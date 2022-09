SESTŘIHY: Výhra Sparty, derby pro Vítkovice. Kladno okradlo Hradec

Problém s rolbou odložil klání Varů s Olomoucí

Dnešní zápas 4. kola hokejové extraligy mezi domácími Karlovými Vary a Olomoucí byl po potížích s rolbou odložen kvůli nezpůsobilé hrací ploše.

Po technické poruše rolby, která zůstala před začátkem utkání dlouho nehybně na ledě KV Areny uprostřed kluziště, bylo nejprve posunuto úvodní buly duelu, jenž měl původně začít již v 15:30.

Rolbu sice pořadatelé z ledové plochy odtlačili, jenže ani po takřka hodině a půl se jim nepodařilo za pomoci náhradní rolby připravit led, na němž zůstala velká rýha, ke hře. Zápas byl proto pro dnešek zrušen.

„Po dohodě obou klubů bude utkání odloženo kvůli bezpečnosti hráčů,“ oznámil hlasatel nespokojeným divákům.

Hanáci, kteří jeli na západ Čech přes 400 kilometrů v roli extraligového lídra a v nové sezoně jako jediní ještě neztratili ani bod, tak neměli možnost hájit vedení v tabulce.

Náhradní termín utkání nebyl ještě oznámen.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), Menšík, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Kunc, Knotek (A), Bambula – Kusko, Navrátil, Strapáč – Anděl. Rozhodčí Horák, Pražák – Brejcha, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Liberec poprvé padl, Kometa ovládla nájezdy

Hokejisté Liberce i v dnešním 4. kole extraligy dovedli zápas do nastavení, po třech předchozích výhrách však tentokrát boj o druhý bod nezvládli a poprvé v sezoně poznali hořkost porážky. Bílí Tygři nestačili na brněnskou Kometu, které na svém ledě podlehli 2:3 po samostatných nájezdech. Brno tak dalo zapomenout na páteční domácí porážku s Kladnem a po čtyřech kolech má na kontě shodně dvě výhry a dvě porážky. Hrdinou utkání byl hostující brankář Dominik Furch, jenž si připsal 54 zásahů. Rozhodl útočník Petr Holík.

Domácí vstupovali do utkání s debutujícím Danielem Králem v brance, na opačné straně podruhé za sebou začal mezi třemi tyčemi Dominik Furch. A brankář Komety musel být hned od úvodní minuty ve střehu, se střelami Filippiho a Birnera ale neměl větší problém. Poradil si také s dobrými šancemi Štibingra a Jelínka. Za hosty zase zahrozil z rychlého protiútoku Horký, také Král byl na místě. Velkou příležitost měl poté domácí Melancon, Furch však výborně zasáhnul. První přesilovou hru v utkání si v závěru první části zahráli Bílí Tygři, sehráli ji ale špatně a Furcha prakticky neohrozili.

To Brnu se v početní výhodě vedlo o poznání lépe a na začátku druhé třetiny otevřel skóre po hezké kombinaci s Holíkem střelou z mezikruží Horký. Liberečtí mohli odpovědět rovněž v přesilovce, Furch si ale se střelou Filippiho i dorážkou Bulíře poradil. Domácí se tak vyrovnání dočkali až v polovině utkání. Za kruhy napřáhnul obránce Derner a jeho dělovka skončila za Furchovými zády.

Bílé Tygry vyrovnávací gól nabudil a rázem jich byl plný led. Dobré šance měli Birner se Štibingrem a gólovou příležitost měl také Najman, Furch ale svůj tým podržel. Ve 37. minutě šli však Severočeši přeci jen do vedení. Přesilovku bleskově využil Bulíř a otočil skóre zápasu na stranu domácích. Kometa se však ještě před druhou přestávkou dočkala vyrovnání. Nahození Zbořila od pravého mantinelu nešťastně tečoval za Králova záda liberecký obránce Balinskis - 2:2.

Na začátku třetího dějství měl dobrou šanci Vlach, jenže zblízka nedokázal přehodit Furchův beton. V následné početní výhodě domácích byl blízko gólu Bulíř, Furch ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Liberec pokračoval v náporu a další vekou příležitost měl Faško-Rudáš, ani on ale brněnského brankáře nepřekonal. Ojedinělou šanci hostů měl z rychlého protiútoku Horký, na Krále si ale nepřišel. Poté převzali aktivitu znovu Bílí Tygři, kteří chtěli zápas strhnout na svou stranu. Skvěle chytající Furch však Brno podržel a zápas tak dospěl do prodloužení.

