Pech se zlobí: Nemáme nic, jen bordel v obraně. Hráška v tom koupeme

Můžete si stokrát říkat, že se nic neděje, že je odehráno jen pár prvních kol. Jenže plný bágl otazníků, jenž žuchl do kabiny Motoru, jen tak z okna nevyhodíte. Bronzový tým uplynulé sezony musí co nejrychleji zaktivovat záchranný plán. Než bude pozdě. „Dostat ve dvou zápasech po sobě šest gólů je hrozný, ostuda,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz Lukáš Pech, jeden z kreativních inženýrů skvělého úspěchu ročníku 2021/22.

Tři úvodní výhry vystavěné z přesvědčivých výkonů a propsané do devíti bodů, namlsaly budějovické diváky. Pohádka pokračuje, padalo na tribunách. Na výtečný rozjezd najednou hupsla mlha, nálada se ostře změnila a ze všeho nejvíc se teď mluví o hledání světla na konci tunelu. Pět porážek v řadě včetně tří výprasků je vážně dost. Do toho v pátek přijede Sparta, v neděli Vítkovice. Test charakteru, jak má být. „Musíme být zase poctiví,“ nabádá 39letý lídr Lukáš Pech. Po úterním debaklu 1:6 v Liberci byl v emocích.

Lukáši, napadá vás, co teď?

„Nemáme nic. Nemáme obranu, nemáme útok. Jediné, co máme, je gólman, který nás drží od začátku do konce. Dáváme málo gólů, strašně se na ně nadřeme, chybí nám postupný útok. Nemáme žádný tlak, je to v podstatě na náhodu. V Liberci jsme měli šance, třikrát jsme jeli sami na bránu, nedali do prázdné… Gólovky jsou, ale góly ne. Pak tam přijde smolný moment, naše vyloučení ke konci druhé třetiny, po němž jsme inkasovali na 1:3.“

Říkáte smolný moment… Tam se docela těžko chápal trest pro hráčskou lavici Motoru, jenž přišel po komunikaci kouče Modrého s vámi. O co šlo?

„Šel jsem na led, trenér mi řekl, ať uklidním hru a najednou jsme dostali dvě minuty za zdržování. Nevím… Dostali jsme z oslabení třetí gól, a i když jsme si vypracovali možnosti na snížení, nic z toho. Hráli jsme vabank, propadali a napadalo nám to tam z druhé strany. Blbý je, že nemáme dobré přesilovky, nevyužíváme je. Předtím to bylo dobrý, poslední dva zápasy ne. Musíme to zlepšit, zvednout hlavy, pořád je začátek sezony. Pět porážek v řadě je sice nepříjemných, ale pořád tam máme dobré pasáže. Jen musíme přidat v osobních soubojích, nedohráváme hráče, máme strašnej bordel v obranném pásmu. A vepředu neudržíme puk na hokejkách.“

Blíží se moment, kdy je třeba se zamknout v kabině a být k sobě všichni naprosto upřímní, popovídat si na rovinu?

„My to probíráme furt. Ale oproti loňsku je to na ledě jako den a noc. První tři zápasy jsme vyhráli poctivou hrou, k ní je potřeba se vrátit. Musíme víc myslet na zadek, pokud nedáváme tolik gólů. Chce to trpělivost, moc to otevíráme, soupeři nám často chodí do přečíslení. Já sám zavinil v Liberci pátý gól. Každý se teď musí podívat sám na sebe, být k sobě upřímný a začít makat. Dostat ve dvou zápasech po sobě šest gólů je hrozný, ostuda... Štve mě to i kvůli Hráškovi (Hrachovinovi), který nám skvělými výkony pomáhal k bodům a když mu to teď máme oplatit, tak ho v tom akorát necháme vykoupat.“

Pomůže nyní spíš řev, nebo klid?

„Nevím, u nás je to střídavě oblačno. Do téhle šlamastiky jsme se dostali po delší době, možná je potřeba spíš trochu klidu. Ale bez pořádné práce se nezvedneme.“

Los se s vámi nemazlí, v neděli Pardubice, v úterý Liberec, v pátek Sparta a dva dny poté Vítkovice. Týden pravdy jako vyšitý. Hodí se silní soupeři?

„Já neřeším, kdo přijede nebo ne. Máme před sebou další zápas a jsme v situaci, kdy se musíme soustředit sami na sebe, nikoli na toho, kdo proti nám stojí. Musíme zlepšit svou hru, aby měla hlavu a patu. Začít se musí od maličkostí a od nich se odrazit. Hrášek nás naštěstí parádně drží, musíme dobře bránit a čekat na brejky. Klidně vyhrát jen na dva vstřelené góly. Pořád věřím tomu, že si šance dokážeme vytvořit, ale musíme je proměňovat. A nekasírovat kvůli vlastnímu propadání, kdy se nedokážeme zastupovat.“

Své fanoušky jste úctyhodnou bronzovou sezonou namlsali, navíc výtečně začali. Není však realitě bližší současné trápení? Kádr Motoru včetně mentální síly je oproti minulé sezoně o dost slabší.

„Od toho já nejsem, abych hodnotil náš kádr a své spoluhráče. Mojí rolí je maximálně pomáhat týmu. Třeba se to nastartuje, třeba ne. Já pořád věřím, že jo. Jasně, loňský kádr byl super, sešla se skvělá parta, všechno do sebe zapadlo. Letos si musíme k sobě najít cestu, víc držet při sobě. Jsou tu mladí kluci, kteří dostávají šanci a rádi by měli i víc času na ledě. Pokud ho dostanou, je třeba ho využít. A my starší jim v tom musíme pomoci.“

Jiřího Novotného nevoláte, aby se vrátil? V minulé sezoně odvedl kus práce nejen na placu, ale možná ještě víc v kabině.

„Toho volám furt… (usmívá se) Jiřina by se nám hodil, ale už je rozhodnutý nehrát. Nevím, co by se muselo stát, aby se vrátil. Nechci předjímat.“

A co Michal Vondrka? Občas se na zimáku objeví. Také by se hodil, nyní obzvlášť.

„Samozřejmě. Mižu dal v minulé sezoně hromadu důležitých gólů. Jeho trefy nám chybí, nebudeme si nalhávat, že ne.“

Útočnící Motoru

Jméno Zápasy Body Celkový čas (průměr na zápas) Milan Gulaš 8 9 (6+3) 198:19 (24:47) Lukáš Pech 8 9 (1+8) 186:15 (23:16) Martin Hanzl 8 7 (4+3) 158:25 (19:48) Martinš Dzierkals 8 4 (1+3) 139:33 (17:26) Jakub Valský 8 2 (2+0) 126:31 (15:48) Filip Přikryl 8 2 (1+1) 103:49 (12:58) Jakub Strnad 8 2 (0+2) 99:30 (12:26) Matěj Toman 8 1 (0+1) 93:55 (11:44) Vojtěch Tomeček 8 0 112:34 (14:04) Zdeněk Doležal 8 0 76:45 (9:35) Václav Karabáček 7 0 67:02 (9:34) Josef Koláček 7 0 41:40 (5:57) Lukáš Vopelka 2 0 17:31 (8:45)

