeň nás potrestala z přesilovky, při dalších přesilovkových šancích nás podržel gólman.“

Góly Domácí: 52:27. Hrabík Hosté: 08:06. Zohorna, 25:41. Vála, 30:27. Zohorna, 58:02. Zohorna Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček (A), Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban. Rozhodčí Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4390 diváků

Zikmund sklidil potlesk za fair play, pak oslavil výhru

Do zápasu vstoupili lépe hosté. Už po půl minutě při nájezdu hledal Kubík zbytečně Plekance místo aby zakončoval sám. Do vedení šlo Kladno v přesilové hře po pěkné kombinaci, na jejímž konci byl Zikmund. Gól musel vzhledem k posunuté konstrukci branky posvětit videorozhodčí.

Druhý gól mohl přidat Klepiš, ale z následného rychlého brejku vyrovnal Kollár. Kometa převzala iniciativu, Horký po přihrávce Holíka minul. Potlesk si vysloužil hostující útočním Zikmund, který odvolal odpískaný faul Ďalogy a domácí tak nemuseli do oslabení.

V nátlakové hře pokračovali Brňané i ve druhé třetině, lépe bruslili, nicméně zakončení bylo jejich slabinou. Ďaloga s Vincourem na Brízgalu při jeho letošní premiéře nevyzráli, na druhé straně zase Furch při prvním zápase za Kometu vychytal Plekance, nestačil pak až na přesnou střelu Procházky.

Brno s přibývajícím časem stupňovalo svůj tlak ve snaze vyrovnat, ale naráželo na dobře organizovanou obranu Rytířů v čele s gólmanem Brízgalou a také na vlastní nepřesnost ve finální fázi.

Domácí se neprosadili ani v přesilové hře a nevyšla jim ani power play, v níž výhru Kladna pojistil Klepiš.

Góly Domácí: 07:49. Kollár Hosté: 06:04. Zikmund, 33:20. Procházka, 59:21. Klepiš Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši (A), Černý – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour – Dufek. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Cibulskis, Sotnieks, Ticháček, Babka, Kehar, Veber – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – Procházka, Klepiš, Michnáč – Filip, Zikmund (A), Beran – Bláha, Indrák, Melka. Rozhodčí Hribik, Vrba – Lhotský, Svoboda Stadion Winning Group Arena Návštěva 6635 diváků

Mountfield HK - Vítkovice 3:2sn

Podrobnosti připravujeme.

Góly Domácí: 08:21. McCormack, 40:37. F. Pavlík, . Lev Hosté: 22:29. Lakatoš, 59:54. Bukarts Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Nedomlel, Jank – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Lev (A), Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák (C) – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma. Hosté: Stezka (Klimeš) – Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, L. Kovář – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (A), Marosz, L. Krenželok (C) – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Lednický, Chlán, Dej. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Kis, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 372 diváků