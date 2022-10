Bitva Dynama se Spartou: utáhnout, nebláznit. Jalonen musel tleskat

Na chvíli se v zaplněné hale objevil záběr na reprezentačního kouče Kariho Jalonena. Vedle něj seděl Jiří Kalous , drknul do něj, aby zvedl hlavu. Aréna aplaudovala, jak kdyby přijela finská rocková kapela. Co si kouč zapsal do notýsku? Patrně byl spokojený, viděl dost prvků svého zodpovědného „Jalo hokeje“. Pardubice i Sparta mají velkou palebnou sílu, ale tady se ofenzivní vrata neotevřela.

„Urputný hokej,“ trefně označil bitvu dvou českých gigantů pardubický útočník Robert Kousal . „Čekal jsem zápas víc nahoru, dolů, jak to bývalo roky zpátky se Spartou. Teď to spíš vypadalo jako v play off,“ přidal. Spokojenější odjel soupeř s extra bodem navíc. „Vyhrát v Pardubicích má velkou cenu,“ uznal útočník Roman Horák . A pokračoval: „Solidní výkon, vždycky najdete nějaké chyby. Ale vítězství na nájezdy se počítá.“

Možná si ještě pamatujete, je to 10 let a víc, jak vypadal nástup Pardubic do zápasů. Mívaly se silným kádrem legendární divoké zahájení. Hrajete proti kotli fanoušků, kteří stojí a ženou vás dopředu. Přichází zámek, ofenzivní tornádo, náskok a lépe se dýchá. Tyhle začátky Dynamo nedává, zatím ne. „To je ale přesně ono. Proti Spartě by se přesně tohle hodilo ještě víc, dobrý soupeř, skvělá kulisa,“ přikyvoval Kousal. „Celkově bychom potřebovali mít lepší první třetiny, začít aktivněji, jít do vedení, zůstávat víc v pásmu,“ dodal.

Divočejší věci jste mohli vidět s blížícím se závěrem a v prodloužení. Tam se vytahovali brankáři Dominik Frodl s Jakubem Kovářem . Klíčový zákrok večera předvedl Frodl, když za stavu 2:2 bleskovým přesunem skočil zleva doprava a Poláškovi sebral tutový gól. Kovář pak v prodloužení vytasil hodně podobný kousek proti Říčkovi.

Kdybyste hledali hokejovou genialitu? Trofej si odnesl Miroslav Forman za druhý gól Sparty. Nahodil puk zezadu od mantinelu do Frodla a kotouč skončil v bráně. Romantika slavila, což si užil i kouč Pavel Patera: „Brankář šel malinko ven, zdálo se, že takhle to Formič chtěl, moc pěkné.“

Celkově se radoval ale z prvního velkého zápasu venku. Sparta už není na cizím hřišti tropická. Dva zápasy, 0 bodů, skóre 2:8 a hlavně poslední blamáž v Olomouci? V Pardubicích se bída mazala.

„Byl to náš nejlepší výkon venku, první dva zápasy od nás dobré nebyly. Ale je začátek sezony, všechno si bude sedat. Chtěli bychom všechno vyladit od začátku co nejlépe, jen tady jsou noví hráči, noví trenéři. Snad si všechno sedne co nejrychleji,“ přidal Patera.

Celkově zápas opravdu spíš spadal do taktických učebnic, kde ucpat prostor, kam se vrátit, co odcouvat, kde nepropadnout. Domácí fans zkoušeli párkrát pokřik: „Kovář to pustí.“ Zrada spočívala v tom, že neměl pustit moc co.

Spartě se dařilo souboje na zadním mantinelu s velkou úspěšností vyhrávat. Dostat se před Jakuba Kováře? Pro Pardubice jak přejet autobusem Karlův most. Jistě, dá se, ale dost ztuha.

A tak jste dlouho spíš viděli kousky typu, že Milan Jurčina muchlal na hrazení dva soupeře. V jednu chvíli třeba pod ním jeli k mantinelu Daniel Rákos s Filipem Kofferem. Slovenský obr roztáhl svoje křídla, přimáčkl si oba chlapce trochu k sobě a prásk. Švihnul s nimi o hrazení najednou.

Gólmani se předháněli až na konci, jinak spíš museli zůstávat hlavně pozorní, aby se před nimi nějaký puk hloupě neodrazil. Hvězdou večera se pak kromě nich stal ještě Horák, jediný hráč, který se prosadil v rozstřelu. „Jsem sváteční nájezdník, šel jsem na něj snad podruhé za poslední dva roky. Kdo ví, možná budu teď chodit častěji,“ usmál se. Domů se jelo dobře.

