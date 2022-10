Hovorka po čtvrté prohře Motoru v řadě: Jen koukáme, kdo vybojuje puk

Počtvrté v řadě jste dali jenom jeden gól. Je tohle hlavní problém Motoru?

„Bohužel góly nedáváme, nelepí nám to, nic nám do branky nespadne. Určitě je to věc, na které musíme zapracovat, cpát se víc do branky a střílet.“

Extraliga je pořád na začátku. Ale nedostává se po tom fantastickém začátku, kde jste tři zápasy po sobě byli stoprocentní, už všechno trochu do hlav?

„Prohrát čtyřikrát za sebou dobrý není, navíc tady dát vždycky jen po gólu... Na druhou stranu, sezona bude ještě hodně dlouhá, my se všemi hrajeme čtyřikrát. Zásadní pro nás je se vrátit zase na začátek, jít do zápasu úplně stejně jako v 1. kole v Třinci.“

To znamená konkrétně co?

„Cpát se do branky, bojovat jeden za druhého, hrát do těla a nepříjemně, jak se nám dařilo v úvodu. Stěžejní je, abychom prostě hráli týmově. Problém je, že si nepomáháme, koukáme jeden na druhého, kdo puk vybojuje. Zkrátka máme před sebou zase dost práce, protože tohle opravdu není ono.“

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 6:1. Dynamo přejelo Motor, ve třetí třetině si udělalo svou exhibici Video se připravuje ...

Navíc se i trápíte ve hře 5 na 5. Vy jste sice v Pardubicích po třech zápasech sucha ve vyrovnaném počtu hráčů gól dal, ale spíš než tlak to byl spíš šťastný odraz. Neměla by vás právě taková „haluz“ nakopnout?

„Trápíme se, bohužel. Musíme zapracovat i na hře 5 na 5, je potřeba všechno otočit na naši stranu bojovností, kterou jsme měli v prvních zápasech.“

Je potřeba v těch čtyřech porážkách hledat společné průsečíky a hodně všechno rozebrat?

„Spíš bude lepší v pondělí přijít na trénink a hlavně začít makat. Umíme to, což bylo vidět v úplném úvodu, je důležité se nakopnout jednoduchými věcmi a na ně všechno nabalovat.“

V Pardubicích proti vám řádil hlavně Lukáš Radil, vypadal v těch svých protisměrných kličkách až nezastavitelně. Byl první útok soupeře individuálně tolik silný, že vás pravidelně dokázal motat?

„Věděli jsme, jaké mají hráče, co umí a připravovali se na ně dobře. Bohužel jsme je neuhlídali, jak bychom si přáli a oni nám dali góly.“