Také v nastaveném čase měli drtivou převahu hráči domácích, Bulíř ani Balinskis ale Furcha nepřekonali. O osudu zápasu tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich kralovala hostující Kometa, jejíž střelci se prosadili z pěti pokusů hned čtyřikrát, vítězný nájezd si připsal Holík.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Nemám hráčům co vytknout, výkon týmu se mi líbil. Pokud budeme hrát zápasy tak jak dnes, tak jich většinu vyhrajeme. Od začátku až do konce jsme utkání herně kontrolovali, měli jsme spoustu šancí. Bohužel jsme ale nedali o ten gól víc. Daniel Král chytal parádně a neměl to navíc vůbec jednoduché, protože na něj šlo jen pár střel.“

Martin Pešout (Brno): „Po dvou prohrách jsme byli trochu zakřiknutí a potřebovali jsme se nastartovat bojovným výkonem. To se nám povedlo, i když je třeba říct, že domácí byli lepším týmem. Byli jsme hodně houževnatí a skvěle nás podržel brankář Furch. Klobouk dolů před našimi hráči, jak si poté poradili s nájezdy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:59. Derner, 36:03. Bulíř Hosté: 22:52. Horký, 39:04. Zbořil, . Holík Sestavy Domácí: Král (Kváča) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Bulíř (C), Flynn – Vlach, Filippi, Frolík – Ordoš, A. Najman, Faško-Rudáš – Rychlovský, Jelínek (A), Šír. Hosté: Furch (Čiliak) – Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Ďaloga, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Zbořil, Koblížek – Kollár, Malý, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour. Rozhodčí Veselý, Šindel – Gerát, Hynek Stadion

Beran vystřelil výhru Kladna, zářil gólman Bow

Hokejisté Kladna porazili ve 4. kole extraligy doma Hradec Králové 2:1, i počtvrté v sezoně bodovali a podruhé vyhráli. Na druhý pokus se poprvé radovali na svém nově zrekonstruovaném stadionu. Oba góly Rytířů vstřelil útočník Matěj Beran, který za čtyři zápasy skóroval už pětkrát. Mountfield neuspěl po dvou výhrách za sebou a poprvé v ročníku vyšel naprázdno.

Hosté nastoupili bez obránce Filipa Pavlíka a útočníka Kellyho Klímy. Do branky Kladna se vrátila jednička Landon Bow místo Adama Brízgaly, který v pátek vychytal v Brně výhru nad Kometou 3:1.

Jako první zahrozil domácí kapitán Plekanec v přesilové hře, ale Kiviaha neprostřelil. Na druhé straně si poradil ve ztrácené početní výhodě s pokusem Lva z levé strany Bow. Kanadský brankář Rytířů vyřešil v plném počtu hráčů na ledě i zakončení Kevina Klímy v přečíslení a domácí se ubránili i při Slováčkově trestu. Ve 13. minutě u pravé tyče neprotlačil puk za Kiviaha Brodecki.

Po vyloučeních Kevina Klímy a Janka měli Rytíři dlouhou početní výhodu včetně pěti sekund v pěti proti třem. Nejdříve po Klepišově přihrávce minul Filip, ale nakonec se Kladno dočkalo gólu. Dotchinovu střelu od modré čáry tečoval před brankou Beran.

V úvodu druhé části tým Mountfieldu domácí zatlačil a ve 23. minutě Bow pravým betonem vykopl pokus Lalancetteho, který pak ještě z dorážky bekhendem minul. Kladenský gólman kryl i Okuliarovu střelu. Kladenskou přesilovku při Gasparově trestu zkrátil faulem Kubík.

Bow odolal v krátkém oslabení a poradil si i s šancemi Zachara a Okuliara. V čase 30:47 Rytíři zvýšili náskok. Filip našel zpoza branky u levé tyče číhajícího Berana, který dal svůj pátý gól v sezoně. Ještě ve druhé třetině vysunul Klepiš do šance Ticháčka, ale Kiviaho zasáhl.

Na startu třetí části šel pykat hostující Cingeľ a finský gólman Mountfieldu betonem zasáhl při Indrákově pokusu. Ve 45. minutě neuspěl sám před Bowem Lev. Kladenský gólman držel čistý štít do času 47:26, kdy se při Michnáčově trestu prosadil z dorážky Cingeľ. Rytíři vůbec poprvé v sezoně inkasovali v oslabení.

