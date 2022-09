Boleslav se nadýchla kávy a uloupla perníček. Frodl v Dynamu teď zůstane

Raketové bruslení, totální nasazení a káva! Boleslav se vyladila na Pardubice tak, že jim nachystala první porážku v sezoně, po prodloužení vyhrála 3:2. Dynamo dost zápasilo s problémem se dostat ke střelám a dorážkám z bezprostřední blízkosti. Počtvrté v řadě stál v brance Roman Will, ale možnost půjčení Dominika Frodla jinam prozatím padá.

Když procházíte po zápase kolem hokejové kabiny, tak většinou cítíte nezaměnitelný odér z vysoušení rukavic. Na rovinu? Poctivý chlapský smrad. Ale Boleslav jede jinou úroveň. Před vlastní šatnu nastaví kávovar, takže se po její chodbě line nádherné aroma, že máte chuť se roztáhnout na kanape, dát si klídek. Bruslaře však asi vůně kávy dovede nakopnout.

Z Pardubic vytřískali dva body, ve 24. minutě vedli 2:1 a najednou jako kdyby zmáčkli ještě divočejší tempo, level nekonečno. „Musím přiznat, že takovou třetinu jsme od začátku sezony ještě nepřevedli,“ uznal i asistent trenéra Petr Haken. „Nakopli jsme se ubráněným oslabením, proměnili přesilovku. Ano, takhle nějak bychom si představovali hrát,“ přidal.

Jestli tohle dovede sestava v zelených dresech opakovat pravidelně, čeká extraligu hodně práce téhle jízdě čelit.

„Čtyřicet minut jsme jinak byli lepším týmem. Řekl bych, že Boleslav z minima vytěžila maximum. Jsem rád, že jsme si ve třetí třetině vytvořili ohromný tlak a šli si minimálně za vyrovnáním,“ komentoval utkání pardubický kouč Radim Rulík.

Pardubice - Mladá Boleslav: Fanoušky Dynama rozjásal tečující Adam Musil, 2:2 Video se připravuje ...

Převaha Dynama měla jen podstatnou vadu. Kromě první formace se málokdo dokázal nacpat do prostoru před brankou. Tlak sice ano, ale rány létaly ze stran, z dálky a takové pokusy brankář typu Gašpera Krošelje chytá i poslepu. Teč, kdy Adam Musil srovnal v 57. minutě na 2:2, se dá brát spíš jako výjimka.

Prodloužení pak po rychlobruslařských závodech rozhodl David Šťastný. „Když můžete jet sám, tak síly najdete vždycky. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Všichni budou šťastný, jak já jsem Šťastný,“ usmíval se. Vrtící puk zkrotil, nacpal ho Romanu Willovi mezi betony a utíkalo se „kávovou chodbičkou“ do šatny slavit.

Za Pardubice se trefil poprvé v extralize Tomáš Hyka. Gól neslavil, dobře totiž věděl, proti komu napnul síť: „V Boleslavi jsem odmala vyrůstal, je to můj mateřský klub. Hned jsem věděl, že žádná velká gesta dělat nebudu. Ke klubu mám velkou úctu a respekt.“ Měl pak ještě jednu výstavní střelu, ale ta cinkla už jen o tyč.

Čtvrtý zápas za sebou chytal v brance Dynama Roman Will. V neděli to byl přesně měsíc, kdy celé utkání dostal Dominik Frodl, od té doby čeká, kdy půjde do akce. Má logiku, že se kolem něho vyrojilo i téma, jestli ho Dynamo neuvolní aspoň na hostování. Podle informací deníku Sport a isport.cz se na možnost vyptával například Litvínov.

Ale podle všeho akce s velkou gólmanskou rošádou padá, aspoň nyní. Na přímý dotaz to potvrdil i majitel Pardubic klubu Petr Dědek: „V tuhle chvíli to určitě není téma.“ Dynamo si svoji dvojici gólmanů chce podržet dál ve stávajícím složení. Tím pádem Frodl dál jen trénuje a čeká na šanci. Dočká se v úterý proti Olomouci?

