Šťastný rozhodl v Pardubicích: Všichni budou teď šťastní, nejen já

Ujel jste, proměnil brejk. Sil jste měl nakonec ještě dost, ne?

(usměje se) „Když můžete jet sám, tak síly najdete vždycky. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Všichni budou šťastný, jak já jsem Šťastný.“

Kalkuloval jste cestou k Willovi, co vymyslíte?

„Ne, jak jsem od modré převzal puk, vrtěl se mi. Po druhou modrou jsem se ho snažil nachystat, aby mi pořád nestál na hraně. Pak jsem si všiml, že tam má mezírku mezi nohama, tak jsem to tam zkusil procpat. Vymýšlet nemělo moc cenu, led byl fakt špatnej. Lepší bylo vystřelit.“

Vypadalo to, že jste si v zápase opravdu hrábli na dno. Jinak než v totálním nasazení proti silným Pardubicím asi uspět nejde, že ne?

„To je pravda. Vždycky chcete hrát na hraně, makat, co to jde. Ale s Pardubicemi potřebujete opravdu jezdit na 120 procent. Mají výborné hráče dopředu i dozadu. Celý zápas s nimi je o maximálním nasazení, soubojích vepředu i vzadu, dobrém oslabení. Kompletní tým si ty dnešní dva body zaslouží.“

Ve druhé třetině jste šli do vedení 2:1. Nezmáčkli jste v tu chvíli ještě nějaké super turbo? Působili jste pohybově ještě divočejší.

„Ten gól nás hodně povzbudil, zvýšili jsme obrátky. Je škoda, že se toho ještě nepodařilo využít a dát na 3:1. Ale dva body jsou fajn taky, jsme spokojeni.“

Pardubice srovnaly, poslaly zápas do prodloužení. Ale i když tlačily, hodně střel létalo jen z dálky, z vcelku bezpečných prostor pro vás. Těší, jak jste jejich tlaku dovedli čelit?

„Asi to vypadalo, že jsme hodně zatažení. Chvílemi to asi tak i bylo, ale hlavně jsme si dobře drželi blok, který držet máme. Snažili jsme se to čistit kolem branky, aby odsud moc střel neměli. Škoda, že jednou jim to vyšlo.“

Boleslav se pod Ladislavem Čihákem herně mění. Ale jedno zůstává, pořád jste hodně rychlí, umíte být nepříjemní. Má tenhle tým už svůj fofr ve své DNA?

„Změna tady s novým trenérem je, hrajeme víc u sebe. Ale jo, síla a bruslení? To se dodržuje furt. Asi jsme dobře natrénovaní, čerpáme z toho.“