V 50. minutě přišli hosté o obránce Gaspara, který si poranil při souboji u mantinelu nohu a opustil led na nosítkách. Vrátit Kladnu dvoubrankový náskok mohl po šikovném průniku Zikmund. V 57. minutě trefil Melka v přečíslení tyčku. Těsný náskok domácí udržel i při power play hostí a po siréně ještě diváci viděli sérii potyček.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „Chtěl bych dnes naše kluky hodně pochválit, jak k zápasu přistoupili, jak ho odbojovali a byli obětaví. Věděli jsme, že proti nám stojí obrovsky kvalitní soupeř. Jsme spokojení, že se Matěj (Beran) rozstřílel. Góly zatím dává a budeme doufat, že mu to vydrží co nejdéle.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „V první třetině to bylo hodně rozkouskované. Bylo tam hodně přesilovek a pro nás hodně oslabení. Myslím si, že první dvě třetiny jsme tady nebyli. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno jasně dominovalo. Dalo nám gól v přesilovce, pak jsme udělali ve druhé třetině chybu v osobních soubojích. Ty jsme dnes prohrávali hodně. Od nás nějaké měřítko měla až třetí třetina, kdy jsme měli tlak. Trošku jsme to zjednodušili, ale bohužel už se nám to nepodařilo dotáhnout do nějakého většího závaru a tlaku, aby se nám podařilo srovnat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:07. Beran, 30:47. Beran Hosté: 47:26. Cingel Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund (A), Filip – Melka, Indrák, Bláha. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Kalina, Blain (A), Jank, McCormack, Nedomlel, Gaspar, Rymsha – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Cingel, Lev (A) – Smoleňák (C), Lalancette, Ščerbak – Štohanzl, Kev. Klíma, Jergl. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Klouček, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4003 diváků

Sparta udržela vedení, Plzeň dál bez bodu

Hokejisté Plzně prohráli i ve 4. kole extraligy, Spartě na jejím ledě navzdory dvěma trefám Aleksiho Rekonena podlehli 2:3. Západočeši jsou jedním ze tří týmů, který v sezoně ještě nevyhrál, jako jediní však zůstávají bez bodu. Úřadující vicemistři vyhráli i druhý domácí zápas v extraligovém ročníku a spravili si náladu po čtvrtečním debaklu 0:4 v Olomouci.

V O2 areně se sešla nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu sezony - 10.465 diváků. Poprvé v probíhajícím ročníku nastoupil v brance Sparty po letním příchodu ze zámoří Kořenář. Už ve druhé minutě po jeho chybě hosté málem skórovali, jenže Suchý trefil z úhlu tyč. Plzeňský útočník se neprosadil ani ve 12. minutě zblízka.

Místo toho se v 17. minutě radovali domácí, když Graňákovu střelu usměrnil Kaše za záda gólmana Pavláta.

V prostřední části se skóre nezměnilo. Plzeň zkraje druhého dějství nevyužila přesilovku a po ní Sedlák z dorážky nezakončil do odkryté branky. V polovině duelu Řepík střelou z první nevyzrál na Pavláta.

Na začátku třetí dvacetiminutovky přidali sparťané druhý zásah. Forman přihrál před branku Safinovi a ten se po pohotovém zakončení nemýlil. K další trefě domácích byl blízko Vitouch, jenže nastřelil jen tyčku.

V 53. minutě snížil v přesilové hře tvrdou ranou pod horní tyč z kruhu finský útočník Rekonen. O pět minut později sparťanský kapitán Řepík po rychlé kombinaci v početní výhodě střelou z mezikruží vrátil svému celku dvoubrankový náskok. Všichni tři střelci Pražanů skórovali poprvé v sezoně.

Plzeňští se sice hned o 19 sekund později zásluhou Rekonena vrátili na dostřel, ale to bylo z jejich strany všechno. Vyšli tak bodově naprázdno i ve druhém vystoupení pod trenérem Kořínkem.

