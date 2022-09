Přehlížený Pavlík osvobodil Hradec. Martinec: O místo v přesilovce si říká

Měřením prokázali, že jeho ruce vypálí nejtvrdší projektil v extralize. Filip Pavlík je dělostřeleckým mistrem, každý trenér by jeho štiplavé a dobře umístěné perdy využíval, obzvlášť v přesilovkách. V Hradci Králové to tak úplně nevidí. Po včerejšku asi začnou… Zadák Mountfieldu vytáhl tým z trápení, výstavním gólem na 2:1 pomohl k dvoubodovému sběru nad dosud stoprocentními Vítkovicemi. O ten se ve finále partie postaral v nájezdech neprůstřelný Kiviaho a bravurní zakončovatel Lev.

Hned úvodní přesilovku domácí využili, když Graeme McCormack účinným švihem z dálky našel mezeru v postoji Aleše Stezky, kterému nikým neatakován účinně stínil Radek Smoleňák. Zdálo se, že touto cestou Hradec může dojít k plné odměně. Platil přesný opak. S přibývající nedisciplinovaností Vítkovic (osm oslabení) úměrně stoupala i nemohoucnost Východočechů v početní výhodě a nespokojenost v ochozech.

Vrchol soužení přišel mezi 34. a 36. minutou po opravdu hloupých vyloučeních Gewieseho a Muellera. Domácí dostali 50 vteřin dlouhý dárek dvojnásobné početní výhody, avšak jejich sterilita v kombinaci s perfektním bráněním oponenta nechaly skóre na plichtě 1:1. Až na v pořadí šestou přesilovku kouč Tomáš Martinec změnil nasazení a do speciálního komanda vyslal Filipa Pavlíka. Teď a tady to ještě nevyšlo, ovšem krátce po nástupu do třetího dějství pan Dělovka vypustil svou obvyklou pumelici a upravil na 2:1.

V tu chvíli absolutní vysvobození… „Domluvili jsme se, že při vyhrané buly od nás beků půjde nához do branky. Vítkovice to tam asi špatně secvičily, uvolnila se mi cesta, udělal jsem dva kroky a střílel. Naštěstí jsem nikoho netrefil a dal gól,“ usmál se Pavlík.

Nyní je v očekávání, zda do výsadní skupiny povýší. Jeho spoluhráči situace častokrát přehrávali, nekompromisní řešení situace nebylo k mání. Pavlíkovu dobře mířenou ránu žádný gólman nechytí. Buď ji pustí, anebo vyrazí. Pak se otvírá šance pro dorážky. „Teď je to poskládané tak, jak to je,“ pokrčil rameny u kabiny. „Na přesilovky je nás trošku víc, zkoušíme různé varianty tak, aby to fungovalo. Budu se snažit dál střílet stejně, třeba se to i odrazí a kluci to dorazí,“ uvažuje rozumně.

Je reálné, že do nedělní partie v Kladně Pavlík vyrazí v základu speciální formace. Po utkání to de facto potvrdil i kouč Martinec. „Neměli jsme žádné střely, přesilovkami jsme si vůbec nepomohli, spíš nás to ještě vyvedlo z tempa a psychicky rozhodilo. Filip je parádní střelec, jsem velice rád, že to prostřelil a určitě si říká o místo v přesilovce. Nejen tím gólem, ale i tím, že přesilovky nás spíš sráží. Hráče tam určitě vyměníme,“ vyhlásil.

Hradec nakonec dva body bral, ačkoli ho od tří dělilo pouhých pět vteřin. „Škoda, že jsme ztratili bod tak krátce před koncem, bohužel. Byl to vabank, prostě to tam propadlo,“ litoval Pavlík pohotové dorážky Robertse Bukartse.

