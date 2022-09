Hrachovina chránil Motor, vyčítal si gól: Štěstí sedne i na blba. Zpět na zem

Jak se chytá zápas, kde je 40 minut vyloženě o vás, aby měl tým o co hrát?

„V Hradci je to těžký, spíš bych to stavěl tak, že je škoda druhého gólu, kdy jsem neudržel puk lépe. Třeba bychom pak ve třetí třetině kousali ještě víc. S nimi je to hodně podobné jako s Mladou Boleslaví, létají, my létáme s nimi, což není ideální. Škoda pak ve čtyřminutové přesilovce ve třetí třetině, že jsme tam nedali góly. Ale mají dobrého brankáře (Růžičku), škoda. Realita nám zkrátka zase trochu padá před očima. Zase musíme na zem a makat.“

V čem se vám zobrazila realita?

„Ty první tři zápasy jsme nevyhráli nějakou velkou hokejovostí. Ano, máme Pecháčka, Guliho, ale hlavně jsme bojovali jeden za druhého, o tom to je. Extraliga je strašně vyrovnaná, všichni mají sílu. My jinak vyhrávat nebudeme, než že musíme hrabat za sebe.“

Hradec měl šancí opravdu hodně, nastřelil tři tyče, vy jste chytil tři nájezdy, proti Smoleňákovi jste vytáhl akrobacii na břiše. Musel jste být na spoluhráče hlasitý, aby tenhle průchoďák přestal?

„Nejsem tam od toho, abych křičel, ale od toho abych chytal. Jestli tam na mě jeli, je moje práce, abych to chytil. Chci klukům pomáhat a funguje to i naopak, jsme tady jeden pro druhého.“

Mountfield HK - České Budějovice: Smoleňák našel puk pod betony, trenérská výzva soupeře neúspěšná, 2:0 Video se připravuje ...

Nečekali jste v Hradci celkově až příliš na to, co předvede Milan Gulaš?

„Je to o hráčích, kteří nějakou roli dostali a musí ji plnit. Kolem Guliho a Pecháčka jsou pak dál mladší kluci a je to o nich, ať si o to řeknou. Guli s Pecháčkem jsou rozdíloví, ale ne vždycky góly dají. Nemůže to každý zápas stát jenom na nich. Každý si potřebuje uvědomit, jakou roli má. Někomu přistála jako dar z nebe, tak musí být lepší, nakonec je to hrozně jednoduchý. Potřebujete s příležitostí naložit co nejlépe, když jste pořád na začátku cesty. Pak narážíte na realitu českého hokeje, to je pořád dokola.“

Jsou porážky s Hradcem a Boleslaví nějaké facky, nebo se spíš dá říct, že vám tohle létání zrovna nesedí?

„To je těžké, oni mají nějaký styl, my taky. Dvakrát s nimi prohrajeme, takže je to asi o tom, jak jsme se na ně připravili, příště se musíme nachystat lépe.“

Je aspoň drobné osobní pozitivum, že vaše forma je na startu sezony výtečná? Třinec jste na startu sezony vychytal prozatímním výkonem sezony, válel jste i teď v Hradci.

„Štěstí někdy sedne i na blba. (usměj se) Ono to třeba vypadá, že jsem chytal dobře, padly mi tam tři góly, něco vedle toho chytíte. Ale když se podívám reálně zpátky, kdybych nedostal druhý gól, jsme ve hře dál. Chtěl bych být lepší, dostal jsem tři góly, to je pořád dost.“

Těžké zákroky mažete, spíš vás štvou ty puky za zády?

„Jasně, vždycky si po zápase říkám, co jsem mohl udělat lépe. Nejde se uspokojit, chytit můžete cokoliv, ale ty věci, ze kterých padají góly, potřebujete mít taky. Růža měl na druhé straně výborné věci a pak z toho vznikne rozdíl 3:1.“