Ohlasy trenérů

Patrik Martinec (Sparta): „Kluci zápas odbojovali, měli jsme plno zblokovaných střel. Výborný výkon podal (brankář) Pepa Kořenář, který měl extraligovou premiéru za Spartu. Dal nám velkou šanci vyhrát. Oproti Olomouci to byl diametrálně odlišný přístup.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Bylo to vyrovnané utkání. Bojovali jsme od začátku a věděli jsme, že to bude o jedné brance. Nakonec se to potvrdilo. Sehráli jsme slušné utkání. Čeká nás spoustu práce, tým je poměrně mladý. Věříme tomu, že se to zlepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:35. Kaše, 41:40. Safin, 57:43. Řepík Hosté: 52:17. Rekonen, 58:02. Rekonen Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Graňák, Krejčík, Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – Safin, Tomášek, Kaše – E. Thorell, G. Thorell, Forman – Dvořáček, Vitouch, Přibyl. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Kaňák – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl (A), Lang – Hrabík, Bitten, Suchý – Sedlák, Malát, Adamec – A. Dvořák. Rozhodčí Hribik, Pilný – Malý, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 465 diváků

Mistrovská kocovina trvá, Vítkovice zvládly obrat s Třincem

Hokejisté Třince podlehli ve 4. kole extraligy doma Vítkovicím 3:5 a prohráli i čtvrtý zápas sezony. Hosté otočili vývoj třemi góly ve třetí třetině. Obhájce titulu třikrát vedl po gólech Marka Daňa, Martina Růžičky a Daniela Voženílka. Ostravský klub i bez zdravotně indisponovaného Petera Muellera kontroval trefami Petra Fridricha, Robertse Bukartse a Krzysztofa Tomasze Maciase, který v extralize debutoval. Rozdílový gól vstřelil Marek Kalus a výhru zpečetil Jan Bernovský.

Třinec vyřadil na jaře Vítkovice v cestě za zlatým hattrickem ve čtvrtfinále bez ztráty zápasu, ale rozpoložení v obou táborech bylo před prvním derby sezony opačné. Mistr odstartoval sezonu třemi prohrami, zatímco jeho rival získal sedm bodů z devíti možných.

Obhájce titulu neměnil po minulé prohře s Karlovými Vary složení obranných řad, ale hrál na sedm beků místo šesti a zpřeházel všechny čtyři útočné řady. Do branky se také poprvé v sezoně postavil Kacetl, který už ve třetí minutě zneškodnil sólový únik Fridricha. Jako první tak udeřili domácí - Daňo na hranici brankoviště tečoval Hudáčkovu střelu.

Už za 24 sekund ale vyrovnal agilní Fridrich, který po vyhraném vhazování překonal Kacetla schovanou střelou přes chumel hráčů. Autor prvního gólu Vítkovic mohl z brejku dva na jednoho otočit skóre, ale v minisouboji tentokrát uspěl třinecký brankář.

Oceláře dostal znovu do vedení Růžička z dorážky a zvýšit mohl Daňo, ale jeho průnik zastavil špičkou brusle Stezka. Ukazatelem skóre tak pohnul na druhé straně Bukarts, který vymetl horní růžek branky. Za dvě minuty domácí znovu vedli: Růžička vyslal do úniku Voženílka, který nastupoval nově v elitní lajně a prosadil se střelou mezi tělem a vyrážečkou Stezky.

Vítkovičtí našli odpověď i potřetí, když svůj debut v extralize ozdobil precizní střelou Macias. Osmnáctiletý útočník se trefil pár sekund po vypršení přesilové hry z úhlu přesně mezi Kacetlovo rameno a horní tyč. O chvíli později bylo s domácími ještě hůř. Od modré čáry vypálil Koch a Kalus jeho střelu tečoval mezi Kacetlovy betony. Domácí v závěru odvolali gólmana, ale Bernovský završil obrat a pečetil výhru Ostravanů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:42. Daňo, 24:08. M. Růžička, 33:59. Voženílek Hosté: 08:06. Fridrich, 31:52. Bukarts, 45:43. Maciaś, 52:01. Kalus, 58:36. Bernovský Sestavy Domácí: Kacetl (Daneček) – Marinčin, M. Doudera, Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – M. Růžička (C), Marcinko (A), Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Kurovský, Hudáček, Daňo – Lyszczarczyk, Dravecký (A), Chmielewski. Hosté: Stezka (Klimeš) – Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, L. Kovář – Lakatoš (A), Marosz, L. Krenželok (C) – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Maciaś, Krieger, Bukarts – Kalus, Chlán, Dej. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 601 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:14. Hyka, 56:52. A. Musil Hosté: 18:36. Pláněk, 23:10. Kantner, 60:32. Šťastný Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Tvrdík – Radil, Zohorna (A), Hyka – Říčka, R. Kousal (A), Cienciala – A. Musil, Poulíček (C), Paulovič – Koffer, Rohlík, Urban. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Mrkva, Šír – Lederer, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8547 diváků

